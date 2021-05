Que veulent leurs résidents?

La conversation de plusieurs décennies sur la création d’un État pour Washington, DC et Porto Rico s’est intensifiée au Congrès. Un projet de loi accordant le statut d’État de DC a été adopté à la Chambre des représentants le 22 avril, bien qu’il soit confronté à de faibles chances au Sénat divisé.

Pendant ce temps, le territoire américain de Porto Rico a actuellement deux options: la loi sur l’admission à l’État de Porto Rico et la loi sur l’autodétermination de Porto Rico.

Introduit en mars par le représentant Darren Soto, D-Floride, le Statehood Admission Act accorderait le statut d’État insulaire.

« Nous entendons des appels à l’égalité de la part de nos compatriotes américains de retour sur l’île », a déclaré Soto. « Et nous devons reconnaître qu’une majorité nous a demandé un État, et nous devons le respecter. »

L’Acte d’autodétermination placerait la décision et la conversation concernant la création d’un État entre les mains des délégués élus et des fonctionnaires fédéraux. Ce projet de loi a été présenté pour la première fois en 2007 et réintroduit à la Chambre en mars par les représentants démocrates de New York, Nydia Velázquez et Alexandria Ocasio-Cortez.

Aucune législation en suspens pour qu’un autre territoire américain devienne un nouvel État n’a été rédigée, mais les responsables de Guam ont appelé à la création d’un État tandis que d’autres sur l’île du Pacifique ont défilé pour l’indépendance et l’autodétermination.

Pourquoi voter pour un État?

Les partisans de l’État dans les trois territoires avancent le même argument – sans représentation au Congrès, les résidents ont une voix limitée.

Les résidents de Porto Rico et de Guam sont des citoyens américains, mais ils ne peuvent pas voter pour le président et n’ont pas de membre votant au Congrès. Les résidents de DC n’ont pas non plus de représentant votant au Congrès, mais ils sont autorisés à voter pour le président.

« Les Washingtoniens … paient des impôts, se battent dans nos guerres, contribuent à la vie économique de notre pays. Mais pendant des siècles, ils se sont vu refuser leur droit à la représentation », a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, lors d’une conférence de presse le 21 avril.

Les démocrates considèrent que l’État de Washington et ses 46% de population noire sont une question de droits civils qui prive directement les résidents de leurs droits de vote.

Lors d’un référendum de 2016, 79% des résidents de DC ont voté en faveur d’une pétition pour devenir un État. Le soutien écrasant à la création d’un État est la marge de soutien la plus élevée par rapport aux résidents de Porto Rico et de Guam.

Avec environ 55% de participation électorale, 52,34% des Portoricains ont voté oui à l’État lors d’un plébiscite de novembre 2020, selon la Commission électorale de Porto Rico.

Victoria Colón, qui vit à Guaynabo, à Porto Rico, a déclaré à USA TODAY que son soutien à la création d’un État découle de la volonté d’un accès égal aux avantages, à l’aide et aux fonds accordés aux résidents du continent.

Bien que les Portoricains ne paient pas d’impôt fédéral sur le revenu, ils paient des charges sociales qui financent des programmes fédéraux tels que Medicaid, Supplemental Security Income et le Supplemental Nutrition Assistance Program. Les États reçoivent des financements à durée indéterminée pour ces programmes, tandis que Porto Rico a un plafond de dépenses.

«Je suis né et j’ai grandi et je resterai pour toujours sur cette île, mais je veux que nous nous améliorions. Nous sommes américains et devrions avoir le même accès à ceux du continent », a déclaré Colón.

Semblable à l’argument de Colón, Tina Rose Muña Barnes, une sénatrice à l’Assemblée législative de Guam, a déclaré à USA TODAY que la création d’un État mettrait fin à la capacité du gouvernement fédéral d’exclure ou de limiter les résidents de Guam des programmes de prestations.

«Sur une note personnelle, je suis un fier Américain qui privilégie une relation politique plus étroite avec les États-Unis. Cela dit, je soutiens également le droit de notre peuple à l’autodétermination, c’est-à-dire le droit de déterminer, pour nous-mêmes, quel devrait être notre futur statut politique. Dit Muña Barnes. «En fin de compte, c’est une question qui appartient à la communauté dans son ensemble, et non à un seul ou à un petit groupe d’individus.»

Contrairement à DC et à Porto Rico, les résidents autochtones de Guam se sont vu refuser un plébiscite sur le statut politique.

Le plébiscite, où les résidents voteraient pour l’indépendance, le statut d’État ou la libre association avec les États-Unis, a été jugé illégalement fondé sur la race et viole les protections constitutionnelles des tribunaux fédéraux, selon Pacific Daily News.

Vicky Duenas, originaire de Guam, a déclaré aux États-Unis AUJOURD’HUI qu’un plébiscite à l’échelle de l’île prouverait que les résidents recherchent des liens plus étroits avec les États-Unis

Si ce n’est pas un État, alors quoi?

Efraín Vázquez-Vera, professeur à l’Université de Porto Rico et ancien secrétaire d’État adjoint de l’île, a déclaré qu’il n’y avait pas de «plaidoyer» de la part des Portoricains, comme l’a déjà déclaré le représentant Darren Soto.

L’accent de Portoricain est sur la récession économique, la pandémie de COVID-19 et la hausse des taux de chômage, a déclaré Vázquez-Vera à USA TODAY. Il fait également valoir qu’un plébiscite qui ne représentait que 55% de l’île n’est pas une évaluation juste de l’opinion de l’île entière.

Cependant, il a ajouté que la loi sur l’autodétermination est un pas dans la bonne direction si les délégués sont des avocats et des travailleurs civils plutôt que des politiciens.

«La décision et la conversation devraient venir des travailleurs portoricains, et non des politiciens qui ont abusé des fonds et ont été historiquement corrompus», a déclaré Vázquez-Vera en espagnol.

L’argument contre l’État pour DC se résume également à la politique. Les républicains ont qualifié le projet de loi de stratagème pour recueillir plus de votes démocrates au Congrès.

Le candidat démocrate à la présidentielle a recueilli plus de 89% des voix à Washington, depuis 2000, selon le Brookings Institute.

La représentante de la Caroline du Nord, Virginia Foxx, et le représentant du Tennessee, James Comer, tous deux républicains, ont exprimé leur inquiétude face aux intentions des démocrates de devenir un État de DC.

« DC est un pion utilisé par les démocrates du Congrès pour gagner le pouvoir », a déclaré Foxx après que Bowser ait déclaré que DC était « plus que légèrement démocrate ».

Pendant ce temps, à Guam, les partisans de l’indépendance soutiennent que la création d’un État ne servirait pas les intérêts et les besoins économiques de Guam.

Michael Lujan Bevacqua, des clans Kabesa et Bittot à Guam, est un leader du mouvement indépendantiste de Guam, servant avec Victoria-Lola Leon Guerrero en tant que coprésident d’Independent Guåhan, un groupe dédié à l’éducation de la communauté insulaire sur la décolonisation.

Leur plus grand argument pour l’indépendance? Les indigènes de Guam ne parlent pas pour Guam, les États-Unis le font.

Lujan Bevacqua a déclaré à USA TODAY que l’indépendance permettrait à Guam d’interagir avec ses pays asiatiques frontaliers et de participer à des conversations mondiales telles que le changement climatique et les stocks de poissons.

Pour les États-Unis, Guam n’est qu’une «colonie militaire stratégique», a déclaré Lujan Bevacqua. Lorsque Leon Guerrero a découvert qu’une base militaire était en cours de construction où d’anciens restes humains avaient été trouvés, elle a déclaré qu’elle était dévastée.

En avril, Telena Nelson, une sénatrice de l’Assemblée législative de Guam, a lancé une enquête sur la construction du Camp Blaz du Corps des Marines américain dans le village de Dededo, dans la partie nord de l’île, selon le Guardian.

Leon Guerrero a déclaré que l’incident montrait que l’indépendance était la meilleure option pour Guam. Leon Guerrero a déclaré qu’aucune île ou population n’est « trop ​​petite » pour se gouverner elle-même et que l’indépendance garantit que les besoins de Guam seront prioritaires.

«En tant que territoire non incorporé, nous ne sommes pas en mesure d’arrêter la profanation des tombes de nos ancêtres ou de protéger notre eau de la contamination résultant de la construction et des activités militaires sur notre île, ce qui est une violation de nos droits humains et autochtones». « L’indépendance est la seule option qui nous donnera la capacité de protéger nos terres et nos eaux à nos conditions et d’avoir une voix dans toutes les décisions qui seront prises pour Guam », a déclaré Leon Guerrero.