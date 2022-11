Que veulent les nouveaux faiseurs de rois d’extrême droite israéliens, Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir ?

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Le vrai vainqueur des élections israéliennes n’est peut-être pas Benjamin Netanyahu, mais l’extrême droite autrefois taboue du pays. L’ancien Premier ministre, toujours confronté à des contestations judiciaires en raison d’accusations de corruption, semble susceptible de diriger un bloc à la Knesset israélienne. Il ne l’a fait qu’avec l’aide de deux ex-foyers marginaux : Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir.

Smotrich, le chef du Parti sioniste religieux d’extrême droite, et Ben Gvir, un dirigeant éminent du même groupe politique, sont en marge de la politique dominante depuis des années.

Et pourtant, après les élections de cette semaine, les cinquièmes d’Israël depuis 2019, ils finiront probablement par devenir des faiseurs de rois. Les sondages préliminaires suggèrent que la faction sioniste religieuse pourrait finir au troisième rang au parlement, ce qui en ferait un partenaire de coalition vital pour le parti de centre-droit Likud de Netanyahu, Ben Gvir exigeant déjà le contrôle du ministère de la Sécurité publique.

Netanyahu et Naftali Bennett, un autre Premier ministre récent, sont également de droite. Et Smotrich et Ben Gvir ont tous deux tempéré leur rhétorique la plus dure ces dernières années. Alors, qu’est-ce qui rend le groupement sioniste religieux différent, et peut-être plus alarmant, que d’autres groupes de droite ?

Il y a un certain nombre de domaines inquiétants où l’extrême droite israélienne nouvellement puissante se démarque encore. Parmi eux : Appels à expulser les Arabes qui ne soutiennent pas Israël ; l’intolérance envers l’importante communauté LGBT d’Israël et d’autres juifs non pratiquants ; et une apparente acceptation de la nécessité de la violence.

Politiques anti-arabes et poussées aux expulsions : Comme l’ont noté des journalistes israéliens comme David E. Rosenberg, rédacteur en chef de Haaretz, la faction sioniste religieuse se démarque des groupes d’extrême droite européens non seulement en promettant de réduire l’immigration, mais en suggérant qu’elle pourrait expulser les personnes nées sur des terres contrôlées par Israël.

Ben Gvir a des liens avec feu Meir Kahane, le rabbin né aux États-Unis qui a ouvertement plaidé pour l’expulsion des Palestiniens des terres contrôlées par Israël. Ben Gvir a commencé son parcours politique au sein du parti Kach, fondé par Kahane et interdit en vertu des lois antiterroristes en 1994, et il est aujourd’hui le chef d’Otzma Yehudit, qui signifie « Pouvoir juif », un parti composé de nombreux politiciens kahanistes.

Ces dernières années, Ben Gvir a déclaré qu’il ne soutenait que l’expulsion des citoyens arabes qui ne sont pas fidèles à l’État.

“Si un Arabe vit ici et reconnaît l’Etat d’Israël, ‘Ahlan wa Sahlan’ [‘Welcome,’ in Arabic]. Pas de problème avec eux. Mais tous ceux qui veulent détruire, lancer des pierres, lancer des cocktails molotov — nous sommes en guerre avec eux », a-t-il déclaré dans un récent mémo vocal au Washington Post.

Smotrich, quant à lui, a soutenu une législation qui aide à annexer des terres détenues par des Palestiniens et a cofondé une organisation non gouvernementale israélienne qui bloque la construction palestinienne en Israël et en Cisjordanie.

Les critiques disent que l’objectif est d’accélérer le processus d’acquisition de terres par les colons israéliens – ironiquement, Haaretz a rapporté en 2017 que Smotrich vit dans une colonie de Cisjordanie construite illégalement selon les propres lois d’Israël.

Les résultats israéliens montrent un retour de Netanyahu propulsé par l’extrême droite

Intolérance aux droits des homosexuels et non-observateur : Là où Netanyahu et d’autres dirigeants occidentaux de droite ont provisoirement adopté les droits des LGBT ces dernières années, l’extrême droite israélienne est souvent ouvertement hostile.

Smotrich était un militant des droits anti-LGBT dans sa jeunesse et, plus récemment, a attiré l’attention sur des commentaires faits sur la communauté gay en plein essor d’Israël. En 2015, la radio de l’armée israélienne s’est procuré un enregistrement dans lequel il se qualifiait de « fier homophobe » et déclarait que les homosexuels devraient « se sentir mal à l’aise d’être anormaux ».

Ben Gvir avait l’habitude de protester contre les défilés de la Gay Pride comme des “abominations”, bien qu’il ait depuis suggéré l’année dernière une position un peu plus douce.

“Les homosexuels sont mes frères et les lesbiennes sont mes sœurs”, a-t-il déclaré lors d’une interview dans un talk-show, “mais je suis contre le fait de me promener dans la rue en sous-vêtements”.

Les critiques disent que derrière ces commentaires se cache une vision ultraconservatrice de la société israélienne. Yitzhak Wasserlauf, un allié de Ben Gvir âgé de 30 ans qui devrait remporter un siège à la Knesset, a critiqué le mouvement juif réformé libéral pour avoir fait une « moquerie de la religion » en faisant célébrer des mariages avec un rabbin et un prêtre.

Smotrich, avocat de métier, a appelé à des réformes juridiques majeures. Ses opposants disent qu’ils sont conçus pour permettre au pouvoir gouvernemental de faire des choses comme prendre des mesures draconiennes contre les demandeurs d’asile ou même les opposants politiques sans ingérence judiciaire et que les droits des femmes seront renversés.

Après l’élection d’Israël, ce sont les Palestiniens qui doivent voter

Acceptation de l’extrémisme violent : Kahane a contribué à la naissance de l’extrême droite israélienne en prônant un type de nationalisme juif haineux et souvent violent. Il a siégé à la Knesset pendant quatre ans, mais il a été effectivement boycotté par d’autres politiciens et effectivement banni de la politique israélienne en 1988 pour racisme ; deux ans plus tard, il est assassiné.

Mais la menace de violence d’extrême droite qu’il a apportée des États-Unis pèse toujours sur la politique israélienne. Après avoir négocié les accords d’Oslo avec le dirigeant palestinien Yasser Arafat, le Premier ministre Yitzhak Rabin a été assassiné en 1995. La police a rapidement tracé une ligne entre l’assassin et les groupes dérivés de Kahane.

Ben Gvir, alors jeune agitateur d’extrême droite exempté du service militaire israélien en raison de ses convictions politiques, avait menacé Rabin trois semaines seulement avant son assassinat.

Bien qu’il n’ait jamais été lui-même condamné pour violence, Ben Gvir a défendu devant les tribunaux des extrémistes violents d’extrême droite (comme Smotrich, il est avocat) et il a été reconnu coupable d’incitation au racisme et de soutien à un groupe terroriste. Pendant des années, il a accroché chez lui une photo de Baruch Goldstein, un extrémiste d’extrême droite israélien américain qui a massacré des fidèles palestiniens.

Récemment, il a brandi une arme à feu lors d’affrontements entre la police et des Palestiniens lanceurs de pierres à Jérusalem-Est, appelant la police à tirer à balles réelles.

Des groupes de défense des droits ont accusé Smotrich de promouvoir la violence des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie. Et même s’il est maintenant allié à Netanyahu et propose des réformes juridiques qui pourraient aider l’ancien Premier ministre à s’évader de prison, il a montré peu d’intérêt pour le genre de politique cynique mais pragmatique que Netanyahu épouse.

Dans un enregistrement secret publié pendant la campagne le mois dernier, Smotrich a été entendu traiter Netanyahu de menteur et suggérer que c’était sa propre intervention qui avait stoppé les plans du parti de centre-droit Likoud de s’allier avec les partis arabes d’Israël.