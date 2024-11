Que veulent les femmes ? Pas Donald Trump

Femmes d’Amérique, que pensez-vous d’un homme qui dit qu’il sera votre protecteur « qu’on le veuille ou non »? Autre question : pensez-vous vraiment avoir besoin d’un protecteur ?

Le fait que Donald Trump pense que vous le faites et croit que c’est lui qui nous protège, les demoiselles qu’on le veuille ou nonc’est pourquoi il pourrait bien échouer à reconquérir la Maison Blanche (s’il vous plaît !).

La plupart des femmes votent contre Trump, les sondeurs nous disentet ils comprennent au moins deux filles des anciens présidents républicains, Barbara Pierce Bush et Susan Ford Bales. Le monde politique a été stupéfait samedi soir lorsque le très respecté Sondage dans l’Iowa du Des Moines Register/Mediacom a montré que Kamala Harris avait devancé Trump pour prendre une avance de 3 points dans cet État typiquement rouge, un revirement provoqué en grande partie par des femmes plus âgées ou politiquement indépendantes, selon la sondeuse J. Ann Selzer. Les femmes constituent 53 % de l’électorat national et, jusqu’à présent, elles ont dominé retour du vote anticipé. Selon le Centre pour les femmes et la politique américaines de l’Université Rutgers, « les femmes se sont inscrites et ont voté dans des proportions plus élevées que les hommes à chaque élection présidentielle depuis 1980 », et l’écart s’est creusé tous les quatre ans.

Si Trump perd, ce seront les femmes qui se montreront les protectrices de Lady Liberty.

Tout de suite elle est une demoiselle en détresse, menacée par un candidat à la présidentielle qui n’est pas seulement un aspirant autocrate mais un criminel condamné jugé agresseur sexuel , coureur de jupons , agresseur sexuel reconnu ancien club-hopper avec le regretté pédophile Jeffrey Epstein et, surtout, fier architecte de la fin du droit à l’avortement.

Avec cette dernière prétention à la gloire, Trump a soumis les femmes à un danger, voire à une catastrophe, car les médecins ont refusé de prodiguer des soins vitaux aux femmes enceintes, de peur d’enfreindre les interdictions d’avortement adoptées par l’État après que la Cour suprême, composée de personnes nommées par Trump à l’extrême droite, a frappé. contre Roe contre Wade. Plusieurs sont morts. Mercredi, ProPublica signalé sur le décès d’une épouse et d’une mère au Texas qui s’est vu refuser un traitement en temps opportun car elle a fait une fausse couche d’un bébé tant désiré.

Le transphobe Trump pense que les femmes devraient s’inquiéter des menaces médicales imaginaires qu’il a évoquées : « Votre enfant va à l’école et ils ne vous appellent même pas, et ils changent le sexe de votre enfant », a-t-il récemment dit en Arizona. Mais les femmes s’inquiètent plutôt des menaces réelles : les soins liés à l’avortement, un Trump réélu qui met l’anti-vaccin Robert F. Kennedy Jr. « au travail sur la santé et la santé des femmes », et un vice-président de Trump, JD Vance, qui dénigre « mesdames chats sans enfants » et dit que les procréateurs devraient avoir plus de voix.

Trump est, à juste titre, énervé par le retour de flamme des femmes. Après tout, il ne sera pas protégé – de la prison – à moins d’être réélu et capable d’utiliser le sceau présidentiel comme bouclier juridique. D’où son insistance, dans les derniers jours des élections de 2024, sur le fait qu’il serait le sauveur des femmes – un engagement si condescendant qu’il admet qu’il réussit malgré les conseils de ses collaborateurs.

« Ils ont dit : ‘Monsieur, s’il vous plaît, ne dites pas ça' », Trump dit un rassemblement près de Green Bay, Wisconsin, mercredi. «J’ai dit ‘Pourquoi ?’ Ils ont dit : « Nous pensons que c’est très inapproprié de votre part de le dire. » J’ai dit ‘Pourquoi ? Je suis président, je veux protéger les femmes de notre pays. » Par son discours viril, Trump est resté ferme : « Eh bien, je vais le faire, que les femmes qu’on le veuille ou non.»

Comme d’habitude, c’est un homme qui n’accepte pas de réponse négative.

Depuis 2016, plus de deux douzaines des femmes ont allégué une inconduite sexuelle de la part de Trump. Une 27ème femme est devenu public la semaine dernière, affirmant que Trump l’avait pelotée en 1993 sous les yeux d’Epstein : « Il a mis ses mains sur mes seins », a-t-elle déclaré au Washington Post. s’étouffer . La femme a déclaré qu’elle s’exprimait maintenant non pas pour influencer les élections, comme le prétendait le camp de Trump, mais parce qu’elle avait été interviewée en 2022 pour une interview. documentaire vient de sortir en octobre.

L’affirmation insensée de Trump sur Sir Galahad a renouvelé l’attention sur la cassette « Access Hollywood » de 2005, qui était une surprise en octobre avant les élections de 2016. Malheureusement, sa toxicité électorale a été compensée quelques semaines plus tard par le discours du directeur du FBI de l’époque, James Comey. annonce d’une enquête relancée, puis abandonnée, sur les courriels privés d’Hillary Clinton. Aujourd’hui, des électrices trop jeunes pour connaître l’enregistrement la voient pour la première fois, et TikTok crépite d’indignation face à « à quel point c’est dépravé », comme l’a déclaré un membre de la génération Z. dit . Voici la protectrice potentielle des Américaines, s’adressant au présentateur d’Access Hollywood, Billy Bush, alors qu’ils apercevaient une jeune actrice qu’ils étaient sur le point de rencontrer :

« Vous savez, je suis automatiquement attiré par les belles – je commence juste à les embrasser. C’est comme un aimant. Embrasse-toi. Je n’attends même pas. Et quand tu es une star, ils te laissent faire. Vous pouvez tout faire. Attrapez-les par la chatte.

Cela décrit parfaitement son agression sexuelle antérieure contre l’écrivain E. Jean Carroll dans la loge d’un grand magasin de Manhattan, comme elle l’a allégué et comme l’a constaté un jury l’année dernière. C’est pourquoi la cassette « Access Hollywood » a été présentée comme preuve dans le procès en diffamation de Carroll en 2023. Nous devons voir Trump dans sa déposition enregistrée, débordante de suffisance et de condescendance, disant à l’avocat de Carroll qu’il ne disait que la vérité – les stars ont le droit de saisir les parties intimes des femmes. « Si vous regardez le dernier million d’années, je suppose que c’est en grande partie vrai », a-t-il déclaré. « Pas toujours, mais en grande partie vrai. Malheureusement ou heureusement.»

Bien que le jury Carroll ait estimé que Trump était responsable, en vertu de la loi de New York, d’abus sexuels et non de viol, le juge clarifié que « comme beaucoup de gens comprennent généralement le mot « viol »… M. Trump a en fait exactement cela. »

Cela ne devrait pas être nécessaire de le dire, mais voilà : un violeur ne devrait pas être président. Femmes et les hommes, vous pouvez tous nous protéger de Trump. Votez contre lui, si ce n’est pas déjà fait.

