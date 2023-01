Que veulent exactement les antagonistes de McCarthy et pourquoi ne bougeront-ils pas ?

Chris Stirewalt, ancien rédacteur en chef de Fox News, a déclaré que “ce qui se passe en ligne, à la radio et aux heures de grande écoute de Fox a été et continuera d’être le signe avant-coureur de ce que les républicains de la Chambre feront”. Il a ajouté que les représentants et les assistants du Congrès avec lesquels il parlait “parlaient tous de la façon dont leurs positions jouaient avec les différents hôtes et sites”.

Jusqu’à présent, les principaux hôtes de Fox sont restés avec McCarthy. Mais “il pourrait y avoir une ruée vers les terres”, a déclaré Stirewalt, si “certains hôtes ou points de vente sont considérés comme bénéficiant d’être plus extrêmes”.

Ces types d’incitations ont contribué à atrophier les outils habituels des dirigeants républicains pour maintenir la discipline. La plupart des affectations de comité promettent une vie de corvée ingrate au Congrès, en particulier lorsque votre idéologie politique est orientée vers l’arrêt de l’action gouvernementale.

Certains des législateurs conservateurs les plus bruyants trouvent désormais plus attrayant de devenir des célébrités instantanées et peuvent se permettre de rejeter les offres de McCarthy sur les avantages du Congrès et le robinet d’argent connecté à K Street et de puiser dans la fureur des donateurs républicains de base à la place.

Vous vous souvenez de Madison Cawthorn ? Avant sa disgrâce, le membre du Congrès de Caroline du Nord a explosé sur la scène politique nationale en jetant de la viande rouge et en accumulant des succès dans les médias favorables à Trump. Le magazine Time a rapporté en 2021 que Cawthorn avait informé ses collègues: “J’ai construit mon personnel autour des communications plutôt que de la législation.”

Boehner a un jour décrit le cycle comme “être élu, faire beaucoup de bruit, attirer beaucoup d’attention sur vous-même, collecter beaucoup d’argent, ce qui signifie que vous allez faire plus de bruit, collecter plus d’argent”.

Cette semaine, un pacte de non-agression a été conclu entre le Congressional Leadership Fund, un super PAC proche de McCarthy qui a dépensé plus de 200 millions de dollars pour élire des républicains aux sièges de la Chambre cette année, et le Club for Growth, un groupe extérieur conservateur qui se spécialise dans la tentative de renverser les titulaires qui sont jugés trop spongieux.