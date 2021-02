Pendant de nombreuses années, peu importait que les magasins GameStop soient un peu sales. Ils étaient le lieu où des millions de jeunes pouvaient échanger des jeux d’occasion, débattre des mérites de différentes franchises et obtenir des conseils du personnel de GameStop, souvent eux-mêmes des joueurs passionnés. Dans les années 2000, cette formule gagnante a poussé l’entreprise à ouvrir des milliers de magasins à travers le monde et à gagner de l’argent. Les actions de GameStop ont plus que doublé en 2007 parce que les investisseurs pensaient que les bons moments ne finiraient pas. Mais, comme pour de nombreuses stars de la vente au détail, GameStop a commencé à se débattre il y a une dizaine d’années, car les joueurs, comme tout le monde, faisaient davantage de leurs achats sur Internet, optant pour des jeux téléchargés ou une livraison en deux jours lors d’une visite au centre commercial. Cette histoire rend la frénésie récente dans les actions de GameStop d’autant plus étrange. Bien que les ventes de la société diminuent et qu’elle perd de l’argent, son action, qui a clôturé à 325 dollars vendredi, a augmenté de plus de 1600% en janvier seulement, enchère plus élevée par une horde de commerçants en ligne. Il a clôturé à 225 $ lundi, en baisse de 31% pour la journée. Une entreprise valant 1,3 milliard de dollars en bourse à la veille du Nouvel An valait environ 21 milliards de dollars à la fin de la semaine dernière, à peu près la même chose que Kellogg’s, le fabricant de céréales, qui, contrairement à GameStop, est solidement rentable.

Cette énorme déconnexion entre le cours de l’action de GameStop et la façon dont la société fait réellement a créé l’un des moments les plus bizarres de l’histoire de plus de 200 ans de Wall Street. La plupart des traders qui se sont empilés dans le stock recherchent probablement des profits faciles et ne se soucient probablement pas de savoir si l’activité tendue de GameStop pourrait faire un revirement miraculeux. Mais le rallye des actions de la société soulève des questions importantes: que vaut réellement cette société – et cela importe-t-il même si suffisamment d’investisseurs sont prêts à payer plus? GameStop contre Wall Street Laissez-nous vous aider à comprendre Les actions de GameStop, le détaillant de jeux vidéo, ont grimpé en flèche parce que les investisseurs amateurs, à partir de Reddit, ont beaucoup misé sur les actions de la société. La vague a pris de l’ampleur en réponse à la vente à découvert de titres GameStop par les grands fonds spéculatifs – ils pariaient essentiellement contre le succès de l’entreprise. La demande soudaine a fait grimper le cours de l’action de moins de 20 dollars en décembre à environ 300 dollars lundi. Sur papier, en tout cas. Ce n’est pas seulement GameStop. Les investisseurs amateurs ont soutenu d’autres entreprises que de nombreux grands investisseurs avaient évitées, comme AMC et BlackBerry. Cette bulle autour de GameStop a obligé les gros investisseurs à lever des fonds pour couvrir leurs pertes ou à se débarrasser des actions d’autres sociétés.

Des analystes financiers chevronnés affirment que c’est la performance de l’activité de GameStop – s’il peut vendre suffisamment de jeux pour payer ses employés, faire un loyer et couvrir les intérêts de sa dette – qui déterminera où finira l’action. «Les esprits raisonnables peuvent ne pas être d’accord pour savoir si GameStop vaut 30 $ ou zéro», a déclaré Michael Pachter, analyste boursier chez Wedbush Securities qui a suivi GameStop pendant près de deux décennies. « Mais pas entre 200 et 300 dollars. »

Si l’action GameStop retombe sur terre, comme cela arrive souvent lorsque les spéculateurs passent à autre chose, les investisseurs devront revenir au travail sobre consistant à déterminer ce que vaut vraiment l’entreprise, un exercice qui a dépassé Wall Street. Les dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour GameStop seront impatientes de savoir si leur employeur peut survivre, et encore moins prospérer, alors que les centres commerciaux se creusent et que de nombreux détaillants physiques font faillite. Il en sera de même pour ses propriétaires, créanciers et autres. GameStop n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les actions de la société n’ont pas été aimées pendant si longtemps et étaient une cible pour les vendeurs à découvert, qui gagnent de l’argent lorsque les actions diminuent. Au cours des neuf mois jusqu’à la fin octobre, sa date de reporting la plus récente, GameStop a réalisé un chiffre d’affaires de près de 3 milliards de dollars, soit 31% de moins qu’à la même période un an plus tôt. En raison de la réduction des coûts, sa perte de 296 millions de dollars était inférieure aux 492 millions de dollars de la période équivalente de 2019. Les analystes de Wall Street, en moyenne, ne s’attendent pas à ce que l’entreprise devienne rentable avant son exercice qui se termine en janvier 2023, lorsqu’ils pensent qu’elle réalisera un bénéfice de 1,12 $ par action. Les actions de GameStop se négocient à plus de 200 fois les bénéfices estimés. La valorisation équivalente pour Walmart est 23 fois moins chère. Anup Srivastava, professeur agrégé à la Haskayne School of Business de l’Université de Calgary, a déclaré que la baisse des ventes et le coût élevé de gestion des magasins signifiaient que GameStop ne méritait pas une valorisation élevée. En regardant le cours des actions, il a dit: «Cela vous ramène à l’ère du point-com» – la période hautement spéculative qui s’est terminée en 2000 et qui a causé de lourdes pertes à de nombreux investisseurs.

Pourtant, GameStop a ses fans. RC Ventures, une société d’investissement dirigée par Ryan Cohen, le fondateur du détaillant en ligne de produits pour animaux de compagnie Chewy, a acquis ces derniers mois une participation de 12,9% dans GameStop et esquissé un plan en novembre pour relancer l’activité de GameStop.