Que vaut un abonnement Netflix ? Wall Street pourrait avoir une nouvelle réponse

Aujourd’hui, un investissement d’un milliard de dollars du titan des fonds spéculatifs Bill Ackman pose la question avec un soulagement saisissant : Netflix devrait-il être une action de valeur maintenant, l’entreprise s’adaptant au ralentissement de la croissance en dépensant moins et en surveillant les marges bénéficiaires ? Et si c’est le cas, peut-il être bon ?

Presque personne à Wall Street n’a été un plus gros taureau, plus longtemps, sur Netflix que Mark Mahaney. L’analyste Internet d’Evercore ISI a acheté la société pendant plus d’une décennie, prédisant généralement de gros gains, quelle que soit la valeur de l’action pour les autres.

Mais Mahaney a réduit sa recommandation après les résultats du quatrième trimestre, ce qui a associé une légère erreur aux prévisions de la société concernant la croissance des abonnés avec une prévision d’un ralentissement plus important au premier trimestre de 2022.

« Il y a une chance raisonnable que d’ici cinq ans, ils augmentent de 10% par an – 5% de nouveaux abonnés et 5% de la croissance des prix », a déclaré Mahaney. « Je pense qu’il y a 50% de chances qu’ils fassent ça. »

Netflix ne le voit pas de cette façon, bien sûr. Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes le 20 janvier, la société a fait valoir que la baisse de la croissance des abonnés serait probablement temporaire, causée en partie par l’arrivée de ses plus grandes nouvelles productions – y compris une deuxième saison du drame costumé Bridgerton – à la fin du trimestre. , trop tard pour laisser l’entreprise suivre son rythme passé.

Il n’y a « pas de changement structurel dans l’entreprise que nous puissions voir », a déclaré le directeur financier de Netflix, Spencer Neumann. « La rétention a été forte. Le visionnage a augmenté. Mais à la marge, nous n’avons tout simplement pas augmenté l’acquisition aussi rapidement que nous l’aurions souhaité. »

Alors, la question devient, à quoi ressemblerait Netflix si l’entreprise se refaisant pour se concentrer sur les bénéfices à court terme plus que sur la croissance ? Et en quoi cela serait-il différent d’un modèle de croissance Netflix ?

La stratégie de la société a mis l’accent sur la croissance et le réinvestissement dans son produit, en particulier en versant de l’argent dans de nouveaux films et émissions. Les ventes ont grimpé à 29,7 milliards de dollars l’an dernier, contre 6,77 milliards de dollars en 2015. La société a beaucoup dépensé en nouveaux contenus et n’a racheté aucune action au quatrième trimestre, une décision que les entreprises à croissance plus lente insistent pour augmenter le bénéfice par action en réduisant le partage compte. Netflix ne verse pas non plus de dividende.

Premièrement, un Netflix refait en tant qu’entreprise mature augmenterait probablement ses revenus d’environ 10% par an, plutôt que les 19% qu’il a affichés en 2021 ou les 28% qu’il a augmentés en 2019, avant la pandémie de Covid, dit Mahaney. Son modèle révisé pour Netflix fait en sorte que les ventes de la société atteignent 46 milliards de dollars en 2025, contre un peu moins de 30 milliards de dollars en 2021 – un taux de croissance moyen de 16 % qui ralentit à 10,6 % en 2025.

Deuxièmement, il continuerait probablement à augmenter les prix, comme il vient de le faire sur le marché américain, de loin son plus important, lorsqu’il a augmenté les prix de la plupart des abonnés de 1,50 $ par mois à 15,49 $.

Troisièmement, cela ralentirait probablement la croissance des dépenses de contenu, plutôt que de la freiner. Cela signifierait que Netflix reste une force géante pour déterminer ce qui est fabriqué à Hollywood. À titre de comparaison, ses plus de 5 milliards de dollars de dépenses en nouveaux contenus l’année dernière éclipsent le milliard de dollars dépensé par Viacom en contenu pour son réseau de streaming Paramount Plus. La société de conseil en médias Kagan Research a ce chiffre proche de 10 milliards de dollars chez Netflix d’ici 2025, ce qui correspond presque à ce que l’entreprise dépense pour tous les autres contenus qu’elle octroie sous licence à d’autres producteurs.

Quatrièmement, cela réduirait la dette de Netflix de 15,5 milliards de dollars – un objectif que la société elle-même a approuvé. La société annonce qu’elle remboursera 700 millions de dollars de dette ce trimestre. Il vise un niveau d’endettement à long terme de 10 à 15 milliards de dollars, soit environ le double des 6,19 milliards de dollars de bénéfice d’exploitation que la société a réalisés l’année dernière.

Et cela signifierait que la société adopterait davantage de rachats d’actions, a déclaré Mahaney – une autre décision vers laquelle la société elle-même se dirige, bien que plus prudemment qu’une entreprise dont les dirigeants refont leurs actions en tant que jeu de valeur. La société a déclaré qu’elle utiliserait un montant indéterminé de liquidités excédentaires pour acheter des actions – un changement par rapport à une histoire dans laquelle elle n’a acheté presque aucune de ses propres actions avant la mi-2021.

Ce n’est peut-être pas une mauvaise affaire, dit Mahaney. La maîtrise des coûts et l’échelle de construction permettront aux bénéfices de croître de 21 % par an, dit-il. « Une croissance de 10 %, c’est encore bien », a-t-il déclaré. « Il n’y a qu’une loi des grands nombres. Google augmentera un jour de 10 %. Facebook aussi. C’est à peu près le temps que cela prendra. »

Est-ce que tout cela serait une meilleure affaire que ce que Netflix a fait, une plus susceptible de revenir vers le pic de 690,31 $ par action qu’il a atteint en octobre ?

Greenfield dit non.

Le premier point que fait Greenfield – note également Mahaney – est que le quatrième trimestre n’était pas la première fois que Netflix manquait les prévisions de croissance des abonnés. Cela s’est produit sept fois au cours des 20 derniers trimestres et a été dépassé par les 13 fois où Netflix a dépassé les prévisions, selon la lettre de la société aux actionnaires annonçant les résultats du quatrième trimestre.

Comme l’entreprise elle-même, Greenfield affirme que Netflix est loin d’épuiser sa base d’utilisateurs potentiels. Ses 75,2 millions d’abonnés américains représentent moins des trois quarts des ménages américains, et le véritable bassin de croissance se trouve à l’étranger, dit-il. Netflix n’a signé qu’environ la moitié des foyers européens avec un accès Internet haut débit et environ 15% des foyers asiatiques, a déclaré Greenfield.

De l’avis de Greenfield, il y a également peu de signes que la concurrence croissante nuit beaucoup à Netflix. Les données récentes de Comscore pour les États-Unis indiquent que Netflix commande 26 % de toutes les minutes que les consommateurs passent sur la vidéo Web – dépassant les 21 % pour YouTube et les chiffres à un chiffre pour les rivaux de streaming comme Hulu, Disney + et HBOMax.