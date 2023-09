Que va lancer Amazon lors de son événement spécial le 20 septembre ?

Chaque mois de septembre, Amazon organise un événement sur les appareils au cours duquel il annonce du nouveau matériel. Il peut s’agir d’un nouveau haut-parleur ou d’un écran intelligent Echo, d’un appareil de streaming Fire TV, d’une liseuse Kindle, d’une nouvelle tablette Fire ou d’un Fire TV (un vrai téléviseur).

Peut-être qu’il lancera un robot d’aide à domicile mis à jour comme il l’a fait avec l’Astro en 2021 ou peut-être – et c’est celui que j’espère – un lancement approprié de la caméra Always Home de Ring : le vol fou mais brillant. caméra de sécurité qui patrouille chez vous.

D’une manière ou d’une autre, Amazon parvient toujours à garder le couvercle hermétiquement fermé sur ces nouveaux appareils et vous n’entendez presque jamais parler de fuites avant le lancement.

C’est pareil en 2023 : il n’y a absolument rien à dire sur ce qu’Amazon annoncera – ou non – dans quelques jours.

Quand aura lieu le lancement du matériel d’Amazon en 2023 ?

Tout ce que nous savons, c’est qu’il ne faudra pas attendre longtemps pour le savoir. L’événement a lieu le 20 septembre au siège social 2 d’Amazon à Arlington, en Virginie. C’est un changement par rapport au siège habituel de Seattle.

Cela signifie également que c’est une heure plus tôt : 11 h HE.

Comment regarder le lancement de l’événement Amazon 2023 Devices & Services en direct

Vous ne pouvez pas. Comme d’habitude, il n’y a pas de diffusion en direct publique contrairement aux événements de lancement de Microsoft, Apple et Google. Cela signifie que vous devrez consulter votre éditeur d’actualités technologiques préféré (Conseiller techniquebien sûr) pour découvrir les goodies qu’Amazon vous réserve.

À quoi s’attendre

Matériel

Bien qu’il ne s’agisse que de spéculations, l’histoire nous enseigne qu’Amazon est susceptible de dévoiler une douzaine de nouveaux appareils – voire plus – dans un très court discours.

Comme mentionné, la société fabrique plus d’appareils que vous ne le pensez. Il ne s’agit pas seulement d’Echo et Fire TV. Il peut mettre à jour le 2019 Kindle Oasiset pourrait même en lancer nouveaux écouteurs puisque les Echo Buds 2 ont désormais plus de deux ans.

Fonderie

Il y aura sûrement un nouveau Fire TV Stick d’une certaine description. Mon argent est sur un remplacement du Fire TV Stick 4K d’origine, examiné. Celui-ci a été lancé en 2019 et bien qu’il existe désormais le Fire TV Stick 4K Max, il est sorti en 2021.

Il y a sans doute trop de modèles Fire TV Stick, et Amazon pourrait réduire la gamme et n’avoir qu’un (nouveau) modèle HD économique, et peut-être un Firestick 4K moins cher qui se trouve sous le 4K Max.

Je doute qu’il y ait une version 8K avant quelques années.

Fonderie

L’autre prédiction est que nous verrons un Echo 5. En 2022, Amazon a lancé l’Echo Dot 5, mais a laissé l’Echo standard sans mise à jour, affirmant qu’il était parfaitement bon tel qu’il était. C’est peut-être encore le cas : nous devrons simplement attendre et voir.

Les fabricants de téléviseurs lancent de nouvelles gammes chaque année, et il est possible qu’Amazon commence à faire de même. L’impressionnant Omni QLED a été dévoilé en septembre 2022, nous pourrions donc voir une nouvelle version ou potentiellement un autre nouveau téléviseur.

Jim Martin / Fonderie

Logiciel

L’autre moitié de l’événement d’Amazon concerne les services. Ou un logiciel, comme vous pourriez l’appeler. Alexa va sûrement apprendre de nouvelles astuces, dont certaines pourraient être liées à un nouveau matériel.

L’une des principales limitations (comme le savent tous ceux qui disposent d’un haut débit irrégulier) est qu’Alexa ne peut pas faire grand-chose sans connexion Internet. Un processeur plus puissant, par exemple dans un Echo 5, pourrait permettre à Alexa de traiter la parole localement. Cela se limiterait à une sélection des commandes les plus populaires telles que « Alexa règle une minuterie sur 15 minutes ».

Pour être honnête, Alexa peut déjà vous indiquer l’heure et allumer les lumières et les prises intelligentes sans connexion Internet, mais vous devez d’abord l’activer (commande vocale locale) dans l’application Alexa. J’espère que cela pourra être étendu pour inclure de nouvelles choses comme la configuration de rappels, de minuteries et d’autres fonctionnalités de base.

Peu de gens utilisent Alexa pour bien plus que faire les bases, mais la raison – je pense – est que l’assistant est tout simplement trop stupide et frustrant à utiliser pendant une grande partie du temps. Ce que tout le monde veut, c’est une « bonne » intelligence artificielle – un véritable assistant qui vous aide réellement et vous facilite la vie.

Espérons qu’Amazon ait fait des progrès dans ce domaine en 2023.