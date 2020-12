La dernière fois que l’Alabama et Notre-Dame se sont affrontés, c’était une éruption du championnat BCS remporté par le Crimson Tide.

La dernière fois que Clemson et Ohio State se sont affrontés l’année dernière, ils ont disputé l’une des meilleures demi-finales de l’histoire de 6 ans des éliminatoires de football universitaire.

Selon les parieurs, les demi-finales du CFP de cette saison sont plus ou moins les mêmes.

L’Alabama est à peu près un favori de trois touchés contre Notre-Dame lorsqu’ils joueront le 1er janvier au stade AT&T à Arlington, au Texas, pour ouvrir la demi-finale en double.

Clemson est favorisé par sept pour battre l’état de l’Ohio dans le dernier verre au Superdome de la Nouvelle-Orléans.

Avec l’aide de l’analyste d’ESPN Greg McElroy et de Cole Cubelic du réseau SEC, voici un aperçu de certains des affrontements clés qui pourraient décider quelles équipes joueront pour le championnat national le 11 janvier dans le sud de la Floride.

Alabama contre Notre Dame

Soyons clairs: la différence réside dans les mecs. The Tide a simplement plus de joueurs d’élite et d’athlètes dynamiques que les Irlandais.

L’entraîneur de Notre-Dame, Brian Kelly, pense que l’écart de talent s’est réduit depuis que les Irlandais ont perdu 42-14 contre l’Alabama lors du match de championnat BCS 2013. Il a raison. Mais est-ce suffisant pour changer radicalement le résultat huit ans plus tard?

Un moyen de combler le gouffre pourrait commencer avec les extrémités serrées de Notre-Dame.

Le Freshman Michael Mayer est probablement un futur choix au repêchage de première ronde et Tommy Tremble est un athlète polyvalent qui s’aligne à plusieurs positions. Les Irlandais utiliseront aussi parfois trois bouts serrés.

Ce n’est pas tant que les bouts serrés peuvent dominer le jeu avec leurs passes et leur jeu. Cubelic a déclaré que Notre-Dame peut les utiliser dans diverses formations et mouvements pour qu’il soit difficile pour l’Alabama d’identifier qui fait quoi.

La façon dont vous allez avoir du succès contre (The Tide) est essentiellement de ne pas rester assis et de les amener à s’aligner incorrectement, a déclaré Cubelic, qui a joué sur la ligne offensive à Auburn.

La ligne offensive irlandaise est excellente et devrait très bien résister au front défensif de l’Alabama, ce qui pourrait donner à Notre Dame l’occasion de courir le ballon, de traire un peu le temps, de laisser le quart Ian Book jouer avec ses jambes et de limiter le total des possessions.

C’est important, car de l’autre côté du ballon, personne ne freine Mac Jones, DeVonta Smith, Najee Harris et une attaque de Tide qui fait en moyenne près de 8 verges par jeu.

Les Irlandais doivent trouver quelques arrêts pour avoir une chance. Cubelic et McElroy ne sont pas d’accord sur la meilleure façon de les obtenir.

Cubelic a déclaré que Notre Dame devrait adopter l’approche de l’Arkansas, abandonner sept ou huit dans la couverture, se concentrer sur la suppression des lancers profonds et forcer la marée à être patiente. Bien sûr, les Razorbacks ont perdu 52-3, mais Jones n’a en moyenne que 8,7 verges par passe. Sur la saison, il avait plus de 11 ans.

McElroy a déclaré que le coordinateur défensif de Notre-Dame, Clark Lea, devrait exercer toutes les pressions qu’il a en Alabama.

Je pense que le meilleur moyen pour eux de neutraliser le jeu de lancer est de surcharger la pression et de forcer le ballon hors de la main de Mac Jones plus tôt qu’il ne voudrait qu’il soit expulsé, a déclaré McElroy, un ancien quart-arrière de l’Alabama.

Le Tide pourrait être plus vulnérable aux problèmes de protection lors de son premier match complet sans le centre Landon Dickerson, qui a été perdu lors du match en Floride à cause d’une blessure au genou.

Je pense que c’est une perte massive et massive, a déclaré Cubelic.

Clemson contre l’état de l’Ohio

Clemson a battu l’état de l’Ohio 29-23 en demi-finale de la saison dernière, un match dans la dernière minute.

Ces Buckeyes n’ont pas de passeur comme Chase Young ou un demi de coin fermé comme Jeffrey Okudah. Ces trois premiers choix au repêchage leur ont permis de jouer principalement en couverture d’homme à homme l’année dernière.

McElroy a déclaré que l’état de l’Ohio n’était pas aussi dépendant d’homme à homme cette saison. Alors, comment les Buckeyes font pression sur Trevor Lawrence et quelles solutions Clemson a pourraient déterminer le match revanche.

Les meilleurs joueurs de ligne défensive de l’Ohio State sont à l’intérieur cette année avec Tommy Togiai et Haskell Garrett. De l’autre côté, la ligne offensive de Clemson est tombée de la saison dernière.

Ils ne jouent pas bien dans la dernière ligne droite, a déclaré Cubelic.

Avant que le receveur large Cornell Powell n’émerge dans la seconde moitié de la saison pour Clemson, l’ailier serré Braden Galloway était le receveur le plus stable des Tigres derrière la star Amari Rodgers. Cela pourrait être un jeu pour Galloway.

Je pense qu’il attend juste d’exploser, a déclaré Cubelic. Je pense que Clemson propose des matchs qui vont être problématiques parce que je pense que l’état de l’Ohio va devoir en amener plus de quatre pour se rendre à Trevor Lawrence.

Justin Fields de l’Ohio State est l’autre futur choix de première ronde de la NFL au poste de quart-arrière dans ce match. Il vient de sortir du pire match de sa carrière universitaire dans le championnat Big Ten. Jouer sans le receveur vedette Chris Olave n’a sûrement pas aidé, bien que le junior soit attendu pour la demi-finale.

Trey Sermon et le jeu de course ont porté les Buckeyes à un titre Big Ten et à une place en séries éliminatoires. McElroy et Cubelic ont convenu que c’était la voie pour l’Ohio State pour casser une séquence de quatre défaites consécutives contre Clemson.

Ce match de course doit aller pour eux et cela va inclure le quart-arrière, a déclaré Cubelic.

McElroy a déclaré que les Buckeyes obtenaient une passe heureuse au lieu de s’appuyer sur une ligne offensive talentueuse dirigée par le garde Wyatt Davis et le centre Josh Myers.

Quand ils sont juste en lecture de zone standard, ils posent un problème, a-t-il déclaré.

McElroy a déclaré qu’il pensait que Fields et les Buckeyes avaient joué serré pendant une bonne partie de cette saison, peut-être à cause du départ tardif du Big Ten, jouant si peu de matchs et n’ayant aucune marge d’erreur.

Il ne serait pas surpris si les séries éliminatoires faisaient ressortir le meilleur de Fields et de l’état de l’Ohio.

C’est le premier match de cette année où ils n’auront pas un iota d’inquiétude ou d’inquiétude », a déclaré McElroy. Allez-y et laissez-le se déchirer.

