Si on me demandait ce qui m’avait le plus manqué ces deux ou trois dernières années – les années de la peste – je dirais des câlins. Pendant le COVID-19, au lieu d’une étreinte lors d’une rencontre avec un intime, je devrais me demander : “Coup de poing ? Coup de coude ? Ou souriez et criez « Salut ! » à 15 pieds de distance ?

Avant le COVID-19, nous pouvions nous serrer dans nos bras, nous embrasser et/ou nous serrer la main sans craindre d’être contaminés, sans avoir peur d’échanger notre respiration corporelle ou la peste des palmiers, sans angoisse de nous demander avec qui cette personne avait été en contact étroit au cours des 72 dernières heures.

Mais maintenant, le câlin est de retour. Temps fort. Tout le monde se fait des câlins – amis, relations, facteur. Eh bien, peut-être pas ce dernier, mais on ne sait jamais. Ce n’est pas parce que je n’ai pas assisté à un spectacle aussi impressionnant qu’il ne s’est pas produit, comme l’alunissage de 1969.

Dernièrement, lors de vacances dans le nord du Wisconsin, j’ai rencontré des personnes que je connais depuis 60 secondes à 60 ans et j’ai reçu et donné des câlins aussi nombreux que des tiques dans les hautes herbes. Depuis lors, j’ai réfléchi à ces câlins rapides et découvert trois types distincts.

Le “câlin cool” est utilisé lorsque le câlin n’est pas sûr de sa relation avec le câlin. Par exemple, une vieille amie m’a présenté sa fille que je n’avais jamais rencontrée. D’ordinaire, la convention ne suggérait pas de câlin ou de poignée de main, mais parce qu’elle avait déjà étreint quelqu’un de notre groupe qu’elle connaissait, tout le monde se sentait obligé de faire de même.

Nous nous sommes donc étreints, une double tape à deux mains hésitante dans le dos et une libération immédiate. Aussi connu sous le nom de «câlin obligatoire», il est utilisé lors de cocktails où tout le monde est tenu de faire un câlin à l’hôtesse.

En cas de doute sur le câlin à utiliser, The Lukewarm est la valeur par défaut. Les bras enveloppent le câlin, une légère traction vers l’intérieur, un minimum de pression comme s’il s’agissait d’une valse, trois ou quatre coups de paume juste en dessous des omoplates et un relâchement ni au-dessus ni en dessous de la limite de vitesse.

Le «tiède» convient à la plupart des occasions, de la rencontre à votre 50e réunion du garçon que vous avez intimidé au collège à la sœur avec laquelle vous ne vous êtes jamais vraiment réchauffé. C’est une taille unique qui ne vous causera pas trop de problèmes, même si le câlin s’attendait à « la fraîcheur ».

“Le chaud” signifie affaires. Les bras tendus précèdent le contact corporel, tout comme les larges sourires sur les câlins et les câlins, puis la rencontre (pas les coups) des poitrines, une enceinte de bras ravis et de multiples coups dans le dos. C’est un câlin adorable et affectueux. Si vous n’en avez jamais eu, sortez de votre grotte.

En rentrant du Wisconsin, j’ai parlé à mon fils des trois câlins. Il est resté silencieux pendant quelques secondes puis a dit : « Il y a une fille qui est dans le nord tous les étés et elle me fait le genre de câlin qu’on a quand on n’a pas vu quelqu’un depuis longtemps. C’est incroyable.”

Le “câlin incroyable”. Il a raison! Plus chaud que “le chaud”.

« L’incroyable » brûle, ça marque, ça grésille. Si un câlin serre le câlin avec le “incroyable”, il faut s’attendre à 100 % à ce que le câlin revienne avec son propre “incroyable”.

Quatre bras prennent au piège les corps qui se tordent et se retournent et s’agitent de joie comme s’ils secouaient la neige d’une parka. Les dos sont battus avec les mains comme des masses. Un baiser ou deux n’est pas hors de question. Avant et après l’étreinte, l’adoration, le désir, se regarde dans les yeux ! Enfin, après la fermeture inébranlable et inébranlable apparemment sans fin, les mains s’attardent sur une poignée d’amour ou une hanche galbée.

En partant, cependant, “l’incroyable” promet de revenir l’année prochaine, le mois prochain ou le lendemain, pour toujours.

