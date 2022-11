Que surveiller lors des élections de mi-mandat à enjeux élevés de 2022

WASHINGTON (AP) – Après des mois de primaires, d’événements de campagne et de demandes de financement, les élections de mi-mandat qui détermineront l’équilibre des pouvoirs à Washington et dans les capitales des États sont enfin arrivées.

Les républicains prédisent une vague rouge massive alors que les démocrates anxieux défendent leurs étroites majorités au Congrès tout en luttant pour surmonter les préoccupations généralisées concernant l’économie, la criminalité et le leadership du président Joe Biden. Les démocrates espèrent qu’une réaction contre l’annulation par la Cour suprême de Roe v. Wade les sauvera.

L’environnement politique a conduit à un terrain de jeu inhabituellement large alors que les républicains enhardis se pressent dans les bastions démocrates comme New York, la Californie, le Nouveau-Mexique et l’État de Washington. Pourtant, les courses de chapiteau se déroulent dans des États swing comme l’Arizona, la Géorgie, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin, qui pourraient tous aider à déterminer le résultat du concours présidentiel de 2024.

En raison de concours serrés et d’un décompte des voix prolongé, cela pourrait prendre des jours ou des semaines avant que le résultat final ne soit connu dans plusieurs courses clés.

Ce que nous regardons le jour du scrutin :

VAGUE ROUGE EN HAUSSE ?

Tous les signes indiquent que les républicains font des gains significatifs mardi. Mais qu’il s’agisse d’une ondulation rouge ou d’un tsunami reste à voir.

Les électeurs sont extrêmement pessimistes quant à l’orientation du pays alors que l’inflation augmente et que les divisions politiques explosent. Et l’histoire suggère que les électeurs passeront leurs frustrations sur le parti au pouvoir.

Le parti qui occupe la Maison Blanche a subi des pertes importantes lors de la première élection de mi-mandat de presque tous les présidents depuis plus d’un siècle. Les exceptions étaient en 1934 pendant la Grande Dépression ; en 1998 lors de la tentative de destitution de Bill Clinton ; et en 2002 après les attentats terroristes du 11 septembre.

Les démocrates espéraient initialement que la décision de la Cour suprême d’éliminer le droit à l’avortement suffirait à perturber les tendances historiques – ou du moins à limiter leurs pertes – mais les chefs de parti sont devenus de plus en plus inquiets à l’approche du jour des élections.

Les agents des deux partis s’attendent à ce que le GOP remporte la majorité à la Chambre, ce qui nécessiterait un gain net de cinq sièges. Mais avec une grosse vague, le GOP pourrait gagner 25 nouveaux sièges ou plus. Sentant l’opportunité, des groupes républicains ont investi des millions de dollars dans des districts à tendance démocrate en Californie, à New York, en Illinois et en Pennsylvanie au cours des derniers jours des élections.

La lutte pour la majorité au Sénat est plus compétitive. Si les républicains obtenaient ne serait-ce qu’un seul siège, ils contrôleraient la chambre haute du Sénat.

Les démocrates se battent pour protéger les titulaires vulnérables en Arizona, en Géorgie, au Nevada et au New Hampshire, tandis que les républicains pensent qu’ils sont à portée de main dans l’État du Colorado et de Washington. Les chances du GOP sont quelque peu entravées par des candidats imparfaits en Arizona, en Géorgie et au New Hampshire, qui ont été stimulés par l’ancien président Donald Trump.

La Pennsylvanie représente la meilleure opportunité pour les démocrates de renverser un siège détenu par les républicains, tandis que les sièges détenus par le GOP en Caroline du Nord et dans le Wisconsin restent également proches.

Dans le même temps, les courses pour le gouverneur et les officiers de tout l’État comme le secrétaire d’État occupent une place plus importante que la normale. L’environnement politique donne confiance aux républicains dans les courses au poste de gouverneur dans des États bleus comme l’Oregon et le Nouveau-Mexique.

Si une vague rouge massive se matérialisait, les démocrates pourraient lutter partout.

L’EFFET ROE

Après que la Cour suprême a éliminé Roe v. Wade en juin, les républicains, y compris Trump, craignaient que la décision ne déclenche une réaction violente contre les candidats du GOP qui s’opposent au droit à l’avortement. Et il y a eu des signes ces derniers mois que les électeurs – les femmes des banlieues et les jeunes électeurs, en particulier – étaient sous tension et prêts à voter pour les démocrates le 8 novembre.

Mais plus de quatre mois après la décision, l’effet de l’avortement pourrait s’estomper.

Les candidats démocrates ont détourné leur message de l’avortement ces dernières semaines, au moins quelque peu, en faveur de l’économie, de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie. Et certains élus, dont le sénateur du Vermont Bernie Sanders, un indépendant, ont averti que les démocrates se sont trop appuyés sur le droit à l’avortement comme une question galvanisante.

Le problème est particulièrement critique dans la poussée des femmes de banlieue, un groupe qui s’est opposé au GOP de Trump en 2020 et a semblé revenir en arrière après le départ de Trump lorsque le GOP s’est concentré sur les restrictions pandémiques et l’économie.

LES ÉLECTEURS LATINO DÉRIVENT-ILS PLUS À DROITE ?

Les démocrates ont cherché à améliorer leur rayonnement auprès des Latinos après avoir sous-performé avec le groupe en 2020. Mais il y a des raisons de croire que les démocrates pourraient faire encore pire cette année parmi le bloc électoral clé, longtemps un pilier de la coalition du parti.

Les deux parties se sont particulièrement concentrées sur la vallée du Rio Grande dans le sud du Texas, composée de communautés fortement latino-américaines où la lutte de l’administration Biden pour résoudre les problèmes le long de la frontière américano-mexicaine est un problème central. Le GOP pense qu’il remportera jusqu’à trois sièges à la Chambre dans l’ancien bastion démocrate.

Le GOP est également optimiste quant à sa position dans le comté de Miami-Dade en Floride, qui abrite 1,5 million de Latinos en âge de voter et un bastion démocrate depuis 20 ans. Le GOP y a fait des gains significatifs lors de la dernière élection présidentielle.

Si les démocrates perdaient Miami-Dade, cela éliminerait pratiquement leur chemin vers la victoire dans les concours à l’échelle de l’État, y compris les élections présidentielles.

Le vote latino aura des conséquences dans d’autres États, mais pas plus qu’en Arizona et au Nevada, où la démocrate Catherine Cortez Masto, la première sénatrice latina du pays, est enfermée dans une course serrée.

COMMENT FONCTIONNENT LES CANDIDATS DE TRUMP?

Trump reste une force dominante au sein du Parti républicain, mais les concours de mardi mettront à l’épreuve sa force parmi l’électorat au sens large.

Il n’est pas sur le bulletin de vote, bien sûr, mais des dizaines de candidats approuvés par Trump le sont. Ils comprennent plusieurs choix controversés qui ont battu des alternatives soutenues par l’establishment du parti.

Si les soutiens les plus en vue de Trump se débattaient, cela soulèverait des questions sur sa force politique alors qu’il envisage une course présidentielle de 2024 qui pourrait être lancée peu de temps après les mi-mandats.

En Pennsylvanie, le loyaliste de Trump Doug Mastriano, le candidat républicain au poste de gouverneur, a eu du mal dans les sondages contre le démocrate Josh Shapiro. Le choix de Trump pour le Sénat, le Dr Mehmet Oz, est enfermé dans une course serrée avec le démocrate John Fetterman. En Arizona, la candidate au poste de gouverneur Kari Lake et le candidat au Sénat Blake Masters, qui ont tous deux promu les mensonges de Trump sur une élection volée en 2020, sont en position de gagner.

Autres loyalistes de Trump à surveiller: le candidat au Sénat de l’Ohio JD Vance, le candidat au Sénat de Caroline du Nord Ted Budd, le candidat au poste de gouverneur du Michigan Tudor Dixon et l’espoir au poste de gouverneur de New York Lee Zeldin.

L’IMPACT 2024

De manière grande et petite, les mi-mandats de 2022 contribueront à façonner les élections de 2024.

Une mauvaise nuit pour les démocrates pourrait saper la justification de Biden pour un second mandat. Et Trump saisirait presque certainement les larges victoires républicaines comme preuve de sa force politique avant une troisième candidature potentielle à la Maison Blanche.

Les défenseurs du bon gouvernement s’inquiètent particulièrement des dizaines de négationnistes qui se présentent aux élections dans plusieurs champs de bataille présidentiels.

Au Nevada, le républicain Jim Marchant est candidat au poste de secrétaire d’État, le responsable des élections de l’État. Marchant est à la tête de l’America First Secretary of State Coalition, une collection de loyalistes de Trump qui disent à tort que l’élection de 2020 a été en proie à la fraude électorale.

C’est la même chose en Arizona et au Michigan, où les autres membres de la coalition, Mark Finchem et Kristina Karamo, sont candidats au poste de secrétaire d’État. Et en Pennsylvanie, le candidat républicain au poste de gouverneur Doug Mastriano, un autre négationniste vocal, aurait le pouvoir, s’il gagne, de nommer son propre responsable des élections.

Hormis l’administration électorale, d’autres candidats à l’échelle de l’État pourraient profiter d’une solide performance mardi pour se positionner pour le ticket 2024.

Lake, le candidat républicain de l’Arizona au poste de gouverneur, est déjà considéré comme un colistier potentiel de Trump. Et en Floride, le gouverneur Ron DeSantis, qui se présente aux élections mardi, envisage également une candidature à la présidentielle de 2024, que Trump se présente ou non.

QUE SAURONS-NOUS AVANT D’ALLER AU LIT ?

Il est possible – peut-être même probable – que le résultat de plusieurs concours clés prenne des jours, voire des semaines, pour être finalisé.

Les raisons sont nombreuses.

En Géorgie, un candidat doit obtenir au moins 50 % des voix pour l’emporter. Sinon, l’élection se déroulera le 6 décembre. Les stratèges des deux côtés pensent que la course au Sénat de l’État, en particulier, pourrait faire exactement cela.

Dans d’autres États, le processus de dépouillement des votes peut être long et compliqué, d’autant plus que le vote par correspondance devient plus populaire.

En vertu de la loi de l’Arizona, par exemple, tous les bulletins de vote doivent être retournés avant 19 heures le jour du scrutin, mais les responsables ont 20 jours pour finaliser leur décompte. Au Nevada, les comtés disposent de quatre jours pour compter les bulletins de vote tardifs et donnent aux électeurs deux jours supplémentaires pour réparer les bulletins de vote qui arrivent dans des enveloppes contenant des erreurs ou des informations manquantes.

Dans certains États swing, dont la Pennsylvanie et le Wisconsin, les responsables ne sont pas autorisés à commencer à valider les bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin. Dix-neuf États prévoient un délai de grâce pour recevoir les bulletins de vote par correspondance tant qu’ils ont été envoyés avant le jour du scrutin. Ces bulletins de vote en Californie peuvent être reçus jusqu’à sept jours plus tard.

Ça pourrait prendre un moment.

Steve Peoples, l’Associated Press