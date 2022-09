Que surveiller ensuite dans le différend sur l’audit ADR entre les États-Unis et la Chine

BEIJING – Les États-Unis et la Chine ont récemment fait un premier pas important pour empêcher les actions chinoises cotées aux États-Unis comme Alibaba d’être expulsées des bourses américaines.

Ce qui doit se passer ensuite, c’est une inspection sur le terrain en Chine par les États-Unis avec un soutien adéquat des autorités chinoises, ont déclaré des analystes.

“De nombreux détails de mise en œuvre ne peuvent probablement être compris que par les cabinets d’audit et les [Ministry of Finance] – ensemble avec [the China Securities Regulatory Commission] – grâce à des essais d’audit sur des cas réels dans le cadre de cet accord sans précédent », a déclaré Winston Ma, professeur adjoint de droit à l’Université de New York.

Le US Public Company Accounting Oversight Board a déclaré que ses inspecteurs sont devrait arriver à Hong Kong à la mi-septembre, peu de temps après, “tous les documents de travail d’audit demandés par le PCAOB doivent être mis à leur disposition”.

Les documents de travail d’audit diffèrent des informations réelles sur les entreprises recueillies par les cabinets comptables.

Les documents de travail consignent la procédure d’audit, les tests, les informations recueillies et les conclusions de l’examen, selon le site du PCAOB. Il n’est pas clair quel niveau d’informations hautement sensibles, le cas échéant, serait inclus dans les documents de travail.