Que surveiller alors que le comité du 6 janvier termine son enquête

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole fera sa dernière présentation publique lundi sur l’effort sans précédent de Donald Trump pour annuler les résultats de l’élection présidentielle qu’il a perdue en 2020. Le comité l’a qualifié de «tentative de coup d’État» qui justifie des poursuites pénales par le ministère de la Justice.

Cela devrait être l’argument de clôture du comité alors qu’il conclut une enquête d’un an et demi et se prépare à publier un rapport final détaillant ses conclusions sur l’insurrection dans la capitale nationale le 6 janvier 2021. Le comité composé de sept démocrates et de deux républicains devrait se dissoudre à la fin de l’année.

La réunion de lundi sera la 11e session publique du comité depuis sa création en juillet 2021. L’une des premières audiences, le 9 juin, a été vue par plus de 20 millions de personnes.

À surveiller lors de la réunion de lundi à 13 h HNE :

RÉFÉRENCER UN PRÉSIDENT

Le comité devrait engager des poursuites pénales et civiles contre l’ancien président et ses alliés, qui, selon les législateurs, ont enfreint la loi ou commis des violations éthiques.

“Nous nous concentrons sur les acteurs clés pour lesquels il existe des preuves suffisantes ou abondantes qu’ils ont commis des crimes”, a déclaré le représentant Jamie Raskin, D-Md., aux journalistes la semaine dernière. “Nous nous concentrons sur les crimes qui vont droit au cœur de l’ordre constitutionnel, de sorte que le Congrès ne peut pas rester silencieux.”

Le président du comité, le représentant Bennie Thompson, D-Miss., A déclaré que les renvois pourraient inclure des infractions pénales, des violations de l’éthique, des fautes juridiques et des violations du financement de la campagne.

Il appartiendra aux procureurs fédéraux de décider s’il y a lieu de porter des accusations. Les législateurs ont suggéré que leurs accusations recommandées contre Trump pourraient inclure un complot en vue de frauder les États-Unis, une obstruction à une procédure officielle du Congrès et une insurrection.

Même si elles ne sont pas contraignantes, les recommandations du comité ajouteraient à la pression politique sur le ministère de la Justice alors que l’avocat spécial Jack Smith mène une enquête sur le 6 janvier et les actions de Trump.

___

UN RECORD POUR L’HISTOIRE

Les législateurs ont promis que la session de lundi comprendra un aperçu du rapport final du comité, qui devrait être publié mercredi. Le panel votera sur l’adoption du compte rendu officiel, autorisant effectivement la diffusion du rapport au public.

Le rapport en huit chapitres comprendra des centaines de pages de conclusions sur l’attaque et les efforts de Trump pour renverser la démocratie, en s’appuyant sur ce que le comité a appris au cours de ses entretiens avec plus de 1 000 témoins.

Cela reflétera à peu près la série d’audiences publiques que le comité a tenues cet été et qui ont détaillé les différentes facettes de l’enquête, y compris le rôle des groupes extrémistes dans la violence du 6 janvier, la tentative de Trump d’enrôler le ministère de la Justice dans ses stratagèmes et les coordination avec les législateurs du GOP pour annuler les résultats des élections.

Des preuves supplémentaires, y compris une partie de l’énorme quantité de séquences vidéo et de témoignages recueillis par le comité, devraient être rendues publiques avant la fin de l’année.

L’attente du rapport final est grande. Les éditeurs de livres proposent déjà des versions préliminaires à la vente au public.

___

MODIFICATIONS LÉGISLATIVES

Alors que le comité se réunit une dernière fois, une réponse législative majeure à l’insurrection pourrait être en passe d’être adoptée.

Les législateurs devraient réviser la loi électorale obscure que Trump a tenté de renverser après sa défaite électorale de 2020 en incluant des modifications législatives dans un projet de loi de dépenses de fin d’année.

La refonte proposée de la loi sur le décompte électoral est l’un des nombreux sous-produits de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Un groupe de législateurs bipartites travaille sur la législation depuis l’insurrection. Trump et ses alliés ont tenté de trouver des failles dans cette loi avant la certification par le Congrès du vote de 2020 alors que l’ancien président s’efforçait d’annuler sa défaite face à Biden et a fait pression en vain sur Pence pour qu’il accepte.

Le projet de loi, s’il est adopté, modifierait la loi du XIXe siècle qui, avec la Constitution, régit la manière dont les États et le Congrès certifient les électeurs et déclarent les vainqueurs des élections présidentielles, garantissant que le vote populaire de chaque État est protégé contre la manipulation et que le Congrès ne décide pas arbitrairement. élections présidentielles.

Le comité devrait également publier ses propres propositions législatives dans son rapport final, avec des idées sur la manière de renforcer et d’étendre les garde-corps qui protégeaient la certification du collège électoral en 2021.

___

CONCLUSIONS FINALES

Depuis sa formation, le comité du 6 janvier s’est efforcé d’établir un record pour l’histoire et d’approfondir la compréhension du public de ce qui a conduit à l’attaque du Capitole et des individus impliqués.

“Nous voulons évidemment compléter l’histoire pour le peuple américain”, a déclaré Raskin. “Tout le monde est venu en voyage avec nous et nous voulons une conclusion satisfaisante, de sorte que les gens aient le sentiment que le Congrès a fait son travail.”

Après avoir mené des milliers d’entretiens – allant des secrétaires du cabinet Trump aux membres de sa propre famille – et obtenu des dizaines de milliers de documents, les enquêteurs du Congrès affirment avoir créé le regard le plus complet sur la pire attaque contre le Capitole en deux siècles.

Mais l’enquête de 16 mois a également fourni une sorte de feuille de route pour les enquêtes criminelles, influençant les enquêtes de Trump et du 6 janvier qui progressent aux niveaux local, étatique et fédéral.

La session de lundi sera le dernier mot pour le comité, car son statut de comité temporaire ou « sélectionné » expire à la fin du Congrès en cours.

Une fois que les républicains auront pris la majorité l’année prochaine, ils ne devraient pas renouveler le comité, mais lancer à la place une série d’enquêtes qui se concentreront sur l’administration Biden et la famille du président.

___

Farnoush Amiri, Associated Press