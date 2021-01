Bobi Wine, à gauche, fait partie des challengers du leader de longue date Yoweri Museveni, à droite

Jeudi, les Ougandais voteront aux élections générales après une campagne marquée par la violence qui a fait des dizaines de morts.

Le président Yoweri Museveni cherche son sixième mandat élu après 35 ans au pouvoir. Le joueur de 76 ans fait face à 10 challengers, notamment la pop star devenue politicienne Bobi Wine.

Les groupes de défense des droits humains ont accusé les forces de sécurité d’avoir utilisé une force excessive pour briser les rassemblements de l’opposition pendant la campagne. Mais le gouvernement déclare que des mesures fortes sont nécessaires pour garantir que les gens se conforment à l’interdiction des grandes foules imposée pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Voici les cinq choses que vous devez savoir sur le vote crucial:

1. L’homme qui veut 40 ans au pouvoir

Le président Museveni est l’un des présidents les plus anciens d’Afrique. Lui et son mouvement de résistance nationale sont arrivés au pouvoir en 1986 à la fin d’une guerre de cinq ans, et ont dirigé l’Ouganda depuis.

Ses partisans le félicitent d’avoir apporté une paix et une prospérité relatives au pays, et en particulier pour ses politiques de santé. Il a contribué à limiter la propagation du VIH et, plus récemment, son verrouillage sévère – qui a fermé les écoles et les entreprises, interdit la circulation des véhicules et imposé l’utilisation obligatoire du masque public en mai – est crédité de la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Selon l’Université Johns Hopkins, l’Ouganda a enregistré moins de 40 000 infections et environ 300 décès dus à la maladie.

S’il remporte les élections, le président Museveni sera sur la bonne voie pendant 40 ans au pouvoir

Mais alors qu’il était autrefois salué en Occident comme faisant partie de la nouvelle génération de dirigeants africains, ses détracteurs l’accusent de se transformer en un autre dirigeant autoritaire.

M. Museveni n’a pas de successeur désigné au sein de son parti et a signé en 2017 une loi supprimant la limite d’âge présidentielle de 75 ans, lui permettant de se présenter à nouveau à la présidence.

Élections générales en Ouganda. 14 janvier 2021 [ 18.1m people have registered to vote ] [ 11 candidates are running for president ],[ 1 of the candidates is a woman, Nancy Kalembe ],[ 5 elected terms so far for Yoweri Museveni ],[ 50% plus 1 votes needed for a candidate to avoid a run-off election ],[ 529 MPs will also be elected ], Source: Source: Commission électorale ougandaise, Image: Une femme masquée devant une peinture murale

Il a vu au fil des ans un certain nombre de contestataires de son règne, notamment le chef de l’opposition de longue date Kizza Besigye, qui a été arrêté à plusieurs reprises et a décidé de ne pas se présenter à nouveau à la présidence en 2021.

Alors que M. Museveni maintient une large base de soutien, en particulier dans les zones rurales, il fait face à une opposition croissante face à la montée des inégalités et à son contrôle rigide sur le pays.

2. Le challenger de la pop star

L’un des 10 candidats qui le défient pour la présidence cette année est le musicien Robert Kyagulanyi Ssentamu, connu sous le nom de scène Bobi Wine.

Affectueusement qualifié de « président du ghetto », le joueur de 38 ans est devenu une superstar musicale d’Afrique de l’Est au début des années 2000 avant de passer à la politique et de remporter un siège au parlement en 2017.

Bobi Wine est considéré comme le plus grand défi à la règle de M. Museveni et a mobilisé de nombreux jeunes qui n’étaient auparavant pas impliqués dans la politique. Il a vivement critiqué le président dans le passé et l’a accusé de « craindre le peuple ».

Le président n’a pas pris ce défi à la légère. Il a accusé Bobi Wine d’être un agent étranger de ceux « qui n’aiment pas la stabilité et l’indépendance de l’Ouganda » et a déclaré que les personnalités de l’opposition trompaient les jeunes pour qu’ils s’impliquent dans la violence pendant la campagne électorale.

Bobi Wine a été arrêté plusieurs fois depuis qu’il s’est engagé dans la politique. Il a parlé d’une « révolution » contre M. Museveni. Il a posté sur Twitter en utilisant le hashtag « WeAreRemovingADictator ».

3. Le fossé des générations

Une partie de la popularité de Bobi Wine tient à son âge. À 38 ans, il n’a que la moitié de l’âge du président Museveni, dans l’une des plus jeunes nations du monde.

Selon le World Factbook de la CIA, l’Ouganda a le deuxième âge médian le plus bas au monde, à seulement 15,7 ans – seul le Niger est plus jeune.

Bobi Wine a une large base de soutien parmi les jeunes électeurs

Mais M. Museveni reste une figure populaire à travers le pays

Le « président du ghetto » a grandi dans un bidonville de la capitale, Kampala. Son parcours et ses efforts pour promouvoir la justice sociale dans son pays à travers sa musique et en tant que politicien l’ont fait aimer à cette jeune génération plus urbaine.

Mais Bobi Wine a également surpris les autorités en attirant de grandes foules de partisans dans les zones rurales – considéré comme un bastion de soutien au président Museveni.

4. Répression de Covid

Les tensions sont vives et la campagne a été entachée de graves violences, qui ont fait des dizaines de morts et des centaines d’autres arrêtés.

Les responsables ont cité des mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 pour leurs efforts pour briser les rassemblements politiques. Mais Human Rights Watch a allégué que les forces de sécurité utilisent ces réglementations « comme prétexte pour violer les droits et réprimer l’opposition et les médias ».

Cette campagne électorale a été marquée par une vague de violence politique

Bobi Wine lui-même a été arrêté en novembre dernier pour avoir prétendument enfreint les mesures de Covid. Sa détention a déclenché des protestations qui ont conduit à une vague d’arrestations et fait des dizaines de morts, la plupart auraient été abattus par les forces de sécurité.

Par la suite, le ministre de la Sécurité Elly Tumwine a souligné le fait que 11 membres du personnel de sécurité avaient été blessés et a déclaré que « la police a le droit de vous tirer dessus et de vous tuer si vous atteignez un certain niveau de violence ».

« Puis-je répéter? La police a le droit de vous tirer dessus et vous mourez pour rien … faites-le à vos risques et périls. »

Bobi Wine a depuis commencé à porter un gilet pare-balles et un casque pendant la campagne électorale.

À la fin de l’année dernière, il a interrompu sa campagne après qu’un certain nombre de membres de son équipe aient été blessés alors que les forces de sécurité dispersaient l’un de ses rassemblements politiques. Il a déclaré plus tard à la chaîne CNN qu’il avait survécu à plusieurs tentatives d’assassinat.

5. Le rôle de l’Ouganda dans la région – et au-delà

Pays de plus de 42 millions d’habitants, l’Ouganda est entouré par le Kenya, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Rwanda et la République démocratique du Congo.

Elle compte l’une des populations de réfugiés les plus élevées au monde, accueillant quelque 1,4 million de personnes des pays voisins.

Carte

Certains observent avec inquiétude les troubles politiques dans le pays et s’inquiètent de ce qui pourrait se passer après le vote. Il n’y a jamais eu de transfert pacifique de pouvoir en Ouganda et on ne sait pas ce qui se passerait si M. Museveni perdait, et ce que feraient l’armée.

Le président a annoncé un remaniement des forces armées en novembre, faisant entrer l’ancien chef des opérations ougandaises en Somalie, le major général Paul Lokech, en tant qu’inspecteur général adjoint de la police pour coordonner les forces de sécurité autour de la capitale pendant la période électorale.

L’Union européenne a choisi de ne pas envoyer d’observateurs aux élections cette année – apparemment parce que les responsables ougandais ont ignoré les conseils des anciens observateurs pour rendre les sondages plus équitables – ce qui signifie qu’il y aura moins de contrôle international.