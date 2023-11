Que souhaitez-vous savoir

Le RSV, ou virus respiratoire syncytial, est en augmentation à San Francisco, selon les données de WastewaterSCAN, un programme qui retrace les agents pathogènes dans les usines de traitement des égouts municipaux.

Le RSV est un virus qui provoque souvent des rhumes et peut être grave pour les nourrissons et les personnes âgées, selon le ministère de la Santé publique de San Francisco.

Le département surveille les données sur les eaux usées pour aider à suivre les tendances et le nombre de cas locaux.

De nouvelles données de WastewaterSCAN montrent que le VRS est passé d’un minimum d’août où aucun virus (un score de 0) n’a été détecté dans les eaux usées de la ville à un maximum du 28 octobre, avec un score de plus de 46 parties par million à l’usine d’Oceanside et d’environ 26 à l’usine. Usine du sud-est. Le début du mois de novembre montre une légère baisse des détections de virus, mais celle-ci reste supérieure à la dernière hausse de septembre.

Un graphique montre les niveaux viraux de RSV entre août et novembre dans les deux usines de traitement d’eau de San Francisco. | Source: Eaux uséesSCAN

Cependant, l’augmentation du VRS reste inférieure à celle d’une période similaire l’année dernière, lorsque la charge virale avait atteint 55 ppm en novembre 2022, contre 2 ppm en août.

Un graphique montre les niveaux viraux de RSV entre août 2022 et novembre 2022 dans les deux usines de traitement d’eau de San Francisco. | Source: Analyse des eaux usées

Les personnes infectées par le VRS présentent généralement des symptômes tels que de la fièvre, de la toux, un écoulement nasal, une respiration sifflante et des difficultés respiratoires.

Des mesures simples constituent certaines des meilleures façons de ralentir la propagation du VRS. Cela peut inclure de rester à la maison en cas de maladie, de porter un masque de haute qualité si vous êtes malade ou dans des endroits bondés ou à l’intérieur, de couvrir votre toux et vos éternuements avec un mouchoir ou la manche de votre chemise et non avec vos mains, et de vous laver souvent les mains avec du savon et du savon. arroser pendant au moins 20 secondes, selon le ministère de la Santé.

Ce qu’il faut savoir sur la saison tripledémique

Certaines personnes continuent de porter des masques tandis que d’autres choisissent de ne pas le faire à Union Square à San Francisco le 18 juillet 2022. | Source: Juliana Yamada/La norme

La grippe, le RSV et le Covid circulent cet automne, mais pas encore au rythme qui inquiétait les agences de santé publique il y a un an et qui valait au phénomène le surnom de « tripledémie ».

À l’approche de la période hivernale où ces maladies culminent généralement, entre décembre et février, les experts préviennent que les tendances peuvent changer à tout moment et conseillent aux gens de prendre des mesures de précaution, comme se faire vacciner.

Pour ceux qui s’inquiètent des virus respiratoires, il y a de bonnes nouvelles : la Food and Drug Administration approuvé deux vaccins contre le RSV et une autre injection à utiliser dans les populations vulnérables.

Plusieurs fabricants de vaccins également ont mis à jour leurs boosters Covidqui sont recommandés aux personnes de plus de 5 ans.

Les experts en santé publique s’attendent généralement à une saison grippale plus douce cette année. L’année dernière a été particulièrement difficile avec le retour à la normale des activités sociales et la fin des règles de distanciation sociale liées au Covid. Les experts affirment que rester à la maison pendant plus de deux ans et prendre des mesures de précaution a protégé les gens contre les virus de la grippe, mais a également réduit leur immunité une fois qu’ils ont repris une activité sociale normale.

“Nous observons des résultats assez satisfaisants avec le vaccin contre la grippe, ce qui va aider, et nous n’avons pas encore assisté à un grand décollage de la grippe au niveau local et national”, a déclaré le Dr Marlene Millen, médecin en médecine interne à l’Université. de Californie à San Diego.

Si vous n’avez toujours pas reçu les derniers vaccins contre la grippe et le Covid, il n’est pas trop tard. Voici ce que vous devez savoir sur cette saison du rhume et de la grippe.

Interrogé sur les perspectives des maladies respiratoires, le Dr Peter Chin-Hong, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’UC San Francisco, a déclaré : « La grande réponse est qu’elle est incertaine. »

Des électeurs portant des masques faciaux ont voté pour l’élection présidentielle de 2020 dans un bureau de vote à l’extérieur de l’hôtel de ville de San Francisco le 5 octobre 2020. | Source: Liu Guanguan/Service de presse chinois via Getty Images

Les experts affirment que les schémas d’infection exacts de l’un de ces virus respiratoires ne peuvent être prédits en raison de plusieurs facteurs, tels que l’interaction humaine, les voyages et les habitudes préventives. Selon le Département de la santé publique de Californieil est trop tôt pour savoir quelle sera la gravité de chacune des maladies cette saison.

“Alors que de plus en plus de gens se rendent à l’intérieur pour aller à l’école, suivre des programmes de remise en forme ou participer à des rassemblements festifs, les Californiens sont exposés aux virus respiratoires”, a déclaré le Dr Tomás Aragón, directeur du département de santé publique de l’État, dans un communiqué de presse. « Tout le monde peut être touché par les maladies hivernales. Cependant, certaines personnes, notamment les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou souffrant de maladies chroniques, les personnes enceintes et les jeunes enfants, courent un risque plus élevé de maladie grave et de décès.

Chin-Hong a déclaré que même si les infections à Covid ont atteint un plateau au cours des derniers mois, une légère augmentation des infections pourrait se profiler à l’horizon, en particulier parmi les populations vulnérables.

Les rapports de l’État sur les infections respiratoires montrent que les infections à RSV sont actuellement en augmentation avant la grippe et le Covid. Mais l’État dispose également de davantage d’outils pour lutter contre la maladie par rapport à l’année dernière. Les nouvelles injections de RSV, combinées à l’immunité restante de l’année dernière, a déclaré Chin-Hong, pourraient entraîner une saison de RSV comparativement plus douce que l’année dernière.

Ce qui inquiète les experts, c’est que le taux d’infections pour ces trois maladies respiratoires culmine en même temps, ce qui peut submerger les systèmes de santé. Ce scénario est désormais connu sous le nom de « tripledémie ».

« Chaque année, c’est une possibilité. Je croise toujours les doigts pour que cela n’arrive pas parce que nous sommes très occupés dans les hôpitaux, en particulier dans les cliniques et ailleurs », a déclaré Millen. « Chaque année depuis Covid, on craint que les trois atteignent en quelque sorte leur apogée en même temps. Et si cela se produit, notre système de santé sera encore plus mis à rude épreuve.

Millen a déclaré que même si les infections pourraient se propager plus rapidement que prévu, il n’y a aucune raison de paniquer.

« Ce ne sont pas de nouveaux virus, donc tous les risques sont déjà là », a-t-elle déclaré. “Le plus important, c’est d’écouter ce qui se passe et d’y prêter attention.”

Plusieurs traitements peuvent aider à réduire les infections graves et les taux de mortalité. Les experts affirment également que les gens devraient continuer à prendre des mesures préventives telles que porter des masques, se laver les mains et rester à l’écart des endroits très fréquentés, comme ils l’ont fait au plus fort de la pandémie de Covid.

Les trois virus présentent des symptômes similaires dans la mesure où ils attaquent le système respiratoire et provoquent des symptômes tels que le rhume, la fièvre, la toux, le nez bouché ou qui coule, les courbatures et la fatigue, ainsi que des frissons. Les infections par les trois virus peuvent également être asymptomatiques.

Les médecins recommandent de s’isoler si vous développez des troubles respiratoires ou de la fièvre, afin d’éviter de mettre en danger les autres autour de vous, en particulier les jeunes enfants et les personnes âgées.

“Si vous êtes malade, restez à la maison”, a déclaré Millen. “La charge virale est très élevée au cours des premiers jours de la maladie, et c’est à ce moment-là que la maladie se propage, alors attendez.”

Pour la grippe et le Covid, le ministère de la Santé publique de l’État recommande la vaccination à tous ceux qui ont 6 mois ou plus. Toute personne âgée de plus de 6 mois devrait recevoir le vaccin annuel contre la grippe, tandis que celles de 5 ans et plus devraient également recevoir le rappel Covid mis à jour cette année.

Pour le RSV, les médecins recommandent à tous ceux qui sont éligibles de se faire vacciner. Cela inclut les adultes de 60 ans ou plus, les femmes enceintes, les nourrissons de 8 mois ou moins et les enfants à haut risque âgés de 8 à 19 mois.

Plus tôt cette année, trois injections ont été approuvées contre le VRS : deux vaccins et une injection d’anticorps.

Les deux vaccins sont approuvés pour une utilisation chez les femmes âgées et les femmes enceintes. Il est recommandé d’utiliser le vaccin pour les femmes enceintes entre les semaines 32 et 36 de la grossesse et réduira le risque d’infection chez les nouveau-nés. Le vaccin pour les personnes âgées est disponible pour tous les adultes de 60 ans ou plus, car ils courent un risque plus élevé d’infection que les adultes plus jeunes.

La préparation d’anticorps fournit des anticorps monoclonaux préparés en laboratoire aux nourrissons et aux jeunes enfants présentant un risque élevé d’infection et qui pourraient ne pas être en mesure de produire leurs propres anticorps.