Que souhaitez-vous savoir

Une infirmière prépare des doses du vaccin Pfizer lors d’un événement de vaccination contre le COVID-19 au Josephine’s Southern Cooking à Chatham, Illinois, le 30 décembre 2021. Brian Cassella | Service de nouvelles de la Tribune | Getty Images

Une nouvelle série de vaccins Covid est enfin arrivée aux États-Unis Les Centers for Disease Control and Prevention ont autorisé les injections à souche unique de Pfizer et Moderne mardi, suite aux approbations de la Food and Drug Administration lundi. Ces vaccins à ARNm sont conçus pour cibler une sous-variante omicron relativement nouvelle appelée XBB.1.5. Les premières doses des nouveaux vaccins seront disponibles dans certaines pharmacies et autres lieux de distribution de vaccins dans les 48 heures suivant la recommandation du CDC, a déclaré mardi le personnel de l’agence lors d’une réunion de conseillers indépendants du CDC. Cela signifie que les vaccins pourraient atteindre les Américains dès jeudi. Pendant ce temps, la FDA examine toujours un troisième vaccin mis à jour de Novavax pour les personnes de 12 ans et plus. Le début des nouvelles injections intervient après que les hospitalisations liées au Covid ont augmenté pour la septième semaine consécutive aux États-Unis, atteignant 17 418 pour la semaine se terminant le 26 août, selon les dernières données du CDC. Ce nombre reste inférieur à la hausse que le pays a connue à l’été 2022. Mais la récente hausse suscite des inquiétudes quant à l’ampleur que prendra Covid. les mois d’automne et d’hiver à venir, lorsque les virus respiratoires se propagent généralement à des niveaux plus élevés et que les gens passent plus de temps à l’intérieur. Les responsables de la santé publique et les experts de la santé espèrent que l’arrivée de nouveaux vaccins aidera les États-Unis à éviter une autre grave vague de Covid et une « tripledémie » de Covid, de grippe et de virus respiratoire syncytial, qui ont inondé les hôpitaux l’hiver dernier. L’administration Biden a déclaré le mois dernier qu’elle encouragerait les Américains éligibles à recevoir un vaccin Covid mis à jour ainsi qu’un vaccin annuel contre la grippe et un vaccin contre le VRS approuvé pour les personnes âgées ou les mères. Environ 42 % des Américains interrogés par le CDC en août ont déclaré qu’ils « recevraient certainement » ou « probablement » un vaccin contre le Covid cet automne, a déclaré le Dr Megan Wallace, épidémiologiste du CDC, lors de la réunion consultative. Voici tout ce que vous devez savoir sur les vaccins Covid mis à jour, où les trouver, si vous pouvez les obtenir gratuitement et quand les obtenir.

Qui devrait recevoir les clichés mis à jour ?

Le CDC a recommandé mardi à tous les Américains âgés de six mois et plus de recevoir les nouvelles injections. Le site Web de l’agence décrit davantage directives spécifiques pour rester à jour sur les vaccins Covid, qui diffèrent selon la tranche d’âge et le niveau de risque. Le CDC a déclaré que toute personne âgée de 6 ans et plus devrait recevoir au moins une dose d’un vaccin à ARNm mis à jour cette année, qu’elle ait ou non reçu l’une des injections originales de Covid. Les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent recevoir une dose supplémentaire d’un nouveau vaccin Covid quatre mois ou plus après leur première nouvelle injection. Les enfants âgés de 6 mois à 5 ans qui reçoivent leurs vaccins pour la première fois devraient terminer leur série primaire avec deux doses d’un vaccin Moderna mis à jour ou trois doses d’un nouveau vaccin Pfizer, selon le CDC. Si les enfants ont déjà reçu des vaccins, le CDC a des recommandations différentes quant au nombre de doses mises à jour à recevoir. Les personnes modérément ou gravement immunodéprimées devraient recevoir une ou plusieurs doses d’une nouvelle injection, en fonction de leur état de santé. historique de vaccination. Ces patients courent un risque plus élevé de tomber gravement malade à cause de Covid, selon le CDC.

Où pouvez-vous obtenir une nouvelle photo ?

Un panneau annonce des injections de vaccin contre le COVID-19 (coronavirus) dans une pharmacie Walgreens à Somerville, Massachusetts, le 14 août 2023. Brian Snyder | Reuters

Les vaccins mis à jour seront bientôt disponibles pour les personnes éligibles dans les pharmacies, les cliniques de santé et les centres communautaires, entre autres sites de distribution de vaccins. Ces sites cesseront de proposer les boosters bivalents de l’année dernière, dont l’utilisation n’est plus autorisée aux États-Unis. Plusieurs chaînes de pharmacies de détail ont déclaré à CNBC qu’elles commenceraient à proposer des rendez-vous pour les nouvelles injections peu de temps après la recommandation du CDC : Walgreens application, ou en appelant le 1-800-WALGREENS. L’entreprise ajoutera davantage de rendez-vous sur une base continue.

application, ou en appelant le 1-800-WALGREENS. L’entreprise ajoutera davantage de rendez-vous sur une base continue. CVS Les pharmacies commenceront à recevoir les vaccins mis à jour « plus tard cette semaine », a déclaré un porte-parole de la société. Les pharmacies recevront davantage de doses sur une base continue et des rendez-vous seront disponibles pour planifier sur le site Web CVS et l’application CVS Pharmacy.

Les pharmacies commenceront à recevoir les vaccins mis à jour « plus tard cette semaine », a déclaré un porte-parole de la société. Les pharmacies recevront davantage de doses sur une base continue et des rendez-vous seront disponibles pour planifier sur le site Web CVS et l’application CVS Pharmacy. Albertson s’attend à ce que ses 1 700 pharmacies commencent à administrer les vaccins mis à jour « dès vendredi », a déclaré un porte-parole. Les pharmacies de la société couvrent des magasins comme Safeway, Vons, Jewel-Osco, Shaw’s, Acme, Tom Thumb, Randalls, United Supermarkets, Pavilions, Star Market, Haggen, Carrs, Amigos et Market Street. Les gens peuvent consulter et planifier des rendez-vous sur les Albertsons site web ou application.

s’attend à ce que ses 1 700 pharmacies commencent à administrer les vaccins mis à jour « dès vendredi », a déclaré un porte-parole. Les pharmacies de la société couvrent des magasins comme Safeway, Vons, Jewel-Osco, Shaw’s, Acme, Tom Thumb, Randalls, United Supermarkets, Pavilions, Star Market, Haggen, Carrs, Amigos et Market Street. Les gens peuvent consulter et planifier des rendez-vous sur les Albertsons site web ou application. Kröger permettra aux gens de se présenter ou de prendre rendez-vous pour obtenir le nouveau vaccin Covid dans les pharmacies ou cliniques de l’entreprise. Les Américains pourront bientôt utiliser le site Web fédéral vaccines.gov pour trouver d’autres sites proposant les vaccins Covid mis à jour, selon un porte-parole du CDC. L’agence n’est toujours « pas sûre du moment exact » de la mise à jour du site pour inclure un filtre de recherche pour les nouveaux vaccins, a ajouté le porte-parole. Plus tard cette semaine, les personnes non assurées et sous-assurées pourront également utiliser le site pour trouver des emplacements proposant les nouveaux vaccins gratuitement via le programme Bridge Access. Environ 85 % des Américains non assurés vivent à moins de cinq miles d’un endroit participant à ce programme, selon Twentyman du CDC.

Les clichés mis à jour seront-ils gratuits ?

Il y a de légers changements dans la façon dont les vaccins Covid sont couverts aux États-Unis cette année. Mais le gouvernement fédéral souhaite garantir que tout le monde puisse toujours les recevoir gratuitement. L’urgence de santé publique américaine liée au Covid a pris fin en mai, ce qui signifie que le gouvernement fédéral transfère la distribution des vaccins vers le marché privé cet automne. Les fabricants vendront leurs vaccins mis à jour directement aux prestataires de soins de santé à plus de 120$ par dose. Auparavant, le gouvernement achetait les vaccins directement auprès des fabricants à prix réduit pour les distribuer gratuitement à tous les Américains. Les trois fabricants de vaccins ont partagé les prix catalogue de leurs nouveaux vaccins lors de la réunion consultative de mardi : le vaccin de Moderna coûte 129 $ par dose, celui de Pfizer est de 120 $ par dose et celui de Novavax est de 130 $ par dose. Les assureurs privés fourniront gratuitement les vaccins aux bénéficiaires. Les payeurs gouvernementaux tels que Medicare et Medicaid couvriront également les nouvelles injections sans ticket modérateur. Pour l’estimation 30 millions de personnes non assurées Américains, l’administration Biden vise à offrir des vaccins gratuitement via son « Bridge Access Program » dans les centres de santé, les cliniques et les pharmacies à travers les États-Unis. « Nous mettons en place le Bridge Access Program comme solution temporaire pour maintenir l’accès aux vaccins Covid-19, en particulier à court terme », a déclaré le Dr Evelyn Twentyman, médecin du CDC, lors de la réunion consultative de mardi. Le programme débutera dès que les vaccins auront atteint les fournisseurs participants, parmi lesquels CVS et Walgreens, selon Twentyman. Les vaccins gratuits via le programme ne seront pas disponibles après décembre 2024. Le programme Vaccins For Children du CDC fournira également des vaccins Covid gratuits aux enfants dont les familles ou les tuteurs ne peuvent pas se les permettre une fois les vaccins mis sur le marché commercial.

Comment chronométrer votre nouveau vaccin Covid ?

Les gens devraient parler à leur médecin pour savoir quand obtenir une injection mise à jour, car cela dépend en grande partie des niveaux de risque et des situations individuels, ont déclaré des experts de la santé à CNBC. Les personnes présentant un risque plus élevé de tomber gravement malades à cause de Covid, y compris les personnes âgées et celles immunodéprimées, devraient recevoir un nouveau vaccin dès que possible, selon le Dr Taison Bell, professeur agrégé de médecine à l’Université de Virginia Health. Les adultes plus jeunes et en bonne santé peuvent choisir d’attendre pour que l’immunité contre le vaccin entre en vigueur pendant les vacances d’hiver ou lors d’un événement spécifique où ils pourraient être plus exposés au Covid, a ajouté Bell. Il a déclaré que les vaccins Covid mettent environ deux semaines pour produire une réponse immunitaire contre le virus, et que la protection a tendance à durer quelques mois. Ainsi, si un patient doit voyager prochainement ou assister à un grand rassemblement à la mi-octobre, il peut prévoir de se faire vacciner au début de ce mois. Les personnes récemment vaccinées devraient attendre deux mois avant de recevoir un vaccin mis à jour, selon Wallace du CDC. L’espacement des tirs permettra aux gens de maximiser la protection qu’ils obtiennent de chaque tir. Ceux qui ont été récemment infectés peuvent attendre trois mois, mais ils peuvent également l’attraper « dès qu’ils se sentent mieux », a ajouté Wallace. « Vous avez la possibilité d’attendre trois mois, mais ce n’est pas une obligation », a-t-elle déclaré lors de la réunion consultative.

Quelle est l’efficacité des clichés mis à jour ?