Que souhaitez-vous savoir

Les médecins et les sociétés pharmaceutiques n’étaient pas encore sûrs de l’innocuité et de l’efficacité des médicaments, ils hésitaient donc davantage à les prescrire trop facilement, dit-elle.

En fait, la FDA n’a approuvé les produits biologiques pour le psoriasis qu’en 2004. En 2008, elle a ajouté un avertissement «boîte noire» à certains des médicaments concernant la réactivation possible de la tuberculose et de l’hépatite B.

«Ce sont des médicaments sérieux, et nous ne connaissons toujours pas tous les effets possibles à long terme», dit Spraker.

Mais avec le temps, avec plus de recherche et de nouveaux produits biologiques qui pourraient être plus sûrs, les médecins pourraient commencer à se sentir plus à l’aise de recommander ces médicaments aux personnes atteintes d’une forme plus bénigne de la maladie.

C’est pourquoi, même si votre médecin ne vous les a pas recommandés par le passé, vous pouvez continuer à vous demander si un médicament biologique serait une bonne option, surtout si vous remarquez que vos symptômes s’aggravent.