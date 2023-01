Que souhaitez-vous savoir

Gardez à l’esprit: les Américains plus âgés et ceux qui sont immunodéprimés peuvent avoir besoin de plus d’une dose du vaccin annuel COVID-19.

“Compte tenu de ces complexités et des données disponibles, il convient d’envisager de passer à une composition vaccinale unique pour la primo-vaccination et les rappels », déclare l’agence.

Un annuel Vaccin contre le covid-19 pourrait être plus simple, mais serait-ce aussi efficace? WebMD pose aux experts de la santé vos questions les plus pressantes sur la proposition.

Avantages et inconvénients d’une prise de vue annuelle

Selon Leana Wen, MD, professeur de santé publique à l’Université George Washington et ancienne commissaire à la santé de Baltimore, le fait d’avoir un vaccin annuel contre le COVID-19, parallèlement au vaccin contre la grippe, pourrait permettre aux médecins et aux prestataires de soins de santé de partager plus facilement les recommandations et les rappels de vaccination. .

“Ça serait plus facile [for primary care doctors and other health care providers] pour encourager nos patients à recevoir une série de vaccins annuels, plutôt que de compter le nombre de rappels ou d’avoir deux vaccins distincts que les gens doivent obtenir », dit-elle.

“Les employeurs, les maisons de retraite et d’autres établissements pourraient proposer les deux injections ensemble, et une injection combinée pourrait même être possible à l’avenir.”

Malgré la plus grande commodité, tout le monde n’est pas enthousiaste à l’idée d’un vaccin COVID annuel. COVID-19 ne se comporte pas de la même manière que la grippe, déclare Eric Topol, MD, rédacteur en chef de Medscape, le site sœur de WebMD pour les professionnels de la santé.