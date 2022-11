Que souhaitez-vous savoir

30 novembre 2022 – Amazon encourage les patients à “sauter la salle d’attente” avec le lancement de Clinique Amazoneun service de soins de santé virtuel qui vise à offrir un traitement pour près de 2 douzaines de problèmes de santé courants.

Allant au-delà d’une visite de télésanté typique, le service promet un traitement personnalisé sans rendez-vous, appels vidéo ou chat en direct. Les patients peuvent répondre à des questions sur leurs symptômes et leurs antécédents médicaux pour recevoir un plan de traitement et des médicaments sur ordonnance via une plateforme de messagerie.

Le nouveau service pourrait combler le vide pour les personnes qui souhaitent une réponse rapide, qui ont des antécédents de maladie ou qui ont besoin de résoudre des problèmes courants tels que les allergies saisonnières ou les pellicules.

« Pendant la pandémie, l’utilisation de la télésanté s’est accélérée dans tout le pays. Bien que les visites en face à face reviennent, la télésanté a certainement encore un rôle, en particulier dans les zones où les soins médicaux sont moindres, et peut permettre un diagnostic plus rapide et aider à suivre la progression de la maladie », déclare Edwin Takahashi, MD, radiologue à la clinique Mayo. qui a étudié les avantages et les défis récents de la télésanté.