Que souhaitez-vous savoir

Lorsque vous magasinez pour un appareil, vous serez en mesure de voir sa cote énergétique, qui vous montre à quel point il est économe en énergie. Cela vous donnera une idée du coût de fonctionnement par rapport à d’autres appareils similaires et de son respect de l’environnement.

Depuis le 1er mars 2021, les cotes énergétiques ont changé et vous remarquerez que lorsque vous achetez un réfrigérateur, un congélateur, une cave à vin, une machine à laver, une laveuse-sécheuse ou un lave-vaisselle, la cote est désormais différente.

Pourquoi les cotes énergétiques changent-elles?

Il y a environ 20 ans, un nouveau système d’étiquetage des gros appareils ménagers a été introduit. Il a attribué à chaque appareil une catégorie de A à F pour montrer son efficacité énergétique.

A était la catégorie la plus élevée et F la plus basse, mais à mesure que les appareils devenaient plus écoénergétiques, ils ont commencé à se regrouper en haut de la catégorie des réglages et très peu d’appareils étaient en fait classés F.Ainsi, plus de catégories ont été introduites pour faciliter la tâche des consommateurs. pour voir lequel a utilisé le moins d’énergie. Les nouvelles catégories étaient A +, A ++ et A +++.

Encore une fois, à mesure que les appareils se sont améliorés, ces catégories deviennent moins utiles. De nombreux appareils, sinon la plupart, sont désormais classés de A + à A +++, ce qui rend encore une fois difficile la distinction entre eux. Par exemple, 90% des réfrigérateurs et congélateurs actuellement vendus sont classés A + ou plus.

Cela nous en dit plus sur leur efficacité énergétique par rapport aux appareils plus anciens qu’aux autres appareils neufs du marché. Et les notes peuvent être un peu trompeuses car tous les appareils semblent également impressionnants.

Ainsi, le système d’évaluation de l’efficacité énergétique a fait l’objet d’une refonte.

Quelles sont les nouvelles notes?

Les nouvelles cotes seront beaucoup plus simples et s’étendront de A à G, A étant le plus économe en énergie. Le schéma de couleurs familier du vert au rouge restera.

Si votre appareil vous a été expédié entre septembre 2020 et mars 2021, il se peut qu’il porte toujours l’ancienne étiquette, mais il devrait y avoir une nouvelle étiquette emballée avec le manuel d’instructions. Tout appareil que vous recevez à partir du 1er mars devrait avoir une nouvelle étiquette.

Préparez-vous à un choc à mesure que les notes changent

Il faudra un peu de temps pour s’habituer au nouveau système de notation. Il est prévu de durer des années et de prendre en compte les changements qui rendront les appareils plus écoénergétiques au fil du temps.

Cette pérennité signifie qu’il y aura très peu de produits notés A et B pour commencer.

En fait, un réfrigérateur-congélateur qui était auparavant classé A + sera désormais classé F. Cela ne le rend pas moins écoénergétique qu’avant l’arrivée des nouvelles étiquettes. En fait, les réfrigérateurs-congélateurs les plus populaires seront classés E et F : ceci est toujours considéré comme économe en énergie.

La façon dont les appareils sont évalués a changé

Les lave-linge et les lave-vaisselle sont désormais évalués en fonction de l’efficacité de leur mode éco, reflétant les préoccupations croissantes des consommateurs concernant l’efficacité énergétique et l’environnement, ainsi que le fait que les modes éco sont devenus beaucoup plus efficaces et peuvent désormais être utilisés comme programme standard.

Les étiquettes sur les laveuses-sécheuses auront deux colonnes, avec un programme complet à gauche et le mode éco à droite.

La consommation d’énergie sera donnée pour 100 charges, au lieu de par an et la capacité de charge maximale et la durée de pleine charge seront indiquées. Cela devrait faciliter la comparaison des appareils.

L’étiquette sur les réfrigérateurs et les congélateurs fournira désormais également des informations sur leur capacité totale.

Les étiquettes comporteront désormais un code QR en haut à droite. Vous pouvez le scanner avec votre téléphone portable pour obtenir plus d’informations sur l’appareil.

Si vous achetez un appareil électroménager en Grande-Bretagne, il y aura un Union Jack en haut de l’étiquette. Si vous êtes en Irlande du Nord, vous verrez toujours le drapeau de l’UE.

Tous les appareils auront désormais une cote de bruit de A à D, car il est reconnu que de plus en plus de personnes vivent dans des maisons à aire ouverte.

Pour plus d’informations sur l’efficacité énergétique de votre maison, consultez nos articles sur la façon d’économiser de l’argent sur vos factures d’énergie, découvrez le coût de fonctionnement de vos appareils et découvrez si le chauffage intelligent peut vous faire économiser de l’argent.