Que sont les vaccins contre le cancer et les scientifiques ont-ils enfin trouvé un remède ? | Recherche contre le cancer

Que sont les vaccins contre le cancer ?

Les vaccins contre le cancer sont une forme d’immunothérapie. Contrairement aux vaccins qui protègent contre une infection, comme le vaccin contre le Covid-19, les vaccins contre le cancer traitent les personnes déjà atteintes de la maladie. Ils sont conçus pour aider le système immunitaire du patient à reconnaître puis à tuer les cellules cancéreuses – et à les empêcher de réapparaître.

Comment sont fabriqués les vaccins contre le cancer ?

Les vaccins sont conçus sur mesure pour chaque personne, généralement en quelques semaines seulement. Pour les fabriquer, un échantillon de la tumeur d’un patient est prélevé lors d’une intervention chirurgicale, suivi d’un séquençage de l’ADN et, dans certains cas, du recours à l’intelligence artificielle. Le résultat est un vaccin anticancéreux personnalisé spécifique à la tumeur du patient.

Comment aident-ils à lutter contre le cancer ?

Les vaccins contre le cancer fonctionnent en envoyant une instruction ou un plan aux cellules du patient pour produire un antigène ou une protéine capable de distinguer les cellules cancéreuses des cellules normales. Les vaccins stimulent le système immunitaire à agir. Le système immunitaire fabrique des anticorps capables de reconnaître et d’attaquer les versions inoffensives de la maladie. Une fois que le corps du patient a produit ces anticorps, il peut reconnaître la maladie en cas de retour.

Quels types de cancer peuvent-ils traiter ?

Les scientifiques étudient de nombreux types de vaccins contre le cancer et la manière dont ils pourraient agir sur différentes formes de cancer. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour avoir une idée complète de l’efficacité des vaccins et des cancers qu’ils pourraient traiter. Les experts pensent qu’ils pourraient être efficaces dans une gamme de cancers, notamment celui colorectal, du poumon, de la vessie, du pancréas et du rein.

Les médecins ont également commencé à tester le premier vaccin personnalisé à ARNm contre le mélanome. Les experts ont salué son potentiel « révolutionnaire » pour guérir définitivement le cancer de la peau. Un essai de phase 2 a révélé que les vaccins réduisaient considérablement le risque de récidive du cancer chez les patients atteints de mélanome.

Comment les gens peuvent-ils accéder aux vaccins contre le cancer ?

La recherche en est encore à ses débuts, les vaccins sont donc principalement disponibles dans le cadre d’essais cliniques. Le NHS lance un programme qui permettra à des milliers de patients en Angleterre d’accéder aux essais de vaccins contre le cancer.

Qu’est-ce que la rampe de lancement d’un vaccin contre le cancer ?

Le programme NHS en Angleterre est le premier du genre au monde. Il vise à recruter des milliers de patients atteints de cancer, avec un service de mise en relation, en les soumettant à des essais cliniques sur les vaccins qui pourraient les aider.

Quand est-ce que il commence à recruter?

C’est déjà le cas. Le premier patient du NHS à rejoindre le Cancer Vaccine Launch Pad est Elliot Pfebve, un conférencier de 55 ans qui ne présentait aucun symptôme et qui a reçu un diagnostic de cancer colorectal après un bilan de santé de routine.

Comment les médecins ont-ils créé ce vaccin personnalisé ?

Pfebve a d’abord subi une intervention chirurgicale pour retirer sa tumeur, suivie d’une chimiothérapie. Son vaccin personnalisé a été créé en analysant sa tumeur pour identifier des mutations spécifiques à son propre cancer. Il a ensuite reçu son vaccin via une perfusion au University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust, l’un des nombreux sites participant à un essai de vaccin contre le cancer colorectal BioNTech. Il a été conçu avec la même technologie d’ARNm que celle utilisée pour créer le vaccin Pfizer/BioNTech Covid.

Comment va le patient ?

L’investigatrice principale de l’essai mené à Birmingham, le Dr Victoria Kunene, a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si la patiente avait été complètement guérie, mais a déclaré qu’elle était « extrêmement pleine d’espoir ». « Sur la base des données limitées dont nous disposons actuellement sur la réponse corporelle au vaccin, cela pourrait s’avérer être une évolution significative et positive pour les patients, mais davantage de données sont encore nécessaires et nous continuons à recruter des patients appropriés pour l’essai afin d’établir cela plus loin », a-t-elle déclaré.

Comment puis-je m’inscrire ?

Le NHS a déjà inscrit des dizaines de patients sur sa rampe de lancement de vaccins contre le cancer et va désormais accélérer le recrutement, des milliers de personnes se voyant offrir chaque année l’accès aux essais de vaccins contre le cancer. Les patients atteints de cancer peuvent discuter avec leur médecin généraliste pour savoir s’ils peuvent participer aux essais.

Quelle importance est l’arrivée des vaccins contre le cancer ?

Les vaccins ont révolutionné la médecine, protégeant des millions de personnes contre la rougeole, les oreillons, la polio et le coronavirus. Ils ont également éradiqué la variole, l’une des maladies les plus mortelles de l’histoire de l’humanité. Les experts pensent désormais qu’ils peuvent faire partie de la boîte à outils nécessaire pour lutter définitivement contre le cancer. Ils ne remplaceront pas de sitôt la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie mais pourraient jouer un rôle clé dans l’immunothérapie, la quatrième arme contre le cancer.

Les défis sont nombreux et la réalisation de vaccins personnalisés pour chaque patient prend du temps, mais on espère que le processus pourra s’accélérer à l’avenir. Les médecins et les scientifiques travaillent depuis des décennies sur des vaccins contre le cancer, mais ils ont désormais atteint un point où ils constatent de réels avantages pour les patients.