Que sont les Stablecoins et sont-ils moins risqués ? Les détails que les investisseurs en crypto devraient connaître

Les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles. De bitcoins à dogcoin, ces jetons numériques ne se comportent pas de la même manière que les instruments financiers conventionnels comme les actions et les obligations, mais leur volatilité est l’une des raisons pour lesquelles ils restent attrayants pour les investisseurs en crypto. Oui vous pourriez perdre tout ton argent lorsque une pièce ou un jeton plonge – ou vous pourriez devenir millionnaire du jour au lendemain.

Il existe cependant un sous-ensemble de crypto-monnaies conçues pour rester stables, pour fournir une valeur qui ne fluctue pas. Ils s’appellent des pièces stables et jouent un rôle important sur les marchés des crypto-monnaies.

Un certain nombre de pièces stables – en particulier terraUSD et tether – ont déjà fait la une des journaux pour leurs échecs respectifs à assurer la stabilité. Terre a perdu près de 100% de sa valeur et tether, le stablecoin le plus grand et le plus populaire, montre des signes de fragilité.

Les stablecoins sont devenus un élément central de l’écosystème de la cryptographie, remplissant des fonctions importantes pour les investisseurs et les spéculateurs. Ci-dessous, nous verrons ce qui fait un stablecoin – en théorie, de toute façon – en quoi ils sont différents des autres crypto-monnaies et comment les gens les utilisent aujourd’hui.

Les stablecoins sont-ils des cryptomonnaies ?

Un stablecoin est une crypto-monnaie avec une torsion. Au lieu d’être “exploité” par un réseau ouvert et distribué d’ordinateurs effectuant une combinaison de mathématiques et de tenue de registres, un stablecoin tire son prix de la valeur d’un autre actif. En bref, un stablecoin est rattaché à un autre actif sous-jacent.

Quels sont les principaux stablecoins ?

Les stablecoins les plus importants sont ceux utilisés pour le trading sur les échanges cryptographiques. Ceux-ci inclus attachele stablecoin le plus populaire, qui figure généralement parmi les cinq capitalisations boursières les plus élevées pour les crypto-monnaies ; Pièce en USDou USDC, un projet open source géré par un consortium appelé Centre ; et binance USDun stablecoin émis par Binance, le plus grand échange cryptographique au monde.

Que pouvez-vous faire avec un stablecoin?

L’utilisation principale d’un stablecoin est de faciliter les transactions sur les échanges cryptographiques. Au lieu d’acheter du bitcoin directement avec une monnaie fiduciaire, comme le dollar américain, les commerçants échangent souvent du fiat contre un stablecoin, puis exécutent une transaction avec le stablecoin contre une autre crypto-monnaie comme le bitcoin ou l’éther.

De cette façon, les stablecoins sont un peu comme des jetons de poker pour les échanges cryptographiques. Les stablecoins les plus échangés sont chacun associés à un échange spécifique : tether avec Bitfinex ; Pièce en USD avec Coinbase ; binance USD avec Binance.

Bien que les commerçants de crypto avancés puissent utiliser des pièces stables à diverses fins, y compris jalonnement et les prêts, la plupart des débutants les utilisent pour atténuer les frais de négociation. En effet, de nombreux échanges ne facturent pas l’échange de dollars américains contre un stablecoin. Coinbase, par exemple, ne facture aucun frais sur les transferts USDC vers dollars américains. Si vous cherchez à liquider rapidement le bitcoin à un certain prix, vous pouvez le transférer dans une entité moins volatile comme la pièce ou le tether en USD.

En fait, le tether représente actuellement plus de la moitié de tous les bitcoins échangés en fiat ou en stablecoin, selon CryptoCompareun fournisseur mondial de données sur le marché des crypto-monnaies.

Les envois de fonds sont une autre utilisation des stablecoins. c’est-à-dire, transférer des fonds à travers les frontières internationales. Sol numérique, un stablecoin indexé sur la monnaie nationale du Pérou, lancé sur la blockchain Stellar en septembre. Il peut être échangé entre particuliers dans différents pays sans encourir les frais considérables exigés par des tiers pour les transferts d’argent transfrontaliers.

Et c’est dans ce cas d’utilisation que réside la graine de l’un des objectifs potentiels les plus grandioses du bitcoin, à savoir, soulager les populations soumises à une inflation rapide et qui pourraient bénéficier du transfert de fonds d’une monnaie locale en difficulté vers un stablecoin. (Tant que le stablecoin n’est pas lié à cette devise locale, il théoriquement être à l’abri de l’inflation régionale.)

Toutes les pièces stables sont-elles indexées sur une monnaie nationale ?

Semblable à la façon dont le dollar américain sert de monnaie de réserve pour les pays du monde entier, les pièces stables les plus populaires sont actuellement indexées sur le dollar américain. Une seule unité de tether, de pièce en USD ou de binance USD vaut chacune environ 1 $.

Mais l’actif sous-jacent ne doit pas nécessairement être une monnaie nationale. L’actif pourrait être une marchandise comme l’or (comme avec kitco or), un algorithme (dai) ou même une autre crypto-monnaie comme le bitcoin ( ).

En quoi les stablecoins sont-ils différents des crypto-monnaies traditionnelles ?

Une crypto-monnaie traditionnelle n’a pas de contrôle central ; il est gouverné par les masses. Un stablecoin est différent en ce sens qu’il est émis et régi par une autorité centrale. Lorsque vous en achetez une, vous acceptez que l’émetteur de cette pièce dispose d’un montant suffisant de l’actif auquel elle est rattachée.

La réserve d’actifs, qui donne sa valeur à un stablecoin, sert également de garantie. Tant que la valeur des actifs est stable, le prix du stablecoin est stable. Mais puisqu’il y a pas de réglementation américaine en place pour surveiller les réserves de pièces stables, cette équation est basée sur confiance: Vous êtes convaincu que la réserve existe et qu’elle est correctement évaluée.

Et parfois cette confiance est brisée. En février 2021, Tether (la société émettrice du tether stablecoin), ainsi que l’échange affilié Bitfinex, payé 18,5 millions de dollars condamnés à des amendes après que le procureur général de New York, Letitia James, a statué contre eux dans une affaire impliquant le dissimulation de 850 millions de dollars qui a disparu. Tether et Bitfinex n’ont ni admis ni nié les actes répréhensibles dans le règlement civil.

“Bitfinex et Tether ont imprudemment et illégalement dissimulé des pertes financières massives pour maintenir leur plan et protéger leurs résultats”, dit James. “Les affirmations de Tether selon lesquelles sa monnaie virtuelle était entièrement soutenue par des dollars américains à tout moment étaient un mensonge. Ces sociétés ont masqué le véritable risque auquel les investisseurs étaient confrontés et étaient exploitées par des individus et des entités non agréés et non réglementés qui négociaient dans les recoins les plus sombres du système financier.”

Ai-je besoin d’un compte bancaire spécial ou d’un portefeuille crypto pour acheter des stablecoins ?

Vous n’avez pas besoin d’un compte bancaire spécial pour acheter des pièces stables, et cela seul pourrait les rendre attrayantes pour les populations non bancarisées et sous-bancarisées. Mais vous avez besoin d’un portefeuille crypto pour acheter, vendre, échanger et stocker des pièces stables, tout comme vous le faites pour d’autres crypto-monnaies. Et tous les portefeuilles ne prennent pas en charge toutes les pièces (ce sont tous des logiciels, après tout). L’astuce ici est de s’assurer que le portefeuille crypto que vous choisissez prend en charge les stablecoins que vous souhaitez. Par exemple, de Trezor et les derniers portefeuilles prennent tous deux en charge l’attache.

