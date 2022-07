Que sont les robots spammeurs et pourquoi ils sont un problème dans l’accord Twitter d’Elon Musk

Vendredi, le milliardaire technologique Elon Musk a annoncé qu’il mettait fin à un accord de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter. La raison, a-t-il dit, était un désaccord persistant sur le nombre de comptes de spam bot sur la plate-forme. Maintenant, la question de savoir ce qui constitue un compte de spam bot, et combien existent actuellement sur Twitter, est susceptible d’être au cœur des batailles juridiques entre M. Musk et Twitter au sujet de l’accord difficile.

Que sont les robots spammeurs ?

Bien qu’ils soient parfois appelés « bots », « spam » ou « faux comptes », tous font référence à des comptes non authentiques qui imitent la façon dont les gens utilisent Twitter. Certains comptes de spam sont automatisés, mais d’autres sont gérés par des personnes, ce qui complique leur détection.

Les bots peuvent tweeter sur des personnes, partager des tweets, suivre et être suivi par d’autres personnes, entre autres.

Pourquoi les robots spammeurs sont-ils un problème ?

M. Musk s’inquiète depuis des années des spambots sur Twitter. En 2020, il est apparu lors d’un événement pour les employés de Twitter et a encouragé l’entreprise à faire plus pour prévenir et supprimer les spambots.