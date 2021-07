Le chef de la minorité HOUSE, Kevin McCarthy, a inventé un nouveau terme « Républicains Pelosi ».

Les remarques de McCarthy le 26 juillet 2021 étaient en réponse à un comité créé pour enquêter sur les attentats du Capitole plus tôt dans l’année.

McCarthy a qualifié les représentants Liz Cheney et Adam Kinziner de « républicains Pelosi » Crédit : AP

Que sont les « Républicains Pelosi » ?

Le lundi 26 juillet 2021, Kevin McCarthy a appelé les représentants Liz Cheney et Adam Kinziner « Pelosi Republicans » après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a refusé les choix de McCarthy pour siéger au comité d’enquête pour l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021.

McCarthy a été interrogé dans la roseraie de la Maison Blanche sur le panel nommé pour enquêter sur l’attaque.

Avant l’événement célébrant l’anniversaire de l’Americans with Disabilities Act, McCarthy a répondu : « Qui est-ce ? Adam et Liz ?

« Ne sont-ils pas un peu comme les républicains Pelosi ? »

Les journalistes ont demandé à McCarthy s’il punirait d’une manière ou d’une autre Cheney et Kinzinger pour avoir accepté de participer à l’enquête et il a répondu : « Nous verrons ».

« Je pense que c’est assez enfantin », a déclaré Cheney. Crédit : Reuters

Qu’ont dit Liz Chaney et Adam Kinziner à propos de cette remarque ?

Avant une séance de préparation à une audition le mardi 27 juillet 2021, Cheney a été interrogé sur les propos de McCarthy.

« Je pense que c’est assez enfantin », a déclaré Cheney.

« Nous avons des affaires très sérieuses ici », a-t-elle déclaré. « Et nous avons un travail important à faire.

Kinzinger a également décrit le commentaire de McCarthy comme « enfantin ».

« Nous faisons de grandes choses en ce moment. Nous arrivons aux réponses de la pire attaque contre le Capitole depuis la guerre de 1812. Il peut m’appeler comme il veut », a déclaré Kinzinger.

« Il peut m’appeler comme il veut », a déclaré Kinzinger. Crédit : Getty

« Je suis républicain. Kevin McCarthy est techniquement mon leader républicain. Et appeler, vous savez, les membres du Congrès par des noms enfantins comme Donald Trump le faisait, je suppose que c’est un peu normal. [for the course]. «

Steny Hoyer, leader de la majorité à la Chambre, a qualifié les propos de McCarthy d’« absurdes ».

Que pense le président Joe Biden du panel d’enquête ?

Selon l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki, le président Biden est d’accord avec la sélection de républicains de Pelosi pour enquêter sur les émeutes du Capitole, selon The Hill.

« Son objectif est le même que celui du président Pelosi, qui est de faire la lumière sur ce qui s’est passé et d’empêcher que cela ne se reproduise à l’avenir », a déclaré Psaki.

« Et il fait confiance à son leadership pour faire exactement cela. »