Que sont les réformes du côté de l’offre ? | L’indépendant

Le nouveau chancelier britannique déjà assiégé, Kwasi Kwarteng, annoncera un ensemble de réformes du côté de l’offre en octobre et novembre dans le cadre d’un “plan budgétaire à moyen terme”, a annoncé le Trésor. a dit.

M. Kwarteng dévoilera “les changements apportés au système de planification, à la réglementation commerciale, à la garde d’enfants, à l’immigration, à la productivité agricole et à l’infrastructure numérique”, a-t-il été annoncé, en plus d’autres modifications post-Brexit de la réglementation du très important secteur des services financiers du Royaume-Uni pour s’assurer qu’il “reste compétitif à l’échelle mondiale”.

La chancelière présentera ensuite son plan budgétaire le 23 novembre, qui contiendra “de plus amples détails sur les règles budgétaires du gouvernement, notamment en veillant à ce que la dette diminue en proportion du PIB à moyen terme”, selon le Trésor.

L’Office for Budget Responsibility publiera ses prévisions complètes pour l’année civile à la même date, n’ayant pas été en mesure d’évaluer le “mini-budget” de M. Kwarteng en matière de réduction d’impôts et d’emprunts massifs avant son annonce, car il n’était pas considéré comme une déclaration budgétaire officielle. .

Les réformes du côté de l’offre sont, très simplement, des décisions politiques introduites afin de rendre des marchés et des industries particuliers plus efficaces et productifs, la théorie étant que les interventions gouvernementales telles que la réduction des impôts et la réduction de la « bureaucratie » augmenteront l’offre de biens et de services et donc stimuler la croissance et l’emploi.

Un exemple pourrait être l’assouplissement des lois britanniques sur le commerce dominical, ce qui augmente la commodité pour le consommateur en permettant aux grands supermarchés de rester ouverts plus longtemps, en offrant aux acheteurs un plus grand choix et en les encourageant à faire des achats.

Mais les inconvénients d’une telle démarche doivent également être pris en compte.

La mise en œuvre d’une mesure comme celle-ci pourrait éroder l’avantage concurrentiel tactique accordé aux petits magasins et augmenter la probabilité que leurs plus grands rivaux du commerce de détail cannibalisent le commerce et développent un monopole. Cela finirait par laisser les clients avec moins d’options et serait l’otage des prix fixes.

Comme l’illustre le scénario ci-dessus, le succès des ajustements de la politique de l’offre n’est pas garanti et certains économistes affirment qu’il est fondamentalement défectueux, en ce sens que la disponibilité immédiate des biens ne crée pas nécessairement la demande.

D’autres exemples de réformes gouvernementales du côté de l’offre pourraient inclure l’offre d’allégements fiscaux aux entreprises développant des technologies à faible émission de carbone pour encourager l’adoption d’énergies renouvelables, la construction d’une nouvelle liaison ferroviaire entre les villes pour encourager le commerce entre ces sites ou l’investissement dans un réseau à large bande plus rapide pour soutenir les entreprises. .

M. Kwarteng a connu un début de vie cauchemardesque au 11 Downing Street après le contenu du “plan de croissance” de vendredi, considéré par la plupart des économistes comme favorisant de manière disproportionnée les marchés des changes internationaux riches et effrayés et faisant chuter la valeur de la livre sterling. La livre sterling a chuté à un plus bas historique face au dollar américain lundi, obligeant Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), à publier une déclaration d’urgence pour calmer la nervosité.

Le Comité de politique monétaire (MPC) de la BoE “n’hésitera pas à modifier les taux d’intérêt si nécessaire pour ramener l’inflation à l’objectif de 2% de manière durable à moyen terme, conformément à son mandat”, a déclaré M. Bailey.

Le MPC doit se réunir le 3 novembre pour discuter des taux d’intérêt et devrait introduire une nouvelle augmentation spectaculaire dans le but de stabiliser l’économie déjà embourbée dans une inflation vertigineuse et une crise du coût de la vie associée.

Les travaillistes ont qualifié le plan du chancelier d’économiser 45 milliards de livres sterling – qui comprenait des mesures supprimant le taux maximal de l’impôt sur le revenu de 45 pence et le plafond des bonus des banquiers ainsi que des réductions de l’impôt sur les sociétés, du droit de timbre et une proposition d’augmentation des cotisations à l’assurance nationale – comme « téméraire jeux d’argent”. Cette opinion a été partagée par certains députés conservateurs, dont plusieurs auraient déjà soumis des lettres de défiance à l’égard du gouvernement de Liz Truss, âgé de trois semaines, au comité de 1922 de Sir Graham Brady.