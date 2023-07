Le gouvernement canadien envisage de réglementer les produits chimiques qui peuvent nuire aux humains et ne se décomposent pas dans l’environnement.

Connu sous le nom de « produits chimiques éternels » ou de substances polyfluoroalkylées (PFAS), ce groupe d’environ 4 700 composés se retrouve dans de nombreux articles de tous les jours, notamment les contenants à emporter, le maquillage, la mousse de pompier et les ustensiles de cuisine antiadhésifs.

Les produits chimiques résistent à l’eau et à la graisse, ce qui les rend bons pour les produits de consommation mais extrêmement difficiles à décomposer, a déclaré Amira Aker, scientifique en santé environnementale, à Your Morning Wednesday de CTV.

« Une fois que les (PFAS) pénètrent dans notre corps, ils finissent par se lier à certaines protéines de notre sang et sont transportés vers des organes qui ont beaucoup de perfusion sanguine, des choses comme le foie, les reins et nos poumons », a déclaré Aker.

Certaines études ont montré que les produits chimiques pouvaient également réduire le poids à la naissance et avoir un impact sur les personnes ayant un taux de cholestérol élevé, a-t-elle déclaré.

« Nous constatons également que le PFAS semble supprimer le système immunitaire », a déclaré Aker. « Ainsi, les enfants qui ont des concentrations élevées de PFAS, par exemple, ont tendance à moins réagir aux vaccins, ce qui rend les vaccinations moins efficaces. »

Les produits chimiques pénètrent dans notre corps par l’eau potable et les objets avec lesquels nous interagissons.

« Tout ce que vous pouvez penser à ce que vous avez acheté et qui disait qu’il était imperméable ou résistant aux taches ou antiadhésif contient probablement du PFAS », a déclaré Aker. « Une fois qu’il pénètre dans notre corps, il peut nous falloir des années pour expulser ces produits chimiques. »

Miriam Diamond, professeure en environnement à l’Université de Toronto, a précédemment mené une étude sur le fonctionnement des produits chimiques et sur ce qui se passe une fois que les humains s’en sont débarrassés.

« Ces produits chimiques ne sont pas liés par les sols et au fond des lacs et des océans. Ils restent dans l’eau. Cela signifie qu’ils circulent, et cela signifie également que ces produits chimiques pénètrent dans notre eau potable », a déclaré Diamond à CTVNews. ca dans une interview plus tôt cette année.

Le gouvernement fédéral étudie la manière de réglementer les produits chimiques, en envisageant une approche consistant à placer les PFAS dans de nouvelles classes, différentes de la classification individuelle actuelle.

« Jusqu’à présent, tant au Canada que dans la communauté internationale, nous n’avons vraiment pu démontrer la toxicité que pour une poignée de ces produits chimiques », a déclaré Aker.

Avec un changement dans la classification de plusieurs produits chimiques en groupes, cela pourrait permettre une interdiction plus large et une action plus rapide, a-t-elle déclaré.

« La majorité de ces produits chimiques PFAS ont un squelette similaire et ce squelette est une liaison entre le carbone et le fluor », a déclaré Aker. « Nous savons pertinemment que la majorité de ces produits chimiques ne se dégraderont pas dans l’environnement et qu’ils auront probablement des effets très similaires une fois qu’ils entreront dans le corps humain et cela devrait être une preuve suffisante pour interdire ou réglementer ces produits chimiques dans leur ensemble. »



Pour regarder l’interview complète, cliquez sur la vidéo en haut de ce lien.