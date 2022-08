Que sont les pistolets fantômes ? Les revendeurs se précipitent pour vendre des armes à feu introuvables à l’approche de la répression

Alors que de nouvelles réglementations fédérales doivent entrer en vigueur la semaine prochaine sur les soi-disant “armes fantômes”, les entreprises qui vendent les armes à feu introuvables se précipitent pour décharger leurs stocks.

La nouvelle réglementation de l’administration Biden devraient entrer en vigueur le 24 août et freineront considérablement la prolifération des armes fantômes en obligeant ceux qui les vendent à respecter les mêmes règles et réglementations que les vendeurs d’armes traditionnels aux États-Unis.

Les armes sont assemblées à partir de kits et ne portent pas de numéros de série. Les autorités disent qu’elles attirer les criminels et extrémistes. Leurs pièces peuvent être achetées en ligne ou dans un magasin sous forme de kits de bricolage, et leur achat ne nécessite pas de vérification des antécédents. Ils peuvent être assemblés en armes à feu fonctionnelles en aussi peu que 30 minutes.

Un porte-parole du Bureau fédéral de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs a déclaré que la nouvelle règle “jouera un rôle clé pour empêcher les criminels condamnés, les agresseurs domestiques et d’autres personnes interdites d’acquérir ces armes à feu”. Cela permettra également au bureau “de retracer ces armes lorsqu’elles sont utilisées dans des crimes”.

En vertu de la nouvelle réglementation, les fabricants et les revendeurs d’armes fantômes doivent être titulaires d’une licence fédérale, les pièces utilisées pour fabriquer les armes auront besoin de numéros de série et les acheteurs doivent subir une vérification des antécédents.

À quelques jours de l’entrée en vigueur de la règle, les revendeurs d’armes fantômes intensifient leurs efforts pour décharger leurs stocks. Le revendeur en ligne GhostGuns.com a une bannière de compte à rebours en direct sur sa page d’accueil rappelant aux acheteurs la date d’entrée en vigueur des restrictions. La société a constaté une augmentation des ventes de ses kits de pistolets fantômes lorsque la règle a été annoncée pour la première fois début avril, et elle en a vendu, a déclaré un représentant à CNBC. Le compte à rebours est destiné à « stimuler la notoriété et les ventes », a déclaré le représentant.

Le site 80percentarms.com, qui vend des armes à feu déjà assemblées à 80%, promet de continuer à expédier des armes fantômes jusqu’au jour où la règle entrera en vigueur.

Un revendeur en ligne similaire, 80-lower.com, annonce une “expédition rapide” sur des produits “livrés dans des boîtes discrètes”, et une déclaration sur son site Web indique que l’entreprise est “prête à lutter contre cette règle finale” et que cela a fonctionné. avec une équipe juridique et d’autres organisations pour “empêcher cette règle d’entrer en vigueur”. La National Rifle Association, le plus grand groupe pro-armes du pays, a critiqué la règle des armes fantômes.

Les représentants de 80percentarms.com et 80-lower.com n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Les pistolets fantômes ont explosé en popularité ces dernières années. Selon la Maison Blancheles armes fantômes signalées à l’ATF ont décuplé par rapport à 2016. Rien que l’année dernière, environ 20 000 récupérations d’armes fantômes présumées ont été signalées à l’ATF, a ajouté la Maison Blanche.

Dix États et le district de Columbia ont déjà commencé à réglementer ou à interdire carrément la vente d’armes fantômes.

À Washington, DC, le fabricant et distributeur d’armes fantômes Polymer80 a été poursuivi avec succès par le procureur général du district, Karl Racine.

Il a été constaté que Polymer80 avait enfreint les lois de protection des consommateurs de la ville en affirmant à tort que l’achat de kits de pistolets fantômes était légal à DC. La société les a vendus à des dizaines de clients de la ville, notamment via son site Web. Polymer80 a été condamné à payer plus de 4 millions de dollars d’amendes à la ville.

“Ces armes sont sans licence, indétectables et introuvables, et doivent être soumises à une réglementation comme les autres armes”, a déclaré Racine dans un communiqué à CNBC.

Il a également déclaré qu’il soutenait la nouvelle réglementation fédérale.

“Alors que le pays et le district sont confrontés à une épidémie de violence armée, nous devons soutenir les efforts fédéraux pour endiguer le flux d’armes fantômes, qui peuvent facilement faire l’objet d’un trafic transfrontalier”, a déclaré Racine. “Le respect de cette règle est essentiel pour garantir la sécurité de nos résidents.”

Polymer80 n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CNBC sur le procès ou le changement de règle à venir.

Alors que la nouvelle règle réglementera les ventes futures d’armes fantômes, il n’y a aucune estimation connue du nombre d’armes fantômes déjà en circulation.