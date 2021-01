Apple a sérieusement amélioré le jeu de photographie sur smartphone avec la gamme d’iPhone 12, en particulier avec l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max qui obtiennent ces fonctionnalités de photographie supplémentaires qui obligeraient vraiment les rivaux à se battre pour une réponse lors des prochains lancements de smartphones. Si la mise à jour iOS 14.3 est installée sur vos utilisateurs d’Apple iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, vous pouvez désormais profiter d’un nouveau bonus dans l’application appareil photo sur leur iPhone. Le mode de photographie ProRAW, qui est essentiellement le nouveau format de photo brute d’Apple pour l’iPhone. Ce n’est qu’une couche au sommet de toutes les mises à niveau de la photographie que la nouvelle gamme d’iPhone 12 apporte à la table, y compris Deep Fusion, Smart HDR, le mode nuit pour toutes les caméras et une plage dynamique améliorée. Et si vous êtes un utilisateur Mac, mettez à jour vers macOS Big Sur 11.1 pour obtenir ProRAW sur votre MacBook ou iMac, tandis que les utilisateurs d’iPad doivent mettre à jour vers iPadOS 14.3 pour obtenir également la prise en charge de ProRAW dans l’application Photos.

Les photos Apple ProRAW sont compatibles avec l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Ce format fonctionne sur les quatre caméras iPhone 12 Pro, ce qui signifie les trois caméras à l’arrière ainsi que la caméra FaceTime à l’avant, pour les photos fixes. Le nouveau système de caméra Pro apporte des pixels plus grands et une ouverture plus large que les prédécesseurs, encore plus sur l’Apple iPhone 12 Pro Max. Ceux-ci ont des pixels plus grands de 1,7 μm, une nouvelle stabilisation d’image optique par décalage du capteur, une plage de zoom optique 5x et 87% de meilleures photos en basse lumière. Sur l’iPhone 12 Pro, la caméra large capte 28% de lumière en plus, il y a un nouvel objectif large à 7 éléments et l’OIS peut effectuer 5 000 ajustements par seconde.

Chaque photo ProRAW est un fichier .DNG, ou format Adobe Digital Negative, et contient des informations de couleur 12 bits et 14 valeurs de plage dynamique. Le fonctionnement des photos ProRAW d’Apple est que plusieurs cadres d’image sont capturés avec des paramètres différents et les données de tous ces derniers sont ensuite combinées en une seule image. Deep Fusion fait sa part ici avec une analyse pixel par pixel de chaque photo pour créer cette dernière photo que vous voyez au format DNG. Bien que j’aimerais vous montrer la beauté des photos ProRAW, divers facteurs ne vous permettraient pas d’avoir l’expérience complète. La façon dont les pages Web réduisent la qualité de l’image afin que vous n’ayez pas à attendre le chargement des sites Web, ainsi que l’affichage que vous regardez peut-être, pour n’en nommer que quelques-uns. Grâce à la résolution beaucoup plus élevée et à la taille plus grande de chaque image, il y a beaucoup plus de données avec lesquelles vous devez travailler pour le recadrage, le zoom avant, l’édition ou la composition des hautes lumières. Qu’il s’agisse de photos culinaires, de paysages ou de gros plans, il y a beaucoup plus de marge pour faire vos retouches correctement.

C’est tout un témoignage de la puissance de traitement et de calcul de la puce A14 Bionic qui alimente l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max – il n’y a absolument aucun retard, aucun délai d’obturation et aucun saccades de traitement en cliquant sur les photos ProRAW. Celles-ci sont aussi rapides à traiter que les photos normales, et cela signifie que vous devez faire attention à vous assurer que l’option ProRAW est désactivée dans l’application appareil photo au cas où vous n’auriez pas besoin de ces fichiers plus volumineux. Vous ne le remarquerez pas, mais le stockage se remplira assez rapidement. Par exemple, un JPG standard d’une illustration avait une taille d’environ 4,4 Mo tandis que le même cadre dans ProRAW avait une taille énorme de 28,8 Mo.

La taille plus grande signifie que vous avez beaucoup plus de données à utiliser lors de l’édition d’une image, avec beaucoup moins de bruit, une meilleure plage dynamique et des détails plus nets. Toute application de retouche photo prenant en charge les fichiers bruts DNG pourra fonctionner avec les fichiers Apple ProRAW. Alors que l’application Photos sur l’iPhone ainsi que sur macOS a été mise à jour pour permettre l’édition de photos ProRAW, les applications tierces sont une option pour vous. Mon préféré doit être Pixelmator, tandis que des applications telles que Darkroom, VSCO et Adobe Lightroom sont de très nombreuses options pour vous sur iPhone, iPad et Mac. Attendez-vous à ce que davantage d’applications tierces prennent non seulement en charge ProRAW en tant que format d’édition, mais soient également capables d’utiliser le format ProRAW lors de l’accès à la caméra à partir de l’application.

Pour activer ProRAW sur un iPhone 12 Pro ou iPhone 12 Pro Max, accédez à Paramètres -> Appareil photo -> Formats -> activez ProRAW dans Photo Capture. Maintenant, dans l’application appareil photo, vous verrez l’option ProRAW, vous permettant d’activer ou de désactiver rapidement sans avoir à quitter l’application appareil photo à chaque fois. Remarquez que vous ne pourrez pas prendre de photos dans ProRAW si vous souhaitez également prendre une photo en direct.