Les funérailles du PRINCE Philip comprendront l’hymne Père éternel, Strong to Save le samedi 17 avril – éventuellement avec un verset supplémentaire à sa demande.

Traditionnellement en quatre vers, l’hymne est particulièrement émouvant pour les marins qui ont servi dans l’armée – l’hymne est en fait plus communément connu sous le titre «Pour ceux qui sont en péril sur la mer» en référence à la dernière ligne.

Les funérailles du duc d’Édimbourg auront lieu le samedi 17 avril 2021 Crédit: Pacemaker

Que sont les paroles de The Eternal Father, Strong to Save de William Whiting?

Les paroles de l’hymne sont les suivantes:

Père éternel, fort pour sauver,

Dont le bras a lié la vague agitée,

Qui a offert le puissant océan profond

Ses propres limites désignées se maintiennent;

Ô écoute-nous quand nous pleurons vers toi,

Pour ceux qui sont en péril sur la mer.

Ô Christ, dont les eaux ont entendu la voix

Et ils ont fait taire leur rage à ta parole,

Qui marchait sur le fond écumant,

Et le calme au milieu de sa rage dormait;

Ô écoute-nous quand nous pleurons vers toi,

Pour ceux qui sont en péril sur la mer.

Très Saint-Esprit, qui couvait

Sur le chaos sombre et grossier,

Et dis à son tumulte de colère de cesser,

Et donne, pour une confusion sauvage, la paix;

Ô écoute-nous quand nous pleurons vers toi,

Pour ceux qui sont en péril sur la mer!

Ô Trinité d’amour et de puissance,

Nos frères bouclent à l’heure du danger;

De la roche et de la tempête, du feu et de l’ennemi,

Protégez-les où ils vont;

Ainsi s’élèvera toujours vers toi

Heureux hymnes de louanges de la terre et de la mer.

Amen.

Cependant, les paroles des deux versets supplémentaires qui pourraient figurer aux funérailles du duc d’Édimbourg sont:

O Père vigilant qui veille éternellement pendant que nous dormons, guide ceux qui naviguent en haut, qui traversent de graves périls inconnus volent, reçoivent notre prière souvent répétée – pour ceux qui sont en danger dans les airs.

Seigneur, garde et guide tous ceux qui volent, à travers les grands espaces du ciel, sois avec eux dans leurs vols solitaires, à travers des jours sombres et des nuits interminables, Ô écoute alors que nous élevons nos prières – pour ceux qui sont en danger dans les airs.

L’hymne a également été chanté par la congrégation et la chorale lors des funérailles du sénateur américain John McCain à la cathédrale nationale de Washington le 1er septembre 2018 et lors des funérailles de l’ancien président George HW Bush à la cathédrale nationale de Washington le 5 décembre 2018, les deux étant des États-Unis. Officiers de la marine.

Le prince Philip a servi dans la marine, d’où le choix de l’hymne funéraire Crédit: PA

Qui était William Whiting?

William Whiting était à la fois un écrivain et un hymniste, avec son œuvre la plus remarquable, l’hymne Père éternel, Strong to Save a longtemps été utilisé par la Royal Navy pour les services religieux et plus tard adopté par la marine américaine.

Né à Kensington, en Angleterre, Whiting a continué à montrer de telles prouesses musicales au Chapham and Winchester College, qu’il est finalement devenu maître de la Winchester College Choristers ‘School.

Whiting a écrit l’hymne pour l’un de ses étudiants qui craignait un voyage outre-mer.

En plus des hymnes, Whiting a publié des pensées rurales (1851) et Edgar Thorpe, ou la guerre de la vie (1867) avant sa mort à Winchester en 1878 à l’âge de 54 ans seulement.