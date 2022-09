Que sont les obligations d’État et comment la Banque d’Angleterre les utilisera-t-elle pour stabiliser les marchés ?

La Banque d’Angleterre (BoE) a annoncé qu’elle procédait à une intervention d’urgence pour calmer les marchés des changes qui réagissent toujours négativement au “mini-budget” de réduction d’impôts annoncé vendredi par le chancelier Kwasi Kwarteng.

Depuis que la livre a chuté à un plus bas historique face au dollar américain lundi matin, M. Kwarteng a été confronté à des appels répétés pour changer de cap et inverser son “plan de croissance”, qui repose sur de lourds emprunts dans le cadre de sa tentative de stimuler le l’économie, plus récemment d’une autorité aussi importante que le Fonds monétaire international lui-même.

La banque centrale britannique a également été appelée par des économistes à intervenir et à relever les taux d’intérêt pour stabiliser le navire avant la prochaine réunion prévue du comité de politique monétaire sur le sujet, actuellement prévue le 3 novembre.

La BoE a répondu à cela en disant qu’elle “n’hésiterait pas” à prendre une telle mesure si elle le jugeait nécessaire – mais ne l’a pas fait jusqu’à présent.

Cependant, mercredi matin, la BoE a déclaré qu’elle interviendrait pour racheter des obligations d’État à long terme – connues sous le nom de gilts – à un “rythme urgent” en réponse au mini-budget déclenchant une vente massive sur le marché des gilts.

“Si le dysfonctionnement de ce marché se poursuivait ou s’aggravait, il y aurait un risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni”, a déclaré la BoE. dit dans un communiqué.

« Cela conduirait à un durcissement injustifié des conditions de financement et à une réduction du flux de crédit vers l’économie réelle.

“Conformément à son objectif de stabilité financière, la Banque d’Angleterre se tient prête à rétablir le fonctionnement du marché et à réduire tout risque de contagion aux conditions de crédit pour les ménages et les entreprises britanniques.”

La BoE a déclaré qu’elle achèterait des obligations “à l’échelle nécessaire” afin de stabiliser les gilts et de “rétablir des conditions de marché ordonnées”, ajoutant que son programme d’achat d’obligations serait temporaire, à partir du mercredi 28 septembre et jusqu’au vendredi 14 octobre.

Pour les non-initiés heureusement, une obligation d’État (ou gilt) représente la dette de l’État et est émise par une administration présidente pour être vendue à des investisseurs afin de soutenir les initiatives de dépenses nationales.

Le marché obligataire est considéré comme le plus grand marché de titres au monde, d’une valeur estimée à 93 000 000 £.

En achetant des gilts, l’acheteur accorde essentiellement un prêt au gouvernement à faible risque pour lui-même.

Leur incitation se présente sous la forme de rendements obligataires, l’argent que le détenteur accumule pour posséder la dette en pourcentage de son prix actuel, essentiellement un taux d’intérêt approximatif sur les emprunts publics.

Les rendements augmentent à mesure que la valeur d’une obligation diminue, ce qui se produit lorsque les acheteurs sont en nombre insuffisant, leur réticence à mordre l’expression d’un manque de confiance dans l’économie et les finances publiques, comme nous le voyons actuellement dans une semaine où le rendement sur Les titres d’État à 10 ans ont le plus augmenté sur une période de cinq ans depuis 1976.

Le paiement des réductions d’impôts de M. Kwarteng nécessitera la vente de 72,4 milliards de livres sterling de dette nationale au cours de cet exercice seulement, en plus de la vente prévue par la BoE de 40 milliards de livres sterling supplémentaires d’obligations pour payer la clôture de son programme d’assouplissement quantitatif.

Selon la Deutsche Bank, les ventes de gilts devront désormais passer 250 milliards de livres sterling sur l’exercice en cours et le prochain, la plus forte campagne de financement depuis les années 1990.

En conséquence, les analystes de Bank of America ont averti que le Royaume-Uni faisait face à une «boucle de rétroaction» causée par une livre faible entraînant une hausse de l’inflation et des rendements obligataires et nécessitant encore plus d’emprunts gouvernementaux, aggravant la crise actuelle.

Répondant à la décision de la banque centrale mercredi, le Trésor a réaffirmé son attachement à l’indépendance de l’institution et a déclaré que le gouvernement “continuera à travailler en étroite collaboration avec la BoE pour soutenir ses objectifs de stabilité financière et d’inflation”.

Il a également déclaré que la décision de la Banque était devenue nécessaire parce que “les marchés financiers mondiaux ont connu une volatilité importante ces derniers jours” et parce qu’elle avait “identifié un risque de dysfonctionnement récent sur les marchés des gilts”, sans mentionner la relation étroite entre le phénomène et la situation de M. Kwarteng. annonce.