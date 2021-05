Que sont les NFT? Explication des jetons non fongibles

Vous avez peut-être remarqué un terme plutôt étrange récemment, car les gens ont commencé à parler de jetons non fongibles. Le concept derrière eux est plutôt déroutant, mais cela n’a pas empêché les investisseurs de dépenser des millions sur ces articles numériques qui pourraient être l’or de demain.

Qu’est-ce qui est fongible?

Bien que cela puisse sembler le dernier jouet mignon du Japon, un fongible est en fait un ancien terme décrit par le Cambridge English Dictionary comme quelque chose qu’il est « facile d’échanger ou d’échanger contre quelque chose d’autre du même type et de la même valeur ».

Par exemple, si vous achetez une canette de coca mais que, pour une raison quelconque, vous souhaitez l’échanger contre la canette de coca de votre ami, vous pouvez le faire et vous retrouver avec essentiellement le même produit. Mais, si votre ami a une boîte unique peinte à la main décorée par M. Coke lui-même, l’échange ne serait pas de valeur égale ou du même type, il serait donc beaucoup plus difficile d’acquérir l’article.

Pour ce faire, vous devrez probablement ajouter des sommes d’argent considérables, ainsi que votre canette de coca. Cela ferait de la boîte unique un objet non fongible, car il est unique et ne peut être échangé qu’avec des objets de types et de valeurs différents.

Jusqu’à présent, un comportement capitaliste si normal. Vous achetez des trucs en utilisant d’autres trucs.

Qu’est-ce qu’un jeton non fongible?

Les NFT sont bizarres. Très étrange. Ils sont, par essence, une combinaison de la technologie de la blockchain Ethereum, plus une forme d ‘«art» numérique.

Le principe est que quelqu’un crée une vidéo, une image ou un autre artefact en ligne et souhaite ensuite vendre la propriété de cette création à une autre partie. Ils peuvent désormais le faire en utilisant les NFT, la blockchain fournissant une entrée de registre de la vente et du transfert de propriété.

En fait, beaucoup considèrent les NFT comme une forme ultramoderne de collection d’art, les acheteurs souhaitant acquérir des créations dans l’espoir qu’elles puissent prendre de la valeur au fil du temps, ce qui constitue un investissement judicieux. D’autres, bien sûr, peuvent simplement vouloir le privilège de posséder «l’art» lui-même.

Vous avez peut-être remarqué que nous continuons à mettre l’art entre guillemets, car certains des articles initiaux qui ont été vendus en tant que NFT étendent vraiment la définition de ce terme.

Par exemple, Jack Dorsey, le PDG de Twitter, a récemment vendu son premier tweet (oui, vous avez bien lu) pour… 2,9 millions de dollars. Pour un tweet sanglant! Maintenant, certains peuvent faire remarquer que cela a marqué le début d’un service qui allait changer le monde, et il y a un argument à faire là-bas, mais allez.

Il est vrai que la personne qui a réussi à enchérir cette stupide somme d’argent « possède » maintenant le tweet, mais contrairement à une véritable œuvre d’art physique, nous pouvons toujours utiliser et représenter le tweet comme nous le pouvions pendant la décennie et demie précédente. était en ligne. En fait, c’est gratuit!

juste configurer mon twttr – jack (@jack)

21 mars 2006

Bien sûr, tout au long de l’histoire de la collection d’art, il y a eu quelque part dans le monde la peinture, la sculpture ou tout autre objet physique original – souvent prêté à une galerie. À partir de là, des gens modestes comme nous peuvent acheter des fac-similés sous forme d’estampes, d’affiches et d’autres variantes afin que nous puissions avoir l’art dans nos propres maisons. Mais, bien sûr, il s’agissait de copies de l’original, vous ne pouviez donc pas voir les coups de pinceau ou le marbre originaux que l’artiste a utilisés pour créer son chef-d’œuvre.

Avec un tweet, comme vous pouvez le voir ci-dessus, il est très facile d’avoir une version qui ne se distingue pas de l’original, car, eh bien, c’est pratiquement l’original. Seulement maintenant, il appartient au PDG de Bridge Oracle, Sina Estavi.

Dans le cas du Tweet, l’argent obscène payé n’est en fait pas aussi mauvais qu’il y paraît. Jack Dorsey a déjà annoncé que tous les bénéfices de la vente iront à l’association caritative Give Directly qui vient en aide aux pauvres du monde entier. Donc, c’est une fin heureuse. Bien joué, Jack.

Mais ce ne sont pas que des Tweets. Le YouTuber controversé Logan Paul a vendu des clips d’une vidéo YouTube existante (que vous pouvez toujours regarder gratuitement), gagnant environ 20 000 $ dans le processus. D’autres artistes ont vendu des autocollants numériques, tels que Gucci Ghost de Trevor Andrew qui a rapporté 3600 $, ainsi que des objets uniques dans le jeu qui ont été achetés, de la musique et des vidéos. Mais le plus remarquable de tous était un composite de milliers d’images du créateur numérique Beeple.

Lors d’une récente vente aux enchères chez Christie’s, pas une parodie en ligne, mais la maison de vente aux enchères, l’œuvre de Beeple « Everydays: The First 5000 Days » s’est vendue pour 69 millions de dollars (soit un peu moins de 50 millions de livres sterling). Cela en fait le troisième chiffre le plus élevé jamais payé pour une création d’un artiste vivant. C’est d’autant plus incroyable, si l’on considère que toutes les images du composite sont visibles gratuitement sur le site de Beeple depuis des années.







Peut-être que la vente la plus appropriée à laquelle nous ayons assisté jusqu’à présent impliquait un groupe achetant un original de Bansky appelé Morons pour 95000 $ (environ 67000 £), qui représentait un commissaire-priseur chez Christie’s vendant de l’art aux enchérisseurs, avec la légende « Je ne peux pas vous croire les crétins achètent ça.

Ils ont ensuite brûlé l’art sur une diffusion en direct sur YouTube et vendu la vidéo en tant que NFT pour 380000 $ (ou 274000 £). Cela résume à peu près toute l’idée des NFT en un seul moment, osons-nous dire artistique.

Alors, devrais-je commencer à acheter des NFT?

Eh bien, nous dirions que vous voudrez peut-être éviter quoi que ce soit avec Beeple, car cela pourrait coûter assez cher. Les NFT sont très nouveaux, donc en tant qu’investissement, il est difficile de savoir comment cet engouement se déroulera. Contrairement à un élément physique, les formats de fichiers numériques changent avec le temps, alors qui sait si la vidéo de pointe de blaireaux dansant sur les chansons de Billie Eilish dans lesquelles vous investissez aujourd’hui sera même compatible avec les appareils dans vingt ans.

Investir est toujours risqué, donc en règle générale, ne dépensez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous ne savez jamais cependant, il se peut que les NFT soient le nouveau Bitcoin, et si vous avez investi dans ceux-ci il y a environ dix ans, vous êtes plutôt assis pour le moment.

Une chose sérieuse à garder à l’esprit est que les NFT fonctionnent avec la technologie blockchain et les crypto-monnaies, et ils sont directement liés à une énorme consommation d’énergie. Ainsi, alors que les NFT pourraient s’avérer un investissement financier solide, le coût pour l’environnement et le climat pourrait être catastrophique si l’idée devenait vraiment populaire.

Comment acheter des NFT?

Les NFT sont vendus sur divers sites, dont certains des plus populaires, notamment Valuables, Opensea, Rarible, et vous pouvez rechercher sur Google plus de points de vente.

Vous aurez probablement besoin de crypto-monnaie pour effectuer un achat et vous pouvez lire les articles ci-dessous pour en savoir plus.

