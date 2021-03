Désormais, des artistes, des musiciens, des influenceurs et des franchises sportives utilisent les NFT pour monétiser des produits numériques auparavant bon marché ou gratuits. La technologie répond également au besoin d’authentification et de provenance du monde de l’art dans un monde de plus en plus numérique, reliant en permanence un fichier numérique à son créateur.

Un NFT est un actif vérifié à l’aide de la technologie blockchain, dans laquelle un réseau d’ordinateurs enregistre les transactions et donne aux acheteurs une preuve d’authenticité et de propriété. Le boom actuel concerne principalement les actifs numériques, notamment les images, les GIF, les chansons ou les vidéos. Plus important encore, les NFT rendent les œuvres d’art numériques uniques et donc vendables.

L’artiste Mike Winkelmann, également connu sous le nom de Beeple, vient de vendre un NFT au prix record de 69,3 millions de dollars, le troisième prix le plus élevé atteint par un artiste vivant. La vente, chez Christie’s, de l’œuvre purement numérique était l’indication la plus forte à ce jour que les NFT, ou «jetons non fongibles», ont pris d’assaut le marché de l’art, faisant le saut des sites Web spécialisés aux grandes maisons de ventes. Beeple, un nouveau venu dans le monde des beaux-arts qui a entendu parler des NFT pour la première fois il y a cinq mois, est l’artiste le plus en vue à profiter de l’énorme boom des ventes de ces produits très médiatisés mais mal compris.

