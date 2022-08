Que sont les modules complémentaires ? Que gagnent les agents ? Pourquoi les clubs laissent-ils attendre le jour de la date limite?

Manchester City a passé un excellent été dans la fenêtre de transfert jusqu’à présent et a décroché Erling Haaland pour 60 millions d’euros du Borussia Dortmund. Lynne Cameron – Manchester City FC via Getty Images

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement dans une fenêtre de transfert ? Quels sont les modules complémentaires ? Ou combien un agent touche-t-il en commission lorsqu’un joueur change de club ? Notre Q&A avec Tor-Kristian Karlsen, dépisteur de football norvégien et ancien directeur général (PDG) et directeur sportif de l’AS Monaco, répond à ces questions et plus encore.

Q. D’où vient l’argent ? Pourquoi les clubs de football peuvent-ils dépenser des millions pour recruter un joueur ?

UN. Les contrats médiatiques substantiels représentent la majorité des revenus des clubs des plus grands championnats européens et, dans la plupart des cas, éclipsent les autres revenus (commerciaux). Certains clubs ont également des propriétaires exceptionnellement riches – soit par des moyens purement privés, soit sous la forme de diverses entités financières comme les fonds spéculatifs, le capital-investissement ou même les fonds souverains nationaux (comme l’Arabie saoudite l’a fait avec Newcastle) – qui renforcent souvent le transfert. dépenser dans le but d’accélérer le succès du club et, éventuellement, d’ouvrir de nouvelles sources de revenus lucratives.

Cependant, même des clubs apparemment riches comme Barcelone peuvent avoir des problèmes (comme expliqué ici.) Les meilleures équipes européennes dépensent toujours beaucoup, mais le fair-play financier (FFP) de l’UEFA est conçu pour essayer d’uniformiser un peu les règles du jeu.

Q. Quelle part des frais de transfert d’un joueur va réellement à un club ? Quels sont les frais typiques pour un agent et comment l’argent est-il transféré ?

UN. La plus grande tranche se retrouve avec le club d’où le joueur part, bien qu’il soit courant que l’ancien club du joueur recycle une partie de ses prochains frais de transfert. La taille de celui-ci varie d’un transfert à l’autre, mais une réduction de 10 à 20 % des frais suivants est assez normale (généralement calculée sur la base du profit réalisé sur les frais de transfert plutôt que sur le montant total.)

Dans le cas des joueurs âgés de 22 ans ou moins, un paiement de solidarité de 5% du montant total du transfert est également dû. La cotisation solidaire est ensuite à son tour répartie – par le club de destination – entre les clubs qui détenaient l’enregistrement de la nouvelle recrue alors que le joueur avait entre 12 et 22 ans.

Les agents sont rémunérés différemment à travers l’Europe et au-delà. Dans certains pays, ils peuvent recevoir jusqu’à 15 % à 20 % du salaire d’un joueur (ou des frais de transfert), alors que d’autres pays ont mis en place une législation plus rigide qui n’autorise pas les paiements de plus de 5 % à 7 % à l’agent. .

La FIFA, quant à elle, en réponse aux clubs du monde entier qui ont payé plus de 500 millions de dollars de frais intermédiaires en 2020 (une année au cours de laquelle les dépenses de transfert ont été compromises par la pandémie de COVID-19), devrait plafonner les dépenses intermédiaires à un maximum de 10% du frais de transfert (lorsqu’il représente le club) et 3 % du salaire d’un joueur (lorsqu’il représente le joueur).

L’argent du transfert d’un joueur est transféré entre les comptes bancaires officiels des deux clubs, comme indiqué dans le TMS de la FIFA (Système de correspondance de transfert.)

Renato Sanches avait 45 millions d’euros de suppléments inclus dans ses frais de transfert, mais la plupart ne se sont jamais concrétisés. Getty Images pour FC Bayern

Q. Quels sont des exemples d’ajouts à des frais ? Et pourquoi sont-ils inclus dans apparemment chaque accord de transfert maintenant ?

UN. Les add-ons sont des paiements supplémentaires qui entrent en jeu une fois qu’un certain objectif est atteint. L’objectif peut être que le joueur remporte des trophées, se qualifie pour l’Europe ou atteigne un nombre défini d’apparitions pour le nouveau club. Ce sont les exemples les plus courants, mais d’autres idées plus créatives – les convocations de l’équipe nationale, les buts marqués ou même la victoire au Ballon d’Or – peuvent également se retrouver dans les accords de transfert. Et il n’y a pas de limite, ce qui signifie que lorsque le Bayern Munich a recruté Renato Sanches, 18 ans, de Benfica pour un montant initial de 35 millions d’euros en 2016, les bonus (y compris s’il a été nommé dans l’équipe mondiale de l’année ou la FIFA World Joueur de l’année) a fait l’affaire totale d’une valeur de 80 millions d’euros.

Les ajouts sont généralement un moyen de faciliter les choses à la fin des négociations lorsque les deux parties sont suffisamment proches pour s’entendre sur le principe, mais pas assez pour conclure l’accord.

Q. Quel type de bonus les joueurs reçoivent-ils généralement ?

UN. Au plus haut niveau, les paiements de bonus sont généralement liés aux performances : matchs joués, matchs gagnés, buts marqués, etc. Alors que certains clubs fonctionnent avec un système de bonus strict défini par l’équipe, d’autres sont enclins à offrir des conditions supplémentaires ou des avantages étranges à faire. un grand nom qui signe très heureux.

Les joueurs sont bien pris en charge par leurs clubs, avec des agents de liaison avec les joueurs qui s’occupent d’une grande partie de leurs affaires personnelles, comme trouver des maisons, des écoles pour leurs enfants ou même réparer des essuie-glaces. Donc, une fois qu’ils font partie de l’équipe, ils n’ont pas besoin de se concentrer sur grand-chose en dehors du terrain.

Q. Quel rôle le PDG, le manager et le conseil d’administration jouent-ils dans le recrutement d’un joueur ? Et qui sont certaines des personnes clés dans les coulisses ?

UN. Idéalement, la sélection – du repérage initial et du dépistage du joueur à la demande d’initialisation de la signature – devrait être effectuée par l’entraîneur-chef, le personnel de dépistage et le directeur sportif (lorsqu’un tel rôle est en place). Le PDG serait commencent normalement les travaux lorsque les finances commencent à entrer dans le cadre (bien que les négociations préparatoires soient généralement gérées par le directeur sportif), tandis que le conseil d’administration ou le propriétaire aura le dernier mot pour approuver le déménagement.

Il y a des tonnes d’autres personnes impliquées pendant le processus, avec des avocats et des agents examinant les contrats dans les étapes finales de l’accord, ainsi que de nombreux membres du personnel de soutien du club qui font leur part. Bien que les accords de transfert et les contrats personnels soient de plus en plus standardisés de nos jours, il y a toujours des détails mineurs à régler, comme le libellé du texte ou la résolution de petits problèmes techniques.

Pendant que la paperasse est en cours de préparation, l’équipe médicale du club effectuera une vaste sur place vérifier la signature potentielle (après avoir déjà vérifié leur dossier de blessure antérieur.) Tout va bien, les responsables des médias et des communications du club assureront une présentation fluide (et de préférence lisse) de la nouvelle signature, généralement sur les réseaux sociaux pour commencer.

Les clubs fonctionnent différemment, le PSG employant un directeur sportif pour diriger des choses comme Luis Campos (à droite). Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

Q. Combien de temps les clubs peuvent-ils passer à rechercher un joueur avant de décider de le signer ?

UN. Au plus haut niveau, les joueurs sont de plus en plus recrutés sur le dos d’un processus long et rigide qui implique des mois de dépistage préliminaire, la cible ayant figuré sur des listes courtes et longues. Dans certains cas, un joueur peut même avoir été repéré des années auparavant, avec des contrôles réguliers effectués – dépistage physique, analyse de données et via des flux vidéo.

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et cadre de football norvégien et est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de scoutisme.

Dans d’autres scénarios, des opportunités peuvent survenir en raison de blessures ou d’un changement de priorités (un départ soudain étant une raison courante). Ces cas peuvent nécessiter une modification de la stratégie d’un club, laissant de côté certains éléments de la stratégie préférée. mode opératoire se déplacer rapidement. Même alors, cependant, le joueur serait presque invariablement apparu sur le radar de l’équipe de dépistage à un moment donné. Bien qu’ils n’aient peut-être pas suivi toutes les étapes de dépistage standard, un dossier complet sur le joueur serait, dans la plupart des cas, déjà en place.

Q. Quelle est la chose la plus difficile quand il s’agit de négociations de transfert ?

UN. La négociation des frais de transfert avec les clubs (sauf clause libératoire) et des salaires avec le joueur pose le plus de défis. En principe, on devrait être prêt à s’éloigner de toute négociation, mais si votre cible n°1 a signalé son intention de rejoindre votre club – et qu’un accord avec l’autre club pourrait également être faisable – la conclusion de l’accord peut devenir coûteux, avec des demandes qui augmentent presque d’heure en heure.

Les barrières linguistiques peuvent entrer en jeu, mais le joueur s’assure généralement d’être représenté par quelqu’un qui peut se faire comprendre à l’échelle internationale. Des choses comme résoudre des problèmes fiscaux peuvent être délicates, mais dans la plupart des cas, c’est principalement le joueur qui s’inquiète plus que le club et la plupart des agents de haut niveau auraient une expérience préalable ou une connaissance approfondie des questions en cours.

Q. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles un transfert échoue ?

UN. Aujourd’hui, très peu de transferts seraient compromis en raison d’une gestion lente ou incompétente de la paperasserie. Tous les transferts internationaux sont téléchargés sur le TMS exceptionnellement simple et pratique de la FIFA et les documents d’enregistrement sont téléchargés sans effort vers les fédérations nationales par voie numérique. De plus, pendant les deux périodes de transfert de l’année, le personnel du club (et les FA) seraient en attente pour gérer tous les documents entrants ou être prêts à la plupart des éventualités.

David de Gea peut être heureux de savoir que les jours des télécopieurs défectueux sont comptés ! Lorsqu’un transfert échoue, c’est principalement une question d’argent – le joueur ou le club, ou dans de rares cas les honoraires de l’agent, ne parvenant pas à s’entendre sur les chiffres – ou un revirement soudain de l’une des trois parties. En de rares occasions, il peut également y avoir quelque chose dans le dossier médical du joueur dont un club n’est pas satisfait.

Q. Pourquoi certains clubs choisissent-ils de résilier le contrat d’un joueur plus tôt – comme Arsenal avec Pierre-Emerick Aubameyang ? Est-ce mieux pour eux à long terme ?

UN. Dans la plupart des cas, il s’agit de retirer le joueur des livres, car le règlement de la résiliation est souvent nettement inférieur au total des salaires impayés si le contrat devait se terminer. Surtout avec un joueur dont le contrat expire – avec une prolongation exclue – il serait peut-être préférable d’accepter une résiliation anticipée si l’entraîneur-chef a clairement indiqué que le joueur n’est plus susceptible de figurer ou est perçu comme ayant un influence négative sur l’équipe.

Q. Pourquoi certains clubs laissent-ils si tard jusqu’au jour limite pour faire leurs affaires ?

UN. Il existe plusieurs raisons. Des blessures ou des départs soudains – où le club a reçu une offre trop tentante pour être refusée (encore une fois, particulièrement pertinente lorsque le joueur est dans la dernière année de contrat) – peuvent précipiter les transferts de dernière minute. Bien que cela ne soit peut-être pas conforme à la stratégie à long terme du club ou aux meilleures pratiques, commencer mal la saison peut également forcer une activité de dernière minute dans la fenêtre de transfert. Même si cela peut être un moyen coûteux de dissimuler les fissures, être vu pour renforcer l’équipe est souvent le seul moyen d’apaiser les fans mécontents ou les médias remettant en question les ambitions du club.

Certaines opportunités peuvent également se présenter juste à la fin d’une fenêtre de transfert, des joueurs auparavant indisponibles étant soudainement ouverts à rejoindre en raison de circonstances imprévues auparavant, ou à la suite de “dominos de transfert” ailleurs. Certains clubs – en particulier ceux qui ne sont pas désespérés de laisser un joueur partir – savent qu’ils sont susceptibles d’obtenir des frais de transfert plus élevés à l’approche de la date limite, ils ne commenceront donc à écouter les offres qu’avec seulement un jour ou deux. aller . De l’autre côté de la médaille, un club peut estimer qu’il est plus facile de faire pression sur un autre club ou joueur à mesure que le temps passe, de sorte qu’il peut se retrouver avec une offre moins chère que s’il avait fait un pas des mois plus tôt.