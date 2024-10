Que sont les médicaments GLP-1 et qui devrait les utiliser ?

En raison de sa popularité croissante au cours des dernières années, vous avez probablement entendu parler de médicaments comme Ozempic. Les médicaments agonistes du GLP-1 ont suscité une attention considérable, notamment en raison de leur rôle dans la gestion du poids et le traitement du diabète de type 2.

Bien que ces médicaments existent depuis près de 20 ans pour le diabète, ils n’ont été popularisés que récemment en tant qu’outil de gestion de l’appétit et de promotion de la perte de poids. Explorons exactement ce que sont les médicaments GLP-1, leurs avantages potentiels, leurs risques et qui devrait (ou ne devrait pas) envisager de les prendre.

Que sont les médicaments GLP-1 ?

Les agonistes du GLP-1 sont une classe de médicaments qui imitent l’action de l’hormone GLP-1 (glucagon-like peptide-1), impliquée dans la production d’insuline et la régulation de l’appétit.

«GLP-1 signifie glucagon-like peptide-1. C’est une hormone produite par nos intestins lorsque nous mangeons. Le GLP-1 aide notre pancréas à produire plus d’insuline, ce qui peut contribuer à la régulation de la glycémie et participe à la régulation de l’appétit. Notre propre GLP-1 naturel est décomposé en 1 à 2 minutes. Les médicaments GLP-1 sont conçus pour ne pas se décomposer facilement. Cela signifie que les niveaux de GLP-1 du médicament deviennent beaucoup plus élevés, ce qui se traduit par un meilleur contrôle de la glycémie et de l’appétit », explique Dr Spencer Nadolsky, DO, un médecin spécialiste de l’obésité et des lipides.

De nombreuses personnes décrivent les bienfaits du médicament comme une sensation de faim moindre, une sensation de satiété plus rapide et moins de « bruits de nourriture » ou de pensées concernant la nourriture tout au long de la journée.

Différents types de médicaments GLP-1

Il existe plusieurs types de médicaments GLP-1 disponibles, chacun avec des schémas posologiques et des formes d’administration différents. Certains des agonistes du GLP-1 les plus connus comprennent Ozempic, Wegovy et Trulicity. Zepbound est le médicament GLP-1 le plus récent du marché.

Bien que tous ces médicaments partagent un mécanisme d’action similaire, ils peuvent différer dans leurs utilisations spécifiques, par exemple s’ils sont plus couramment prescrits pour la gestion du diabète ou la perte de poids. Voici une liste des médicaments GLP-1 couramment prescrits :

Saxenda

Byetta

Vérité

Victoire

Mounjaro

Ozempic

Wegovy

Lié à Zep

Avantages potentiels des agonistes du GLP-1

Les médicaments GLP-1 offrent une gamme d’avantages potentiels pour la santé, en particulier pour les personnes atteintes de diabète de type 2 ou celles qui cherchent à perdre du poids. Les recommandations des prescripteurs pour la perte de poids incluent « les personnes ayant un IMC de 30 ou plus ou un IMC d’au moins 27 et une maladie coexistante telle que le diabète, les maladies cardiaques ou l’apnée du sommeil peuvent être prises en compte pour ces médicaments », partage Mélissa Mitri, MS, RDrédactrice en nutrition et propriétaire de Melissa Mitri Nutrition.

Ils peuvent également être utiles à quelqu’un qui a tenté à plusieurs reprises de perdre du poids avec un régime traditionnel ou de faire de l’exercice avec une reprise de poids continue. En effet, les agonistes du GLP-1 peuvent aider à contrecarrer les causes physiologiques de la reprise de poids, ce qui peut aider à réduire le cycle de poids yo-yo au fil du temps, ajoute Mitri. Cependant, il est important de noter que les médicaments GLP-1 sont destinés à compléter une alimentation équilibrée et un mode de vie sain, et non à les remplacer.

Ces médicaments aident à réguler la glycémie et l’appétit en augmentant la production d’insuline et en diminuant la production de glucose dans le foie. De plus, ils ralentissent le processus digestif, ce qui peut vous aider à vous sentir rassasié pendant de plus longues périodes, réduisant ainsi l’appétit et la consommation alimentaire, ce qui peut aider à perdre du poids. Cette combinaison de stabilisation de la glycémie et de gestion saine du poids peut être particulièrement utile pour les personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques et l’obésité.

Risques potentiels des agonistes du GLP-1

Bien que les médicaments GLP-1 puissent être très efficaces, ils ne sont pas sans risques. En raison du ralentissement de la vidange gastrique, les effets secondaires courants peuvent inclure des nausées, des vomissements, de la diarrhée et de la constipation. « D’autres effets secondaires sont possibles, comme des maux de tête ou des réactions au site d’injection, puisque la plupart des agonistes du GLP-1 sont administrés par injection », commente Mitri.

Néanmoins, des risques plus graves peuvent inclure la pancréatite, les problèmes de vésicule biliaire, l’insuffisance rénale et un risque accru de tumeurs thyroïdiennes, bien que ces risques soient relativement rares et observés chez les personnes ayant des antécédents personnels ou familiaux de ces affections avant de commencer le traitement.

« Il existe une légère augmentation du risque de calculs biliaires, pouvant conduire à une crise de la vésicule biliaire. Cela peut être dû à la perte de poids rapide provoquée par le médicament », propose le Dr Nadolsky.

Cependant, s’ils sont prescrits correctement, ces symptômes sont généralement légers et ont tendance à s’améliorer avec le temps à mesure que le corps s’adapte au médicament. Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec vos prestataires de soins de santé pour surveiller tout risque ou effet secondaire potentiel et vous assurer que le médicament convient bien à votre style de vie personnel et à vos antécédents médicaux.

Qui devrait prendre des médicaments agonistes du GLP-1 ?

Les médicaments GLP-1 sont généralement prescrits aux personnes atteintes de diabète de type 2 qui ont du mal à gérer leur glycémie, surtout si les autres traitements n’ont pas été efficaces.

Ces médicaments peuvent également être bénéfiques pour les personnes obèses ou celles qui ont besoin d’aide pour gérer leur poids en raison d’autres problèmes de santé. Étant donné que les agonistes du GLP-1 sont efficaces pour réduire l’appétit et favoriser la perte de poids, ils sont devenus une prescription de plus en plus courante pour les personnes répondant à certains critères de poids ou de santé, même si elles ne souffrent pas de diabète. Voici les personnes qui pourraient être aptes à prendre un médicament GLP-1 :

Personnes atteintes de diabète de type 2 qui ont du mal à gérer leur glycémie avec d’autres traitements.

qui ont du mal à gérer leur glycémie avec d’autres traitements. Personnes obèses ou ceux qui ont des difficultés à gérer leur poids malgré les changements de mode de vie.

ou ceux qui ont des difficultés à gérer leur poids malgré les changements de mode de vie. Patients souffrant de problèmes de santé liés au poids comme l’hypertension, l’apnée du sommeil, la stéatose hépatique et la lipidémie, qui peuvent bénéficier d’un soutien à la perte de poids.

comme l’hypertension, l’apnée du sommeil, la stéatose hépatique et la lipidémie, qui peuvent bénéficier d’un soutien à la perte de poids. Ceux qui n’ont pas réussi avec d’autres médicaments ou traitements pour la glycémie ou la gestion du poids.

avec d’autres médicaments ou traitements pour la glycémie ou la gestion du poids. Patients présentant un comportement de frénésie alimentaire peuvent bénéficier de ces médicaments. Cependant, vous devriez prendre cette décision avec un spécialiste des troubles de l’alimentation qui comprend votre situation unique, car il existe également des risques pour les personnes souffrant d’hyperphagie boulimique de prendre l’appétit et de supprimer les médicaments.

Consultez un professionnel de la santé pour déterminer si les médicaments agonistes du GLP-1 conviennent à votre état de santé spécifique.

Qui devrait éviter les médicaments GLP-1

Tout le monde n’est pas un bon candidat pour les médicaments GLP-1. Ces médicaments doivent généralement être évités par les personnes ayant des antécédents de certaines pathologies, comme la pancréatite ou le cancer de la thyroïde. Les femmes enceintes ou qui allaitent voudront peut-être également éviter les agonistes du GLP-1, car l’innocuité de ces médicaments pendant la grossesse n’a pas été bien établie. Parlez toujours à votre équipe soignante pour déterminer ce qui vous convient le mieux. Ceux qui souhaitent éviter les médicaments GLP-1 comprennent :

Personnes ayant des antécédents de pancréatite ou d’autres conditions pancréatiques.

ou d’autres conditions pancréatiques. Ceux qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancer de la thyroïde ou des tumeurs thyroïdiennes.

ou des tumeurs thyroïdiennes. Celles qui sont enceintes ou qui allaitent car l’innocuité de ces médicaments pendant la grossesse n’a pas été établie.

car l’innocuité de ces médicaments pendant la grossesse n’a pas été établie. Personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux graves comme la gastroparésie, où un ralentissement de la digestion pourrait aggraver les symptômes.

comme la gastroparésie, où un ralentissement de la digestion pourrait aggraver les symptômes. Les personnes souffrant d’insuffisance pondérale ou mal nourris. Cela peut inclure les personnes âgées qui pourraient subir des effets secondaires graves liés à une perte de poids drastique et à une réduction de la masse musculaire, ainsi que celles présentant des carences nutritionnelles connues.

Jessie Carpenter, MA, MD, RD, LDpropriétaire de Nutrition Prescription, rappelle que les injections doivent être prises sur du long terme en raison du taux élevé de bénéfices inversés à l’arrêt. De plus, vous devez tenir compte du fardeau financier potentiel du médicament et de la probabilité d’éventuelles pénuries, ce qui signifie que vous pourriez vous en passer pendant un certain temps. «Je recommande fortement de modifier votre régime alimentaire, vos exercices et votre mode de vie, avec ou sans médicaments», commente Carpenter.

Il est important de discuter de vos antécédents médicaux complets avec un professionnel de la santé avant de commencer tout nouveau médicament, y compris les agonistes du GLP-1.

L’essentiel

Les médicaments GLP-1 sont à la mode, mais ils offrent des avantages significatifs aux personnes souffrant de diabète de type 2 et à celles qui cherchent à perdre du poids. En raison de la vidange retardée de l’estomac et de la réduction des effets secondaires signalant l’appétit, la plupart des gens perdent du poids sans signaux de faim forts ni « bruit de nourriture ».

Bien qu’ils puissent être très efficaces, il est important de peser les risques potentiels et de travailler en étroite collaboration avec un professionnel de la santé pour déterminer si ces médicaments constituent le bon choix pour vous. Que vous les envisagiez pour gérer votre glycémie ou perdre du poids, les agonistes du GLP-1 peuvent être un outil puissant pour certains lorsqu’ils sont utilisés de manière appropriée.