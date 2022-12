Que sont les JDAM ? Et que feront-ils pour l’Ukraine ?

Ils sont également relativement peu coûteux, selon les calculs du Pentagone. Une fiche d’information de la Marine mise à jour en 2021 a fixé le prix moyen du kit JDAM de base à un peu plus de 24 000 $ pièce.

D’où viennent-ils?

Le JDAM est né de la frustration des pilotes et des chefs de l’armée de l’air face à un autre type de bombe guidée lors de l’opération Desert Storm en 1991.

Utilisée pour la première fois en petit nombre vers la fin de la guerre du Vietnam, cette bombe s’appelait Paveway II. À l’époque, l’idée était considérée comme révolutionnaire : un kit coûteux fixé au nez et à la queue d’un Mark-80 pouvait rendre la bombe autrement non guidée manoeuvrable le long de la trajectoire d’un laser rayonnant depuis le sol ou depuis un avion au-dessus. Mais en Irak, des tempêtes de sable et de la fumée ont souvent perturbé la trajectoire des faisceaux laser, faisant manquer sa cible à la bombe.

Des mois après la fin de cette guerre, l’armée de l’air a décidé que les pilotes militaires avaient besoin d’un kit qui ne coûterait pas plus cher que Paveway II et pourrait guider les bombes dans toutes les conditions météorologiques. Une nouvelle constellation de satellites GPS offrait une solution, émettant en continu des signaux radio qui pouvaient guider les bombes nuit et jour, qu’il pleuve ou qu’il vente.

Les dirigeants de l’Air Force ont accéléré les travaux sur un appareil similaire pour produire ce qui est finalement devenu des JDAM, qui sont maintenant fabriqués par Boeing dans une usine de St. Charles, dans le Missouri.

Pourquoi les États-Unis ont-ils attendu pour donner ces bombes à l’Ukraine ?

Contrairement à certaines armes fournies par les États-Unis, le problème n’est pas la durée de la formation ou le coût de la maintenance. Quelques problèmes matériels et logiciels fondamentaux ont dû être résolus : les kits JDAM n’ont pas été conçus pour être utilisés avec les bombes ukrainiennes de fabrication russe, et les avions de combat russes du pays ne peuvent pas transporter de bombes de fabrication américaine, et les ordinateurs de vol russes ne peuvent pas non plus communiquer électroniquement avec les munitions guidées américaines. .

Depuis que la Pologne, un ancien satellite de l’Union soviétique, a rejoint l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, certains de ses avions de combat russes MIG-29 ont été convertis pour transporter des munitions occidentales, mais cela a nécessité le remplacement de leurs systèmes informatiques de conception soviétique et de certains câbles par des équipements occidentaux. engins fabriqués. Une approche plus rapide était nécessaire pour l’Ukraine.