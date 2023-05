Que sont les essais de sortie du football ? Comment ces camps de football potentiellement changeants fonctionnent vraiment

Se faire dire que vous n’êtes pas assez bon pour décrocher un contrat professionnel est l’une des conversations les plus déchirantes qu’un jeune footballeur puisse avoir. Mais cela ne doit pas toujours être là où le voyage s’arrête.

De nombreux jeunes joueurs trouvent un chemin de retour dans le jeu via des essais d’évaluation, également appelés essais de sortie.

« Les épreuves d’évaluation, c’est pour les joueurs qui arrivent en fin d’apprentissage, qui ne vont pas être gardés par leurs clubs pour des contrats professionnels », a expliqué Henry Westmacott, chargé de communication à la League Football Education (LFE). QuatreQuatreDeux.

Westmacott organisera trois événements à travers le Royaume-Uni tout au long du mois de mai.

« Nous aidons ces joueurs à trouver de nouvelles opportunités. »

Les épreuves rassemblent des centaines de joueurs en quête d’une seconde chance. Les seules conditions d’éligibilité sont qu’ils ont passé la saison précédente dans les livres d’un club EFL et qu’ils sont membres de la PFA. Ils consistent même en des exercices techniques et des jeux plus petits et plus grands, avec des éclaireurs présents.

« Tous les clubs de la Ligue de football ne sont pas présents, mais la grande majorité envoie quelqu’un. Nous avons également des participants de Premier League et de Scottish Premiership. S’ils voient quelqu’un qu’ils aiment, ils manifestent leur intérêt et nous en informons le joueur.

Les essais LFE sont peut-être les plus connus, mais il en existe bien d’autres. Ces camps peuvent changer la vie des joueurs, les meilleurs exemples étant peut-être Jamie Vardy et Chris Smalling, qui ont tous deux participé au processus et ont ensuite remporté des titres de Premier League et remporté des sélections en Angleterre.

« J’avais l’intention d’aller à l’université », se souvient Smalling, qui a remporté la première Ligue de conférence Europa avec la Roma la saison dernière, après avoir été libéré par Millwall à l’adolescence. Le défenseur a ensuite participé à des essais d’évaluation avant d’être récupéré par Maidstone hors ligue et de sceller un déménagement à Fulham.

« Je n’avais rien à perdre et j’ai tout donné. Ça a plutôt bien marché. »

Alors que Smalling a finalement décidé de ne pas aller à l’université, certains joueurs sont poussés vers l’enseignement supérieur à la suite des essais.

« Les jeux sont disponibles pour être regardés en ligne, ce qui signifie que de nombreux participants s’intéressent à l’étranger », déclare Westmacott. « Un résultat croissant que nous constatons est que de jeunes joueurs sont pris en charge par des collèges aux États-Unis et gagnent des bourses pour aller étudier. Ce n’est peut-être pas ce qu’ils s’attendaient à faire dans leur carrière, mais cela leur permet de continuer à jouer au jeu qu’ils aiment, ainsi que de repartir avec un diplôme ou un diplôme en poche à la fin.

Les semaines et les mois à venir verront des milliers de jeunes footballeurs tenter d’éblouir pour une place dans le football professionnel. Branchez-vous… vous pourrez peut-être apercevoir un futur champion de haut vol.