Que sont les édulcorants artificiels et comment peuvent-ils nuire à votre intestin ?

Selon de nouvelles recherches, les édulcorants artificiels couramment utilisés peuvent provoquer la maladie de bactéries intestinales auparavant saines et envahir la paroi intestinale, entraînant potentiellement de graves problèmes de santé. L’étude, publiée dans l’International Journal of Molecular Sciences, est la première à montrer les effets pathogènes de certains des édulcorants artificiels les plus largement utilisés – la saccharine, le sucralose et l’aspartame – sur deux types de bactéries intestinales, E. coli (Escherichia coli) et E. faecalis (Enterococcus faecalis).

Des études antérieures ont montré que les édulcorants artificiels peuvent modifier le nombre et le type de bactéries dans l’intestin, mais la nouvelle recherche moléculaire, dirigée par des universitaires de l’Université Anglia Ruskin (ARU), a démontré que les édulcorants peuvent également rendre les bactéries pathogènes. Il a découvert que ces bactéries pathogènes peuvent s’attacher, envahir et tuer les cellules Caco-2, qui sont des cellules épithéliales qui tapissent la paroi de l’intestin.

« La consommation d’édulcorants artificiels suscite de nombreuses inquiétudes, certaines études montrant que les édulcorants peuvent affecter la couche de bactéries qui soutient l’intestin, connue sous le nom de microbiote intestinal », a déclaré Havovi Chichger, de ARU’s Biomedical Science.

« Ces changements pourraient conduire à une invasion de nos propres bactéries intestinales et à des dommages à notre intestin, qui peuvent être liés à une infection, une septicémie et une défaillance de plusieurs organes », a ajouté Chichger.

Il est connu que des bactéries telles que E. faecalis qui traversent la paroi intestinale peuvent pénétrer dans la circulation sanguine et se rassembler dans les ganglions lymphatiques, le foie et la rate, provoquant un certain nombre d’infections, y compris la septicémie.

Cette nouvelle étude a découvert qu’à une concentration équivalente à deux canettes de boisson gazeuse diététique, les trois édulcorants artificiels augmentaient considérablement l’adhésion d’E. coli et d’E. faecalis aux cellules intestinales Caco-2 et augmentaient de manière différentielle la formation de biofilms.

Les bactéries qui se développent dans les biofilms sont moins sensibles aux traitements antimicrobiens et sont plus susceptibles de sécréter des toxines et d’exprimer des facteurs de virulence, qui sont des molécules pouvant provoquer des maladies.

De plus, les trois édulcorants ont poussé les bactéries intestinales pathogènes à envahir les cellules Caco-2 trouvées dans la paroi de l’intestin, à l’exception de la saccharine qui n’a eu aucun effet significatif sur l’invasion d’E. coli, ont déclaré les chercheurs.

