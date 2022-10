Que sont les drones kamikazes ? La Russie et l’Ukraine les utilisent en temps de guerre

Commentez cette histoire Commentaire

La Russie a frappé profondément en Ukraine pour frapper la capitale, Kyiv, avec des drones kamikazes – de petits appareils aéroportés qui peuvent toucher une cible à distance et sont suffisamment agiles pour éviter de nombreuses défenses aériennes. Voici ce que nous savons des avions meurtriers et de leur rôle dans la guerre. Que sont les drones kamikazes ? Les drones déployés par la Russie, selon des responsables ukrainiens et américains, sont fabriqués en Iran, où ils sont connus sous le nom de Shahed-136. Ils sont conçus pour frapper des cibles spécifiques avec des explosifs qui peuvent être livrés à des distances allant jusqu’à 1 500 milles.

La Russie a renommé le Shahed-136 en Geran-2. L’Iran nie avoir donné à la Russie des drones pour les utiliser dans sa guerre contre l’Ukraine.

Les drones font partie d’une catégorie d’armes connue sous le nom de munitions vagabondes – ce qui signifie qu’ils «sont conçus pour flâner sur les champs de bataille», à la recherche de cibles telles que des radars, Ingvild Bode, professeur agrégé au Center for War Studies, un groupe de recherche au sein de l’Université du Danemark du Sud, a précédemment déclaré au Washington Post. “Quand ils ont trouvé la cible, [they] s’y lancer. » C’est pourquoi le terme “kamikaze” est souvent appliqué à cela et à des armes telles que les drones Switchblade fabriqués aux États-Unis.

En raison des bourdonnements distinctifs qu’ils émettent à leur approche, les Shahed-136 sont généralement moins destructeurs que les missiles de précision – les civils peuvent les voir et les entendre arriver, ils ont donc plus de temps pour se mettre à l’abri avant toute explosion. Et contrairement aux gros missiles, leur rayon de souffle est plus petit et n’envoie pas nécessairement des éclats d’obus dans toutes les directions.

Mais ils peuvent aussi contourner les défenses aériennes de l’Ukraine – ou forcer l’armée à utiliser ses ressources limitées de défense aérienne pour les neutraliser avant qu’elles ne puissent atteindre leur cible.

Comment la Russie les utilise-t-elle ?

Les forces russes à la recherche d’un avantage sur le champ de bataille utilisent de plus en plus des drones. Des responsables américains et alliés, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter des questions de sécurité, ont déclaré à The Post que l’Iran avait récemment commencé à livrer des drones et d’autres armes à la Russie, envoyant des conseillers techniques pour former les forces russes à leur fonctionnement. Les responsables du Pentagone ont publiquement confirmé l’utilisation de drones iraniens dans les frappes aériennes russes.

L’Ukraine pense que la Russie a commandé jusqu’à 2 400 drones kamikazes à l’Iran. En réponse, Kyiv a exhorté ses alliés à envoyer des systèmes sophistiqués de défense aérienne.

L’Iran prévoit d’envoyer des missiles et des drones à la Russie pour la guerre contre l’Ukraine, selon des responsables

La Russie a largement utilisé des drones kamikazes pour attaquer des cibles militaires et des infrastructures dans le sud de l’Ukraine. Ses forces ont déployé pour la première fois le Shahed-136 dans le nord-est de l’Ukraine en septembre, selon le ministère britannique de la Défense. Dans une mise à jour du renseignement, le ministère a fait valoir que l’utilisation des armes près des lignes de front suggérait “que la Russie tente d’utiliser le système pour mener des frappes tactiques plutôt que contre des cibles plus stratégiques plus loin sur le territoire ukrainien”.

Depuis la mi-septembre, les forces ukrainiennes ont affirmé avoir abattu des drones de fabrication iranienne dans diverses parties de l’Ukraine. S’adressant par vidéoconférence aux dirigeants du Groupe des Sept la semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré : « Toutes les 10 minutes, je reçois un message sur l’utilisation par l’ennemi des Shaheds iraniens.

Photos : le moment où des drones kamikazes ont frappé le centre de Kyiv

Cela a conduit Kyiv à dégrader ses relations diplomatiques avec Téhéran. Zelensky a qualifié le partenariat entre la Russie et l’Iran de “collaboration avec le mal”, tandis que Téhéran a accusé Kyiv d’avoir réagi de manière excessive sur la base de “rapports non confirmés” et du “battage médiatique des parties étrangères”.

Les drones ont été utilisés pour la première fois pour frapper le centre de Kyiv lundi dans ce qui semblait être une tentative de cibler une centrale thermique qui alimente la capitale. Au moins quatre personnes ont été tuées dans les explosions, ont indiqué des responsables. Mykhailo Podolyak, conseiller principal de Zelensky, accusé l’Iran d’être “responsable des meurtres d’Ukrainiens”.

La Russie a frappé Kyiv avec des drones kamikazes le 17 octobre, une semaine après avoir mené des attaques meurtrières à travers l’Ukraine. (Vidéo : Le Washington Post)

Comment l’Ukraine les utilise-t-elle ?

Les États-Unis se sont engagés à envoyer à l’Ukraine plus de 700 de leurs propres drones kamikazes, appelés Switchblades, et ont formé des soldats ukrainiens en avril à leur utilisation.

Avec son corps fin et ses ailes en forme de règle, le drone Switchblade est différent en apparence du Shahed-136, qui ressemble à un avion de chasse miniature. Mais l’idée derrière les deux armes est la même : permettre à un opérateur distant d’éliminer une cible avec une efficacité mortelle et d’échapper à la détection et à la défense aérienne.

L’Ukraine a également déployé des drones Bayraktar TB2 de fabrication turque et affirme avoir détruit de nombreuses cibles militaires russes avec eux. Ce drone est si populaire en Ukraine qu’un soldat ukrainien a sorti une chanson en son honneur.

Par ailleurs, le journal The Guardian a rapporté que deux Ukrainiens ont levé 9,6 millions de dollars la semaine dernière pour l’achat de drones ukrainiens RAM II, qui peuvent transporter une charge utile explosive de plus de 6½ livres.