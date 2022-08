Que sont les douleurs de croissance ? Il s’avère que personne ne sait vraiment

Un groupe de chercheurs de l’Université de Sydney en Australie a voulu savoir s’il existait des recherches proposant une définition ou des critères plus précis. Ils ont passé au peigne fin huit bases de données à la recherche d’articles mentionnant des douleurs de croissance ou des douleurs de croissance chez les enfants ou les adolescents. Ils ont trouvé 145 études et se sont mis à la recherche d’un terrain d’entente : Où se produisent les douleurs de croissance ? A quel âge commencent-ils ? Existe-t-il des modèles ? Facteurs de risque? Caractéristiques cliniques communes ? Liens avec des activités particulières ?

Bien que certaines études suggèrent que jusqu’à un tiers des enfants ont des douleurs de croissance, le terme a longtemps semblé plus proche de la médecine traditionnelle que d’un véritable diagnostic médical. Même ainsi, les parents, les enseignants et les médecins l’utilisent fréquemment lorsqu’ils n’ont pas d’autre réponse évidente à une douleur particulière qu’un enfant ou un adolescent pourrait décrire.

L’expression fourre-tout pour les douleurs aléatoires que les enfants et les adolescents ont est si courante qu’elle a même inspiré le nom d’un comédie de situation des années 1980 . Pourtant, lorsque les scientifiques ont creusé les preuves pour découvrir ce que sont réellement les douleurs de croissance, ils ont découvert que personne ne le savait vraiment. Les définitions étaient aussi aléatoires et omniprésentes que les douleurs mêmes dont se plaignent les enfants, les chercheurs rapport dans la revue Pédiatrie.

Ce qu’ils ont découvert, c’est qu’il n’y a “aucun consensus sur ce que sont réellement les douleurs de croissance, ce qu’elles signifient, comment elles sont définies et comment elles doivent être diagnostiquées”, a expliqué le co-auteur Steven J. Kamper, PhD, dans un vidéo sur les découvertes. “Les définitions étaient vraiment variables, vraiment vagues et parfois carrément contradictoires”, a-t-il déclaré. “Certaines études suggéreraient que les douleurs de croissance se produisent dans les bras, d’autres dans les membres inférieurs uniquement. Certains ont dit que c’était à propos des muscles, d’autres des articulations.”

La chose la plus proche de la cohérence qu’ils ont trouvée était qu’exactement la moitié des études mentionnaient que la douleur était dans les membres inférieurs. Près de la moitié (48 %) l’ont décrite comme se produisant le soir ou la nuit, 42 % ont déclaré qu’elle était récurrente, 35 % ont déclaré qu’elle se produisait chez les jeunes avec un examen physique par ailleurs normal et 31 % ont déclaré que la douleur se produisait des deux côtés du corps. corps. En dehors de ceux-ci, aucune autre caractéristique commune n’a été mentionnée dans plus de 30 % des études.