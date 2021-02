Juan Diego Gaitán, co-fondateur de Food Craft et Analú, prépare des hamburgers et des desserts dans sa cuisine à Madrid, comme il le ferait dans un restaurant. La différence est qu’il n’a pas de salle à manger, de serveurs ou même de son propre magasin au rez-de-chaussée. Ses repas vont directement de sa cuisinière à la porte du client.

Il loue une soi-disant «cuisine sombre». C’est un espace de cuisson dans un entrepôt partagé destiné aux entreprises de livraison de nourriture. En raison des restrictions du COVID-19, l’industrie est en plein essor.

Il a lancé sa marque avec ses partenaires après avoir perdu son emploi pendant la pandémie, et cette aventure lui a permis de démarrer rapidement une entreprise avec un petit investissement et moins de risques.

«Si nous avions eu un restaurant conventionnel, nos coûts fixes seraient beaucoup plus élevés et avec toutes les restrictions, les coûts fixes auraient été pénibles. Nous devions continuer à payer le loyer et les salaires. Cela nous donne une flexibilité totale, de gérer un marque de hamburgers à une marque de desserts, sans aucun coût supplémentaire. «

Les Espagnols commandent désormais deux fois plus de livraisons de nourriture qu’avant le verrouillage et les entreprises qui vendent exclusivement en ligne ont augmenté de 23%.

Une douzaine de ces cuisines communes sont dispersées à travers Madrid et leur expansion crée des frictions avec les habitants qui se plaignent des odeurs et du trafic de livraison constant, ainsi qu’avec les restaurateurs traditionnels, qui exigent plus de réglementation du secteur. «

Jaime Martínez de Velasco possède un entrepôt dans le centre de Madrid qui accueillera bientôt jusqu’à 18 cuisines. Il dit qu’il comprend les préoccupations concernant le nouveau modèle commercial, mais insiste sur le fait que les cuisines partagées répondent à toutes les exigences. « Les exigences sanitaires, hygiéniques et urbaines pour ce type d’installation sont les mêmes voire plus sévères [than traditional restaurants]. «

Martínez de Velasco pense que les cuisines sombres sont là pour rester et fusionneront probablement avec les restaurants traditionnels à l’avenir, comme les marques de vêtements qui combinent les magasins de grande rue avec une solide plateforme de vente en ligne.

« Les chaînes de propriétaires d’entreprises combineront des restaurants phares dans les rues principales avec des cuisines qui leur permettront d’être rapides, agiles et très bons pour les livraisons de nourriture. »

La pandémie a consolidé l’activité de livraison de nourriture en Espagne et devrait continuer de croître de 20% en 2021.