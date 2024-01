Que sont les « cubes d’immunité » virale – et vous empêchent-ils vraiment de tomber malade ?

Santé





Alors que tout le monde continue de tousser et de renifler pendant l’hiver, cette astuce santé pourrait être le remède.

Le hashtag #ImmunitéCubes a 4,6 milliards de vues sur TikTok alors que les experts mettent en garde contre la tripledémie continue – la flambée des cas de VRS, de grippe et de COVID-19.

Les cubes d’immunité sont fabriqués à partir d’ingrédients nutritifs qui sont mélangés et congelés pour être facilement disponibles pour être ajoutés à l’eau chaude, au thé ou aux smoothies pour un apport supplémentaire de vitamines.

“Certains aliments sont riches en nutriments et peuvent aider à soutenir votre système immunitaire”, a déclaré au Post le Dr Natasha Bhuyan, de One Medical.

Bien que les recettes varient légèrement, les cubes d’immunité contiennent généralement de l’orange, du citron, du gingembre, des carottes, du curcuma, du miel brut, du poivre noir, du lait de coco, de l’eau de coco et de l’eau plate.

“Ils sont sucrés, acidulés, crémeux et regorgent d’ingrédients pour aider à maintenir votre système immunitaire en pleine forme tout au long de l’hiver”, avocat et auteur de livres de cuisine. Nicole K.Modicconnu en ligne sous le nom Accro au chou frisé, a écrit sur son blog.

“Non seulement ils sont délicieux ET nutritifs, mais ils sont si simples et faciles à préparer”, a ajouté Modic. “C’est la recette ultime des filles paresseuses!”

Avec 71 800 vues, Modic a l’une des vidéos TikTok les plus virales favorisant les bienfaits pour la santé et le goût délicieux des cubes d’immunité.

Mais pourquoi peuvent-ils contribuer à renforcer l’immunité, comme le prétend Bhuyan ?

Recette du cube d’immunité de Nicole K. Modic alias Kale Junkie

½ citron, haché

1 carotte, hachée

1 cuillère à café de curcuma moulu

1 cuillère à café de poivre noir

2 à 3 morceaux de gingembre cru

⅓ tasse de miel de Manuka

tasse de miel de Manuka 1 orange, hachée

½ tasse de lait de coco (facultatif)

3 tasses d’eau ou d’eau de coco

Les citrons piquants regorgent d’antioxydants, de fibres et constituent une excellente source de vitamine C, qui peut aider à renforcer l’immunité globale.

Les carottes sont riches en vitamine A et en bêta-carotène, ainsi que d’autres nutriments qui se sont révélés offrir une longue liste d’avantages, notamment aider à équilibrer la glycémie et améliorer la santé du cerveau.

Lorsqu’ils sont associés, le curcuma et le poivre noir fournir un punch supplémentaire car le poivre noir permet à votre corps de mieux absorber la plante médicinale orange vif pour bénéficier de tous ses effets anti-inflammatoires.

«Ce sont tous des ingrédients fantastiques pour soutenir la santé immunitaire», a confirmé Frances Largeman-Roth, diététiste et auteur de livres de cuisine, à TODAY.com.

Le gingembre aide pour soulager le stress et indigestiongrâce au gingérol, un composé naturel du gingembre frais.

Presser un peu de miel sucré et collant dans le mélangeur ajoute non seulement du goût, mais ajoute également un agent anti-inflammatoire, antioxydant et antibactérien.

Largement connues pour être une excellente source de vitamine C, les oranges aident à renforcer notre système immunitaire pour combattre toutes les maladies.

Terminer la concoction avec du lait de coco apporte une protection antioxydante contre les maladies et les antimicrobiens contre les infections, tandis que l’eau de coco ajoute une touche de saveur et encore plus de vitamine C.

Cependant, Bhuyan a souligné que « comme pour tout ce que nous mangeons, nous devons veiller à ne pas en faire trop ».

En d’autres termes, trop de bonnes choses peuvent être mauvaises.

Une surdose de certains nutriments peut déséquilibrer votre corps. Par exemple, en prenant trop de vitamine C peut provoquer des nausées, des vomissements, de la diarrhée et d’autres symptômes que les cubes d’immunité étaient censés éviter.

L’expert a également ajouté qu’il ne fallait pas s’y fier.

“L’utilisation de ces cubes d’immunité devrait également être associée à une alimentation globalement saine, à un sommeil suffisant, à rester actif et à gérer le stress”, a déclaré Bhuyan.











