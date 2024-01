Que sont les cubes d’immunité et fonctionnent-ils réellement ?

Alors que la saison du rhume et de la grippe bat son plein, maintenir un système immunitaire fort devrait être une priorité absolue. Sur les réseaux sociaux, les tendances à essayer ne manquent pas et sont censées éloigner les bugs. Un exemple est le cube d’immunité, une concoction mélangée et congelée remplie d’ingrédients délicieux et nutritifs.

Sur TIC Tac, une recherche rapide de « cubes d’immunité » génère des dizaines de vidéos avec des centaines de milliers de likes. Bien que différentes personnes préparent leurs cubes d’immunité de différentes manières, elles ont tendance à avoir les mêmes ingrédients généraux et la même préparation : jetez l’orange, le citron, le gingembre, le curcuma, le miel brut, le poivre noir et l’eau de coco dans un mélangeur et congelez le liquide dans des bacs à glaçons. . Ils sont ensuite prêts à être ajoutés à de l’eau chaude, du thé ou un smoothie.

Mais les cubes d’immunité offrent-ils vraiment tous les avantages revendiqués par les utilisateurs des médias sociaux ? Y a-t-il des risques à les essayer ? Voici ce que disent une diététiste et un médecin spécialiste des maladies infectieuses.

Que sont les cubes d’immunité ?

Les cubes d’immunité sont ainsi nommés parce qu’ils sont des cubes congelés composés d’ingrédients qui, selon certaines recherches, peuvent aider à renforcer le système immunitaire et votre santé en général, explique Frances Largeman-Roth, diététiste et auteur de livres de cuisine, à TODAY.com.

Les ingrédients du cube d’immunité comprennent généralement une combinaison de :

Orange

Citron

Gingembre

Carottes

Curcuma

Miel cru

Poivre noir

Lait de coco

L’eau de noix de coco

Eau

Les ingrédients sont ensuite mélangés, égouttés (selon les préférences) et congelés dans des bacs à glaçons. Vous pouvez ajouter un cube à une boisson chaude ou froide selon vos envies.

Auteur du livre de recettes Nicole K. Modic, connue en ligne sous le nom de Accro au chou friséa une des recettes les plus populaires sur TikTok.

Les cubes d’immunité fonctionnent-ils réellement ?

Les cubes d’immunité peuvent aider à renforcer votre système immunitaire. “Ce sont tous des ingrédients fantastiques pour soutenir la santé immunitaire”, déclare Largeman-Roth. Cependant, “une fois que vous êtes déjà malade, tout ce qu’ils peuvent faire, c’est vous aider à réduire un peu votre maladie et à soulager vos symptômes”.

Le gingembre peut combattre les nausées et possède des propriétés anti-inflammatoires, qui peuvent aider à réduire la douleur, explique Largeman-Roth. Le curcuma est également utilisé en médecine ayurvédique depuis des siècles pour ses bienfaits pour la santé.

La vitamine C, présente dans les oranges, les citrons et les noix de coco, peut s’épuiser lorsque vous êtes malade. Il est donc important de répondre à vos besoins quotidiens pour soutenir la fonction immunitaire, dit-elle. Cela représente 75 milligrammes par jour pour les femmes et 90 milligrammes par jour pour les hommes.

Le miel présente également de nombreux avantages pour la santé, tels que l’apaisement des maux de gorge et l’amélioration de la santé intestinale grâce à ses propriétés prébiotiques, selon Largeman-Roth. Et l’eau, bien sûr, vous maintient hydraté, ce qui est nécessaire à de nombreuses fonctions corporelles.

Fabriquer des cubes d’immunité est quelque chose que Largeman-Roth dit qu’elle recommanderait aux personnes qui ont le temps de le faire ; sinon, elle conseille de manger une orange et de boire une tasse d’eau chaude avec du miel, ou simplement de préparer un smoothie avec les ingrédients.

Mais elle déconseille de consommer plus de deux cubes d’immunité par jour. En effet, plus de 200 milligrammes de vitamine C par jour peuvent provoquer la diarrhée. Et gardez le miel hors de portée des enfants de moins de 1 an, souligne-t-elle.

Le Dr William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses au centre médical de l’université Vanderbilt, convient qu’il y a peu de mal à essayer la tendance des cubes d’immunité – tant que vous continuez à prendre d’autres précautions pour réduire votre risque de maladie, comme la vaccination, le port un masque, se laver les mains et respecter la distanciation sociale.

“(Les cubes d’immunité) ne vous donneront pas une armure proverbiale contre les virus et autres infections”, dit-il. “Il n’y a pas vraiment de fondement scientifique à cela.”

Mais “il n’y a aucune raison pour qu’il y ait des événements indésirables associés à cela”, ajoute Schaffner. “Nous ne voulons tout simplement pas que les gens deviennent si enthousiastes au point de penser que c’est la meilleure solution.” seulement chose à faire.”

Comment fabriquer des cubes d’immunité

Ally Love, contributrice du bien-être de TODAY, a partagé sa recette de cubes d’immunité lors d’un segment du 18 janvier dans l’émission TODAY.