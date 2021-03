Twitter a récemment annoncé qu’il introduirait de nouvelles fonctionnalités. Le premier est Super Followers, qui permettra aux créateurs de proposer des abonnements aux fans en échange d’un contenu exclusif, très proche de Patreon.

L’autre ajout, et celui qui peut avoir un attrait de masse, est Twitter Communities. Alors, de quoi s’agit-il et quand pourrez-vous utiliser cette fonctionnalité? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Que sont les communautés Twitter?

Les informations sont assez rares sur le terrain pour le moment, Twitter n’annonçant le concept que lors de sa journée des analystes TWTR 2021 plutôt que de préciser les détails. Le principe est à peu près le même que celui des groupes Facebook, en ce sens que les utilisateurs peuvent s’inscrire à des communautés qui suivent des sujets spécifiques. Donc, si vous êtes un fan de livres fantastiques par exemple, vous devriez pouvoir trouver un groupe de personnes partageant les mêmes idées pour discuter des dernières versions, partager des favoris et éviter généralement la morosité générale qui semble imprégner Twitter normal.

On ne sait pas encore si ceux-ci seront créés par Twitter ou suivront l’approche du groupe Facebook et permettront aux utilisateurs de créer eux-mêmes les communautés. Ce dernier semble beaucoup plus probable, car la diversité des intérêts représentés par les utilisateurs de Twitter serait une tâche énorme pour l’entreprise à essayer d’interpréter et de gérer.

Twitter a précédemment introduit Topics en 2019, qui permet aux utilisateurs de suivre certains intérêts et d’y accéder en tant que flux séparé. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité en ouvrant le menu Paramètres dans l’application Twitter et en appuyant sur l’option Thèmes. Sélectionnez ceux que vous souhaitez suivre, puis vous pourrez accéder à ces flux en appuyant dessus dans la section Thèmes.







Les communautés cherchent à prendre cette idée et à la développer en un groupe plus conversationnel plutôt qu’une liste de tweets compilée. Les gens créent déjà des communautés sur Twitter via des hashtags, mais les communautés officielles devraient faciliter la recherche et la participation à la conversation.

«L’une des particularités de Twitter est la diversité des micro-communautés qui se forment autour de différents espaces d’intérêt», a déclaré Kayvon Beykpour, chef de produit Twitter, lors de la présentation de l’Analyst Day. « Ces communautés forment une structure ad hoc avec peu de structure dans notre produit au-delà des #hashtags, ce qui témoigne de la fluidité et de l’ouverture de Twitter – mais il est également difficile de trouver ces communautés. Et encore plus difficile d’avoir des conversations plus ciblées au sein de ces communautés. . «

«Nous travaillons à résoudre ce problème», a-t-il déclaré, «en créant une expérience produit qui permet aux gens de se former, de découvrir et de participer plus facilement à ces micro-communautés. Et une expérience qui permet aux créateurs de personnaliser ces espaces, y compris définir et appliquer des normes sociales au-delà de nos conditions d’utilisation. «

Quand pourrai-je utiliser les communautés Twitter?

Il n’y a pas de date à laquelle la fonctionnalité Communautés fera ses débuts sur le service, mais Beykpour a confirmé: « Vous nous verrez expérimenter publiquement et de manière transparente, tout comme nous l’avons fait avec les thèmes, les espaces et les flottes, à partir de cette année. »

