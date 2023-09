Que sont les « Cinq Yeux » ? Alors que le Canada accuse l’Inde, ce qu’il faut savoir sur l’alliance du renseignement

Suite à l’accusation du Canada cette semaine selon laquelle des agents ayant des liens avec le gouvernement indien étaient responsables de la fusillade mortelle de Hardeep Singh Nijjar sur le sol canadien, les alliés des Five Eyes du Canada ont jusqu’à présent été réticent à approfondir l’incident .

Evan Dyer, de la CBC, a rapporté cette semaine que le Canada avait déjà indiqué aux États-Unis et au Royaume-Uni pendant et immédiatement après le sommet du G20 à New Delhi plus tôt ce mois-ci que les relations déjà difficiles du Canada avec l’Inde étaient sur le point de devenir encore plus difficiles.

L’accusation publique a mis les principaux alliés du Canada dans une position inconfortable alors que l’Occident tente de rapprocher l’Inde d’une relation plus étroite en tant qu’allié potentiel contre la Chine, les États-Unis créant même la soi-disant alliance « quadruple » entre les États-Unis, l’Inde et l’Australie. et le Japon.

Wesley Wark, expert en renseignement et en sécurité nationale, affirme que tous les partenaires, y compris le Canada, sont dans le même bateau.

« Ils ont tous un intérêt très important à essayer de maintenir de bonnes relations avec l’Inde, à essayer de faire progresser les liens économiques, à essayer de faire progresser les liens militaires dans le contexte de la recherche de moyens de contrer l’expansion de la Chine dans la région Asie-Pacifique », a-t-il déclaré. dit.

Les États-Unis ont toutefois nié avoir refusé de soutenir le Canada après qu’un rapport du Washington Post ait déclaré qu’Ottawa avait tenté sans succès d’obtenir son accord. quatre principaux alliés – connus collectivement avec le Canada sous le nom de Five Eyes – pour condamner publiquement le meurtre.

Un haut responsable de l’administration américaine a déclaré à CBC News : « En fait, nous avons très clairement et très publiquement fait le contraire en exprimant notre profonde inquiétude peu de temps après l’annonce du premier ministre Trudeau. »

Voici un bref rappel de ce qu’est l’alliance du renseignement du Canada – et pourquoi elle est particulièrement importante pour le Canada à l’heure actuelle.

Qu’est-ce que l’alliance Five Eyes ?

The Five Eyes est un réseau de partage de renseignements composé des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Ses racines remontent à une alliance créée en 1946 entre les États-Unis et le Royaume-Uni dans le but de partager des signaux de renseignement.

Il a été élargi en 1948 pour inclure le Canada et en 1955 pour inclure l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

D’autres pays, appelés « partenaires tiers », partagent des informations avec l’alliance mais ne sont pas des partenaires formels.

REGARDER | Qu’est-ce qui a amené le premier ministre Trudeau à associer l’Inde à la mort de Nijjar : Qu’est-ce qui a amené le Canada à accuser l’Inde d’être responsable de la mort du leader sikh Le National détaille les facteurs et les événements qui ont conduit à la mort par balle du leader sikh canadien Hardeep Singh Nijjar. De plus, Jessica Davis, ancienne analyste du SCRS, explique ce qui devait se passer pour que le Canada accuse le gouvernement indien de meurtre.

Que font-ils?

Les Five Eyes mettent en commun leurs ressources et partagent leurs renseignements. À mesure que la technologie a évolué au fil des décennies, la manière dont les pays rassemblent et partagent les informations a également évolué. Alors qu’autrefois ils s’appuyaient sur les signaux radio, aujourd’hui, une grande partie du travail se fait grâce au suivi et à l’interception numériques.

Tous les pays ne contribuent pas de la même manière.

« Les Five Eyes disposent de nombreuses capacités de renseignement que le Canada ne possède pas », a déclaré Wark, chercheur principal au Centre pour l’innovation en matière de gouvernance internationale. « Et c’est particulièrement vrai pour les Etats-Unis. »

UN rapport récent de David Johnston à l’ingérence étrangère a déclaré que le Canada était un bénéficiaire net de l’alliance, citant preuve que le Canada « reçoit plus de l’alliance Five Eyes qu’il n’en envoie à cette alliance ».

Quatre agences canadiennes sont impliquées dans les Five Eyes :

Centre de la sécurité des télécommunications (CST), anciennement appelé Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC).

La GRC.

Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Commandement du renseignement des Forces canadiennes.

Le Service canadien du renseignement de sécurité est l’une des quatre agences canadiennes qui font partie de l’alliance de renseignement Five Eyes. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Quelles informations partagent-ils ?

Bien qu’initialement formés pour recueillir des renseignements sur d’autres pays étrangers, pendant des décennies, on savait peu de choses sur les informations collectées et conservées par les Five Eyes.

Cela a changé en 2013, avec la fuite massive de documents de renseignement de l’Agence nationale de sécurité américaine par le lanceur d’alerte Edward Snowden, qui a révélé que les cinq pays espionnaient non seulement les pays étrangers et les uns les autres, mais collectaient et conservaient également des données sur leurs propres citoyens. .

Alors que le président américain Barack Obama avait admis à l’époque que les services de renseignement américains étaient peut-être allés trop loin dans leurs activités d’espionnage, le Premier ministre australien, un autre membre des Five Eyes, n’a pas fait de telles concessions.

« Nous ne devrions jamais, jamais nous excuser d’avoir fait ce qui est nécessaire pour nous protéger et aider nos amis et c’est exactement pour cela que les arrangements Five Eyes sont conçus », avait déclaré Tony Abbott à l’époque.

REGARDER | La famille soupçonnait la mort de Nijjar d’être politiquement motivée : Le fils du leader sikh soupçonne depuis longtemps l’Inde d’avoir joué un rôle dans la mort de son père Balraj Singh Nijjar, 21 ans, a déclaré aux journalistes qu’il avait ressenti un sentiment de soulagement après que le premier ministre Justin Trudeau ait déclaré publiquement que le Canada avait eu connaissance de renseignements liant prétendument le gouvernement indien au meurtre de son père, Hardeep Singh Nijjar.

Dans le cas actuel impliquant l’Inde, les Cinq Yeux pourraient-ils aider le Canada ?

Wark affirme que les partenaires canadiens du groupe Five Eyes pourraient être une source importante d’informations supplémentaires ou corroborantes « quelles que soient les preuves des services de renseignement canadiens sur [the death of Nijjar] aurait pu être », y compris les personnalités impliquées, les méthodes d’opérations, les interceptions de renseignements électromagnétiques ou d’autres formes de connaissances.

« [Canada] serait en mesure d’en apprendre davantage à partir des renseignements disponibles et des connaissances dont disposent les agences de renseignement Five Eyes, ce qui soutiendrait leur propre enquête et confirmerait… quelle que soit la base de preuves dont le Canada dispose actuellement sur l’implication du gouvernement indien et son degré », a-t-il déclaré. .

Richard Fadden, ancien directeur du SCRS et conseiller à la sécurité nationale de Stephen Harper lorsqu’il était premier ministre, a déclaré que les alliés pourraient également aider le Canada en exerçant des pressions politiques et diplomatiques sur l’Inde pour « s’assurer A) que cela a un coût et B) qu’ils ne le feront jamais ». recommencez. »

REGARDER | Fadden affirme que personne au Canada ne peut forcer l’Inde à coopérer à l’enquête : Peu d’options pour trouver des réponses aux allégations de meurtres en Inde Richard Fadden, ancien directeur du SCRS, affirme que le désir du Canada de rendre des comptes concernant le meurtre du leader sikh Hardeep Singh Nijjar est « tout à fait raisonnable ». Mais il dit qu’il existe peu d’options pour demander des comptes à l’Inde, car le système international « limite ce que nous pouvons faire ».

Pourquoi les autres « yeux » seraient-ils réticents à soutenir plus fortement le Canada dans la question de l’Inde à l’heure actuelle ?

Wark dit que les alliés du Canada jouent probablement un peu à un jeu d’attente, « voulant simplement en savoir plus de la part des responsables canadiens sur ce que les Canadiens savent exactement et comment se déroule leur enquête ».

Il dit qu’il est assez clair que tous les partenaires ont été informés, probablement jusqu’au niveau du conseiller en sécurité nationale et en renseignement, de la nature des soupçons canadiens concernant l’implication de l’Inde, mais qu’ils attendront pour faire des déclarations plus fermes « jusqu’à ce que les Canadiens aient fait valoir leurs arguments ». sa propre enquête et fournir plus de détails que le gouvernement canadien est prêt à partager publiquement – ​​et prêt à permettre à nos partenaires Five Eyes de les partager. »