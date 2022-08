Que sont les brûlis et comment ont-ils nui aux troupes américaines ?

Certaines des soi-disant fosses n’étaient pas nécessairement un trou dans le sol, mais prenaient souvent la forme de zones ouvertes de plusieurs centaines de pieds de diamètre sur des bases plus grandes.

Une lutte acharnée : Les membres des services américains ont longtemps insisté sur le fait que les incendies d’élimination des ordures de l’armée dans les zones de guerre les rendaient malades. Pendant des années, le gouvernement a nié toute responsabilité.

Avantages en expansion : Après une vague de pression sur le Congrès pour qu’il agisse, une nouvelle loi élargira les prestations médicales pour des millions d’anciens combattants qui ont été exposés à des foyers de combustion toxiques sur des bases militaires américaines.

Comment le projet de loi a été adopté : La législation a été approuvée par le Congrès malgré un retard de dernière minute des sénateurs républicains, qui ont reculé après une violente réaction.

Une décision de la Cour suprême : Dans une récente décision de 5 contre 4, les juges se sont rangés du côté d’un réserviste de l’armée blessé par des brûlis en Irak qui a déclaré avoir été victime de discrimination de la part de son employeur, l’État du Texas.

Sans incinérateurs ni décharges sur place, cela est devenu le moyen le plus rapide pour les forces militaires de se débarrasser des articles, selon Bart Stichman, fondateur et avocat spécial du National Veterans Legal Services Program, un groupe à but non lucratif qui aide les anciens combattants à demander des prestations gouvernementales, y compris ceux qui déposent des demandes d’invalidité pour exposition à des toxines.

Sur de nombreuses bases et avant-postes, les incendies couvaient plus ou moins tout le temps que les troupes américaines y vivaient.