Que sont les Bradley et autres véhicules de combat occidentaux à destination de l’Ukraine ?

Les alliés occidentaux de l’Ukraine ont annoncé ce mois-ci leur intention de fournir au pays de nouveaux véhicules de combat, dont les premiers devraient arriver dans les mois à venir, alors que la guerre à grande échelle de la Russie entre dans sa deuxième année. Les États-Unis et l’Allemagne ont déclaré le 5 janvier qu’ils enverraient respectivement des véhicules de combat Bradley et des véhicules de combat d’infanterie allemands Marder. La France a également promis un nombre indéterminé de “chars légers” AMX-10 RC.

Les annonces ont signalé une nouvelle volonté de la part des États-Unis et de leurs alliés européens d’aider l’Ukraine à récupérer le territoire capturé par la Russie, qui a condamné cette décision comme une étape d’escalade.

“En ce moment, la guerre en Ukraine est à un point critique”, a déclaré le président Biden. “Nous devons faire tout ce que nous pouvons.”

Les véhicules de combat blindés aideront à satisfaire une demande ukrainienne de longue date pour des systèmes d’armes plus avancés, selon les experts. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l’aide avait amené la coopération en matière de défense “à un nouveau niveau”.

Voici ce qu’il faut savoir sur les véhicules de combat à destination de l’Ukraine.



L'Ukraine utilise des véhicules moins avancés Il s'agit notamment des BMP-1 et BMP-2, des véhicules de conception soviétique que l'Ukraine possédait avant la guerre, et du M113, qui dispose d'espace pour transporter l'infanterie mais n'a pas la polyvalence du M2 Bradley ou Marder. Modèles ukrainiens actuellement utilisés M113 Transport de troupes blindé Véhicules plus avancés fournis par les alliés occidentaux Près d'un an après le début de la guerre, les alliés de l'Ukraine ont déclaré qu'ils enverraient une infusion de véhicules de combat beaucoup plus avancés. Les États-Unis, la France et l'Allemagne ont convenu d'envoyer les véhicules les plus récents et mieux équipés dans le cadre de programmes d'aide plus importants, dans une démonstration apparente d'engagement continu envers la cause et l'objectif de Kyiv de reprendre le territoire. Canon de 30 mm, lanceur de missiles guidés antichar Canon de 105 mm, déchargeurs de fumée Canon de 20 mm, antichar Lanceur MILAN Canon de 25 mm, TOW missiles antichars Sources : systèmes BAE, Rheinmetall, reconnaissance de l'armée Groupe, Centre de soutien aux acquisitions de l'armée américaine. SHELLY TAN/LE POSTE DE WASHINGTON

Que sont les Bradley et comptent-ils comme des chars ?

Le M2 Bradley est un véhicule de combat d’infanterie de fabrication américaine, ce qui signifie qu’il est destiné à déplacer et à soutenir les fantassins. La première version a été introduite dans l’armée américaine dans les années 1980.

Chaque véhicule est conçu pour transporter un équipage de trois personnes et six soldats comme passagers, en particulier en terrain découvert. En plus de son canon principal de 25 mm, il peut être armé d’un lance-missiles antichar TOW (« tube-launch, optically tracked, wire-guided »).

Les États-Unis fourniront 50 Bradley, qui ont une “puissance de feu montée” et une “capacité de blindage importante”, a déclaré la sous-secrétaire adjointe à la Défense, Laura Cooper, aux journalistes le 7 janvier.

Le programme d’aide de 3 milliards de dollars que le Pentagone a dévoilé la semaine dernière comprend 500 missiles TOW et 250 000 cartouches de 25 mm pour accompagner les véhicules Bradley.

L’annonce a déclenché un débat parmi les analystes militaires sur la question de savoir si le Bradley est un char. Le colonel à la retraite Mark F. Cancian, conseiller principal du programme de sécurité internationale du Centre d’études stratégiques et internationales, soutient que puisque le Bradley a une armure légère, des chenilles (plutôt que des roues), un canon moyen et des capacités à longue portée, c’est essentiellement un “char léger”.

Mais de nombreux experts militaires disent qu’il ne répond pas à la définition, en partie parce que son canon est trop petit et que le véhicule n’est pas conçu pour engager d’autres chars. L’Ukraine a demandé des chars américains M1 Abrams – qui sont, très certainement, des chars – mais les États-Unis n’ont pas accepté de les envoyer. Il y a “des considérations de maintien en puissance avec les chars”, a déclaré Cooper vendredi. “Nous savons certainement que le char Abrams, en plus d’être un gros consommateur de gaz, est assez difficile à entretenir.”

Pourtant, les Bradley marqueront un pas en avant pour l’Ukraine, avec plus de puissance de feu que les véhicules blindés que les États-Unis ont envoyés plus tôt.

Les véhicules de combat blindés sont généralement plus rapides et plus agiles que les chars à part entière, et plus faciles à alimenter et à entretenir. Et les Bradley ont de « superbes » capteurs de vision nocturne qui sont « meilleurs que tout ce que les Ukrainiens ou les Russes ont », a déclaré Cancian.

Quels véhicules de combat la France et l’Allemagne fournissent-elles ?

Le Pentagone a déclaré que les Bradley viendraient compléter les véhicules fournis par l’Allemagne et la France.

La société allemande Rheinmetall a déclaré qu’elle pourrait envoyer environ 100 Marders une fois qu’ils seraient remis à neuf. Le Marder, en service depuis 1971, dispose d’un canon automatique de 20 mm et peut être équipé d’un système de missile antichar guidé. Six ou sept soldats peuvent entrer à l’intérieur. Le système d’arme a été utilisé au combat au Kosovo et en Afghanistan.

Qualifié de “char léger” par les autorités françaises, l’AMX-10RC français a été développé au début des années 1970. Conçu pour effectuer des reconnaissances, il est équipé d’un canon de 105 mm et roule sur six roues plutôt que sur chenilles. Les responsables français et ukrainiens sont toujours en pourparlers sur le nombre de véhicules qui seront fournis et quand, selon le ministère français de la Défense.

Quel impact pourraient-ils avoir sur le champ de bataille ?

Les véhicules de combat pourraient aider l’Ukraine à repérer les positions des troupes russes, à transporter des soldats et à tirer sur des véhicules blindés russes.

“Bien qu’aucun de ces véhicules ne détermine à lui seul le cours de la guerre, ils fourniront aux Ukrainiens un gros avantage tactique, s’ils sont utilisés correctement et bien soutenus sur le terrain, en particulier si les Ukrainiens cherchent à lancer un offensive pour reconquérir du territoire cette année », a déclaré Sonny Butterworth, analyste chez Janes, la société de renseignement.

Les AMX-10 français ont été conçus pendant la guerre froide pour la reconnaissance. L’idée est que le véhicule tirerait avec son arme, forçant les troupes ennemies à révéler leurs positions, puis le véhicule “démarrerait” car il n’avait pas la protection des chars de combat, selon Butterworth.

Les Bradley et les Marder offrent également des capacités de reconnaissance plus avancées que les véhicules de combat BMP1 et BMP2 de conception soviétique utilisés par l’Ukraine. L’optique du Bradley peut trouver et viser des cibles à une plus grande distance et dans des conditions climatiques plus difficiles, a déclaré Butterworth. Ils pourraient aider les soldats ukrainiens à tirer, selon Cancian.

Surtout, le Bradley et le Marder peuvent transporter des troupes au combat – et les soutenir avec des canons.

Les États-Unis ont utilisé des Bradley dans leurs guerres en Irak en 1991 et 2003. “L’armée américaine a pu déployer des divisions blindées – qui ont des chars et des Bradley – et les déclencher dans de longues manœuvres, se placer derrière les forces ennemies, percer les forces ennemies”. dit Cancien.

Pourquoi les alliés occidentaux envoient-ils maintenant des véhicules de combat ?

Pendant des mois, les pays occidentaux se sont abstenus d’envoyer des chars et des véhicules de combat d’infanterie sophistiqués, soucieux de provoquer une confrontation plus directe avec la Russie.

Mais alors que la guerre faisait rage, Kyiv a repris plus de territoire et la Russie a démoli l’infrastructure critique de l’Ukraine. Désormais, les alliés occidentaux semblent moins préoccupés par la colère de la Russie et plus déterminés à répondre aux appels passionnés de l’Ukraine à l’aide pour chasser les forces de Moscou.

Ils espèrent que les derniers packs d’armes, y compris les véhicules de combat, aideront les Ukrainiens à conjurer d’éventuelles offensives russes dans les mois à venir – et à percer les défenses russes le long de la ligne de front, qui s’étend sur des centaines de kilomètres à travers l’est et le sud de l’Ukraine. Avec des chenilles destinées à fonctionner en terrain découvert, le Bradley est particulièrement bien adapté aux batailles dans les terres agricoles de l’est de l’Ukraine.

“C’est très lié à la guerre que nous voyons sur le terrain en ce moment et à ce que nous prévoyons de voir tout au long des mois d’hiver”, a déclaré Kirby.

L’utilisation des Bradley – ainsi que des Marder et des AMX-10 – nécessite une formation, il faudra donc probablement quelques mois avant qu’ils n’apparaissent sur le champ de bataille. Les États-Unis proposent un nouveau programme de formation qui formera environ 500 soldats ukrainiens à la fois et comprendra des conseils sur le fonctionnement des Bradley, a déclaré Cooper, le responsable de la défense.

Les forces ukrainiennes se sont déjà révélées capables de manipuler d’autres équipements complexes, selon des responsables américains.

“C’est le bon moment pour l’Ukraine de tirer parti de ses capacités pour changer la dynamique sur le champ de bataille”, a déclaré Cooper.

Cela aide que les États-Unis aient un grand nombre de Bradley à revendre, a déclaré Cancian – et que l’armée envisage de les éliminer progressivement dans quelques années. La France est également en train de suppression progressive des AMX-10.

Pourtant, l’Ukraine espère que l’engagement d’envoyer des véhicules de combat pourrait signifier que les alliés sont également prêts à envoyer des chars, comme le Leopard 2 de fabrication allemande. La Pologne a annoncé mercredi son intention de transférer une compagnie de chars Leopard 2 à l’Ukraine. La Grande-Bretagne, quant à elle, envisagerait d’envoyer environ 10 chars Challenger 2.

Alex Horton, Karen DeYoung, Dan Lamothe et Loveday Morris ont contribué à ce rapport.