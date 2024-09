Chaque femme qui atteint la quarantaine connaîtra la ménopause et le 7-14 ans qui la précèdent, connue sous le nom de périménopause. Pendant cette période de transition, leurs ovaires cesseront progressivement de fonctionner, contribuant ainsi à une diminution de la production d’hormones telles que les œstrogènes et la progestérone. Cela peut entraîner de nombreux symptômes indésirables associés à la ménopause et à la périménopause.

Ceux-ci incluent des sueurs nocturnes, des fluctuations du poids corporel, des changements menstruels, des changements d’humeur et une diminution des fonctions cognitives telles que des pertes de mémoire et des difficultés de concentration.

Les bouffées de chaleur sont un autre des symptômes les plus courants associés à cette période, car « environ 70 % des femmes en souffriront à un moment donné pendant la transition vers la ménopause », explique Rebecca Thurston, PhD, professeur de psychiatrie et chercheuse sur la ménopause à l’Université. de Pittsburgh.

Que sont les bouffées de chaleur ?

Les bouffées de chaleur sont des épisodes de chaleur intense qui s’accompagnent souvent de transpiration et de bouffées de chaleur, explique Thurston. « Ils durent généralement quelques minutes et se produisent de manière aléatoire tout au long de la journée et de la nuit. »

Pour de nombreuses femmes, les bouffées de chaleur « ressemblent à une poussée soudaine de chaleur intense qui commence dans la poitrine et remonte jusqu’au cou et au visage », explique le Dr Ruta Nonacs, psychiatre périnatale et reproductive au Massachusetts General Hospital et instructrice à Harvard. Faculté de médecine. L’expérience, ajoute-t-elle, peut être « dramatique », entraînant des troubles du sommeil chez de nombreuses femmes.

Thurston dit que les bouffées de chaleur sont la tentative du corps de dissiper la chaleur causée par des baisses rapides de certaines hormones reproductives qui affectent l’hypothalamus, qui abrite les centres de thermorégulation du cerveau.

Ces baisses de production d’hormones se produisent naturellement à la ménopause et à la périménopause, mais parfois d’autres facteurs peuvent déclencher des bouffées de chaleur. Ceux-ci incluent les migraines, les infections urinaires, les troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. « L’hyperthyroïdie, les maladies inflammatoires comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde, et même certains cancers comme le lymphome peuvent également en être la cause », explique le Dr Mary Jane Minkin, obstétricienne-gynécologue et professeure clinicienne à la Yale School of Medicine.

Il a également été démontré que la surconsommation de caféine, d’aliments épicés et de médicaments pour le cœur et la tension artérielle déclenche des bouffées de chaleur chez certaines personnes.

Est-ce que toutes les femmes ont des bouffées de chaleur ?

Lorsqu’elles sont déclenchées par de telles conditions médicales ou par de tels médicaments, les bouffées de chaleur peuvent survenir chez toutes les femmes, et même chez les hommes. Chez les hommes, les bouffées de chaleur peuvent être déclenchées par des médicaments contre la dysfonction érectile et des traitements liés au cancer de la prostate.

Mais les bouffées de chaleur n’arrivent pas à toutes les femmes ménopausées ou périménopausées. Environ 70% de périménopause les femmes les vivent et sont proches 80% de ménopause femmes obtenez-les également, explique le Dr Jewel Kling, directeur associé de la santé des femmes à la Mayo Clinic en Arizona. Environ 30 % de ces femmes en souffrent fréquemment et « décrivent leurs bouffées de chaleur comme étant graves », dit-elle.

« Environ 20 % n’obtiendront aucun flash et nous ne savons pas pourquoi ils ont autant de chance », ajoute Minkin.

Indépendamment de la ménopause, « certaines femmes ont des bouffées de chaleur pendant certaines phases de la période menstruelle », explique Thurston. « Cependant, c’est moins fréquent que pendant la ménopause ».

Quel est le traitement le plus courant contre les bouffées de chaleur ?

Les traitements contre les bouffées de chaleur varient en fonction de leur gravité, de leur fréquence et de leur cause. « Lorsque les femmes présentent des symptômes plus légers, nous suggérons d’éviter les choses qui peuvent déclencher des bouffées de chaleur, notamment les aliments chauds ou épicés, les boissons contenant de la caféine, l’alcool, et nous leur suggérons de porter des vêtements ou des couches plus légers », explique Nonacs.

Mais lorsque les symptômes sont plus graves, perturbent le sommeil ou affectent la capacité de fonctionner au quotidien, « il existe une variété de médicaments efficaces », dit-elle. Il s’agit notamment des antidépresseurs qui modulent l’activité hormonale tels que la sertraline (nom de marque Zoloft) et la fluoxétine (nom de marque Prozac). Bien que cela ne soit pas approuvé par la FDA à cette fin, les médecins prescrivent également souvent de la gabapentine (nom de marque Neurontin) pour traiter les bouffées de chaleur.

« L’année dernière, la FDA a approuvé un nouveau type de médicament pour le traitement des bouffées de chaleur modérées à sévères appelé fézolinetant (nom de marque Veozah) », ajoute Nonacs.

Minkin dit que les remèdes à base de plantes et les suppléments peuvent également être utiles. Un traitement substitutif aux œstrogènes à faible dose peut également être utilisé lorsque les symptômes sont graves ou lorsque d’autres traitements ne sont pas bien tolérés ou sont inefficaces. « De nos jours, nous disposons de nombreux formulaires qui sont vraiment très sûrs », ajoute-t-elle.

« Pour certaines femmes, les bouffées de chaleur sont un léger désagrément, mais pour d’autres, elles perturbent grandement votre vie », explique Thurston. « Pour les femmes qui en souffrent vraiment, je conseillerais de se faire aider. »