Que sont les ballons espions et pourquoi pourraient-ils jouer un rôle clé dans l’avenir de la reconnaissance aérienne ? | Nouvelles américaines

À une époque où les satellites orbitaux sont si avancés qu’ils sont capables de distinguer des objets deux fois plus petits que des voitures depuis l’espace, un ballon espion peut sembler un peu une relique.

Ils étaient un outil de reconnaissance de premier plan pendant la guerre froide et ont même été utilisés sous une forme plus basique pour la collecte de renseignements pendant les guerres napoléoniennes il y a plus de 200 ans.

Mais les experts en sécurité disent que les ballons ne sont que la “pointe d’une révolution” dans le développement et l’utilisation de nouveaux engins de surveillance à haute altitude, avec le ROYAUME-UNI même investir des millions dans un projet de développement de ballons espions l’année dernière.

Cela survient alors que l’armée américaine a déclaré vendredi qu’elle suivait un suspect Chinois ballon espion, décrit comme étant de la taille de trois bus, qui a survolé le nord-ouest de l’Amérique ces derniers jours.

Image:

Un ballon à haute altitude flotte au-dessus de Billings dans le Montana



Lire la suite:

Un ballon espion chinois survole l’espace aérien américain, selon le Pentagone

Le ballon espion au-dessus des États-Unis est en fait un “dirigeable civil”, selon la Chine

Un haut responsable de la défense a déclaré que NOUS a “une très grande confiance” qu’il s’agit d’un ballon chinois à haute altitude et qu’il survolait des sites sensibles pour collecter des informations, alors que la Chine n’a pas immédiatement nié que le ballon leur appartenait.

Pékin a admis que le ballon venait de Chine, mais a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un “dirigeable civil” qui s’était égaré dans l’espace aérien américain et qu’il était destiné à la recherche météorologique et à d’autres recherches scientifiques.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken reporte une visite de haut niveau en Chine qui devait commencer dimanche.

Que sont les ballons espions ?

Les appareils sont des ballons légers, remplis de gaz, généralement de l’hélium, et attachés à un équipement d’espionnage tel qu’une caméra longue portée.

Ils peuvent être lancés depuis le sol et sont envoyés dans les airs où ils peuvent atteindre des hauteurs comprises entre 60 000 pieds (18 000 m) et 150 000 pieds (45 000 m), au-dessus des trajectoires de vol des avions commerciaux dans une zone connue sous le nom de “espace proche”. “.

Une fois dans les airs, ils voyagent en utilisant un mélange de courants d’air et de poches d’air sous pression, qui peuvent agir comme une forme de direction.

Pourquoi sont-ils encore utiles à l’ère des satellites ?

Selon le professeur Michael Clarke, analyste de la défense et de la sécurité, le plus grand avantage des ballons espions par rapport aux satellites est qu’ils peuvent étudier une zone sur une plus longue période de temps.

Image:

Professeur Michael Clarke



“L’avantage est qu’ils peuvent rester longtemps au même endroit”, a-t-il déclaré à Sky News.

“En raison de la façon dont la Terre tourne, à moins qu’un satellite ne soit au-dessus de l’équateur, vous avez besoin de trois à cinq satellites qui vont tout le temps pour suivre le même endroit.

“Ces ballons sont également relativement bon marché et beaucoup plus faciles à lancer qu’un satellite.”

Les ballons continueront-ils à être utilisés à l’avenir pour l’espionnage ?

Tout à fait, selon le professeur Clarke.

Malgré la large utilisation de la technologie satellitaire, des pays comme le Royaume-Uni se concentrent également sur le développement et l’utilisation d’engins espions pour opérer dans la haute atmosphère.

En août, il a été annoncé Ministère de la Défense avait conclu un accord de 100 millions de livres sterling avec la société de défense américaine Sierra Nevada pour fournir des ballons sans pilote à haute altitude à utiliser pour la surveillance et la reconnaissance.

Le professeur Clarke a déclaré: “(Ces ballons) sont la pointe de la révolution pour les avions passifs dans la haute atmosphère.”

Il a déclaré que d’autres entreprises de défense, telles que BAE, travaillaient sur des drones solaires ultralégers capables d’opérer dans la haute atmosphère et de rester en place jusqu’à 20 mois.

Pourquoi la Chine les utilise-t-elle maintenant ?

Selon le professeur Clarke, l’utilisation de ces ballons, s’ils ont effectivement été lancés par la Chine, aura probablement été un message aux États-Unis suite à leur décision d’ouvrir de nouvelles bases militaires dans le Philippines.

“Je pense que c’est un défi”, a-t-il déclaré.

“Ils (la Chine) signalent que si les États-Unis se rapprochent d’eux, ils seront plus agressifs dans leur surveillance.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





13:19

Pourrait-il y avoir une guerre américano-chinoise ?



Regardez : Future Wars : Pourrait-il y avoir un jour un conflit entre les États-Unis et la Chine ?

“Cela pose également un problème politique aux États-Unis maintenant, car ce sera considéré comme un signe de faiblesse de ne pas l’abattre.

“Cela cause un certain embarras, mais les États-Unis n’ont pas besoin de réagir.”

Le ballon a été repéré au-dessus de Billings, Montana, mercredi – près de l’un des trois champs de silos de missiles nucléaires des États-Unis à la base aérienne de Malmstrom.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:19

Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que les personnes impliquées devraient avoir la « tête froide »



Les chefs de l’armée et de la défense ont déclaré qu’ils envisageaient de tirer le ballon du ciel, mais ont décidé de ne pas le faire en raison du risque de sécurité lié à la chute de débris.

Le professeur Clarke a ajouté: “Je pense que le problème des débris est un peu une excuse. C’était au-dessus de l’une des zones les moins densément peuplées des États-Unis et s’ils en avaient besoin, ils auraient pu demander à tout le monde de rester à l’intérieur.

“Je ne pense pas qu’ils voulaient en faire un problème plus important, car la Chine les met au défi de l’abattre et d’en faire un problème international.”