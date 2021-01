Dans un avertissement adressé aux personnes qui utilisent des appareils intelligents pour la maison, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a déclaré que les délinquants détournaient les appareils intelligents de la victime, y compris les appareils de surveillance à domicile compatibles vidéo et audio, pour mener des attaques par «swatting». «Swatting» est un terme utilisé pour décrire un appel de canular fait aux services d’urgence, signalant généralement une menace immédiate pour la vie humaine, pour attirer une réponse des forces de l’ordre et de l’équipe SWAT à un endroit spécifique.

La confusion de la part des propriétaires ou des agents qui ont répondu a eu des conséquences sur la santé ou violentes et détourne des ressources limitées des urgences valides, a déclaré mardi le FBI dans un communiqué.

Le FBI a déclaré qu’il avertissait les utilisateurs d’appareils domestiques intelligents dotés de caméras et de capacités vocales d’utiliser des mots de passe complexes et uniques et d’activer l’authentification à deux facteurs pour aider à se protéger contre les attaques « swatting ». «Les fabricants d’appareils intelligents pour la maison ont récemment informé les forces de l’ordre que les contrevenants utilisaient des mots de passe de courrier électronique volés pour accéder à des appareils intelligents dotés de caméras et de capacités vocales et pour mener des attaques par écrasement», a-t-il précisé.

«Swatting» peut être motivé par la vengeance, utilisé comme une forme de harcèlement ou utilisé comme une farce, mais il s’agit d’un crime grave qui peut avoir des conséquences potentiellement mortelles. Les délinquants utilisent souvent la technologie d’usurpation d’identité pour anonymiser leurs propres numéros de téléphone afin de faire croire aux premiers intervenants comme si l’appel d’urgence provenait du numéro de téléphone de la victime.

« Cela renforce leur crédibilité lors de la communication avec les répartiteurs », a déclaré le FBI. Pour accéder aux appareils intelligents, les contrevenants profitent probablement des clients qui réutilisent leurs mots de passe de messagerie pour leur appareil intelligent.

Ils utilisent des mots de passe de courrier électronique volés pour se connecter à l’appareil intelligent et détourner des fonctionnalités, y compris la «caméra en direct et les haut-parleurs de l’appareil». Ils appellent ensuite les services d’urgence pour signaler un crime au domicile des victimes.

Pendant que les forces de l’ordre répondent à la résidence, le délinquant regarde les images en direct et interagit avec la police qui a répondu à l’aide de la caméra et des haut-parleurs.

«Dans certains cas, le délinquant diffuse également l’incident en direct sur des plateformes communautaires en ligne partagées». Le FBI a déclaré qu’il travaillait avec des partenaires du secteur privé qui fabriquent des appareils intelligents pour informer les clients sur le programme et comment éviter d’être victime.