Que sont les armes fantômes et comment peuvent-elles entrer au Canada ?

FRÉDERICTON –

Même si la technologie permettant de produire des « armes fantômes » devient moins coûteuse et plus répandue, la GRC ne tient pas de registres sur la fréquence à laquelle ces armes sont utilisées dans des crimes à travers le pays.

Les pistolets fantômes sont des armes à feu sans numéro de série assemblées à partir de pièces individuelles ou d’imprimantes 3D. Ils sont faciles à fabriquer et difficiles à retracer, et ils apparaissent de plus en plus sur les scènes de crime au Canada et aux États-Unis.

La GRC ne dispose pas de base de données sur les armes à feu 3D, les imprimantes ou le nombre de tirs qui ont eu lieu avec ces armes. La force a déclaré dans un e-mail qu’elle avait porté plainte dans plusieurs cas dans lesquels des armes 3D avaient été saisies, mais elle n’a pas donné de chiffres.

« Cette présence est cohérente avec les tendances nationales et internationales observées, selon lesquelles des armes à feu de fabrication privée sont utilisées dans des activités criminelles », indique le courrier électronique. Il a noté qu’il existe des fichiers d’impression 3D capables de créer une gamme d’armes à feu, y compris des fusils d’assaut.

La GRC a déclaré qu’elle était au courant « de manière anecdotique » de plusieurs saisies d’armes fantômes au Canada, mais qu’elle « ne recueille pas de statistiques à ce sujet ».

Blake Brown, professeur d’histoire à l’Université Saint Mary’s qui étudie l’histoire du contrôle des armes à feu au Canada, a déclaré que des statistiques nationales et régionales devraient être conservées sur le nombre d’armes imprimées en 3D saisies et dans quelles zones. Il a déclaré que le manque de données envenimait le débat sur les armes à feu et rendait plus difficile l’accord sur les faits fondamentaux.

« Avec la plupart des armes de poing, si la police veut y travailler, elle peut généralement les retrouver, même jusqu’aux États-Unis ou en Europe, où qu’elles soient fabriquées », a déclaré Brown dans une récente interview. « Mais avec ces (armes fantômes), ils pourraient changer de mains plusieurs fois. Il peut être très, très difficile de déterminer d’où ils proviennent. »

Il a suggéré que les fabricants et distributeurs d’armes fantômes pourraient être découragés s’ils étaient confrontés à des sanctions pénales plus sévères.

La police de tout le continent a mis en garde la population contre les armes à feu.

Plus tôt cette année, une unité anti-armes basée au Québec, composée de membres de la GRC, a déclaré avoir arrêté 45 personnes et saisi 440 armes à feu lors de raids ciblant des fabricants d’armes à feu imprimées en 3D dans huit provinces : Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique et Nouveau-Brunswick. , Nouvelle-Écosse, Manitoba et Saskatchewan. Le mois dernier, une enquête du coroner a révélé que les armes utilisées pour assassiner au hasard trois personnes dans la région de Montréal en août 2022 étaient de fabrication artisanale par le tueur.

Aux États-Unis, le ministère de la Justice a déclaré à la Cour suprême que les forces de l’ordre locales avaient saisi plus de 19 000 armes fantômes sur les scènes de crime en 2021, soit une multiplication par dix en seulement cinq ans.

Le mois dernier, la GRC au Nouveau-Brunswick a rappelé aux gens les dangers des armes fantômes. « Les armes à feu fabriquées à titre privé peuvent attirer des individus ayant l’intention de les utiliser à des fins criminelles, car elles n’ont pas de numéro de série et sont difficiles à retracer », a déclaré la police montée.

« Les parents, les éducateurs, les entreprises et les communautés ne sont peut-être pas conscients des risques liés aux armes à feu de fabrication privée, qui peuvent ressembler à des jouets inoffensifs ou à de véritables armes à feu. Elles sont également non testées, imprévisibles et dangereuses. »

Brown a déclaré que le Canada avait une réglementation rigoureuse sur les armes à feu, en particulier les armes de poing. Mais les armes imprimées en 3D bouleversent la réglementation car elles n’ont pas de numéro de série.

Les experts disent qu’il est relativement facile pour quelqu’un de fabriquer une arme à feu. Tout ce qu’il faut, c’est une imprimante 3D – qui utilise un laser pour sécréter une résine liquide qui durcit pour former les pièces du pistolet – et des instructions, disponibles en ligne. Rien dans la Loi sur les armes à feu ou dans d’autres lois n’interdit à une personne de posséder un plan numérique pour une arme imprimée en 3D. Mais la possession d’une arme à feu imprimée sans permis ni certificat d’enregistrement peut entraîner la saisie de l’arme et des poursuites pénales.

« Mais… s’il y a un marché, certaines personnes prendront probablement le risque et essaieront de produire ces choses », a déclaré Brown.

Rod Giltaca, de la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu, un groupe qui s’est opposé aux amendements d’Ottawa visant à renforcer les lois sur les armes à feu au Canada, a déclaré que les criminels emprunteraient la voie de la moindre résistance. Avec les imprimantes 3D facilement disponibles, a-t-il déclaré, les criminels se tournent désormais vers la technologie, ainsi que vers les fichiers et les instructions disponibles sur Internet.

« Le mieux que vous puissiez faire est de rendre illégale d’une manière ou d’une autre la possession de pièces imprimées en 3D pour armes à feu », a déclaré Giltaca. « Cela ne dissuadera toujours pas les gens qui n’étaient pas dissuadés de tirer sur d’autres personnes au départ. »

AJ Somerset, l’auteur ontarien de « Arms: The Culture and Credo of the Gun », a déclaré que le Canada était confronté à une augmentation du nombre d’armes à feu imprimées depuis environ 10 ans. Mais le problème semble être devenu urgent à mesure que les armes fantômes deviennent plus faciles à fabriquer et que le grand nombre de nouvelles armes les rend plus difficiles à retracer.

Somerset a déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne soient utilisés plus souvent dans des crimes allant des vols de stations-service aux meurtres. Et comme ils sont faciles à fabriquer et à éliminer, ils peuvent être fabriqués pour un crime spécifique, a-t-il déclaré.

Les armes sont susceptibles de modifier les schémas d’activité criminelle, a-t-il ajouté. « Imprimez cette arme, utilisez-la pour commettre un meurtre, puis jetez-la. »



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 6 octobre 2023.



— Avec des fichiers de The Associated Press.