Que sont les araignées veuves noires et comment les repérer ? – Le soleil

Les araignées BLACK WIDOW sont connues pour le marquage distinctif sur leur abdomen et leur venin puissant.

Mais comment les repérer et sont-ils dangereux ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Que sont les araignées veuves noires ?

L’arachnophobie – ou la peur des araignées – est assez courante, bien que certaines araignées soient plus dangereuses que d’autres.

Plusieurs espèces sont appelées veuves noires et on les trouve dans le monde entier dans les régions tempérées.

Les carnivores mesurent environ 1,5 pouces de long, avec un diamètre de 0,25 pouces – pas beaucoup plus gros qu’un trombone.

Mais malgré leur petite taille, les araignées sont notoirement venimeuses et peuvent libérer un poison qui serait 15 fois plus puissant que celui d’un serpent à sonnette.

Les veuves noires se nourrissent en utilisant leurs crocs pour percer leurs proies d’insectes, puis produisent une enzyme digestive pour liquéfier les corps avant de consommer le liquide qui en résulte.

Les veuves noires sont identifiées par une marque rouge en forme de sablier qui se trouve sous leur abdomen noir brillant Crédit : Getty

Comment repérer une veuve noire ?

Alors, comment choisissez-vous ces créatures redoutées dans la nature ?

Eh bien, ils ont des marques assez distinctives sur leur corps qui les désignent comme une menace.

Les veuves noires sont identifiées par une marque rouge en forme de sablier qui se trouve sous leur abdomen noir brillant.

Cette marque rouge vif signale un danger pour tout prédateur potentiel qui pourrait essayer de l’attaquer.

Les veuves noires sont une trouvaille très rare au Royaume-Uni, et elles sont mal adaptées au climat humide.

Les araignées veuves noires sont-elles dangereuses ?

Les morsures d’une veuve noire peuvent être assez graves.

Chez l’homme, une morsure peut provoquer des nausées, des douleurs musculaires et une paralysie du diaphragme qui peuvent rendre la respiration difficile, selon le site Web de National Geographic.

Selon le site Web de National Geographic, les morsures de veuve noire peuvent provoquer des nausées, des douleurs musculaires et une paralysie du diaphragme qui peuvent rendre la respiration difficile. Crédit : Getty

Cependant, la plupart des personnes qui ont la malchance d’être mordues ne meurent pas et ne subissent pas de dommages sérieux.

Cependant, les morsures peuvent être mortelles, généralement pour les enfants et les personnes âgées.

Les décès résultant de morsures sont assez rares, en partie parce qu’ils ne sont pas agressifs et ne mordent généralement que pour se protéger.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été mordu, consultez immédiatement un médecin.

Quelle est la différence entre une veuve noire et une fausse veuve ?

Les fausses veuves sont parfois confondues avec les veuves noires.

Mais bien que les deux espèces aient des corps sphériques de couleur sombre, le venin d’une fausse veuve est beaucoup moins puissant.

Habituellement, le seul symptôme que les gens ressentiront à la suite d’une morsure est une douleur au site, qui peut irradier de l’endroit où la morsure s’est produite.

Normalement, cela dure entre une et 12 heures, et il est rare qu’il dure plus de 24 heures.

Souvent, les symptômes qui en résultent ne sont pas plus graves que la douleur causée par une piqûre de guêpe.

Mais si vous ressentez l’un des symptômes suivants après une morsure, appelez le 999 et demandez une ambulance :